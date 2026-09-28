Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
UEFA Nations League A
team-logoKroatien
Stadion Poljud
team-logoSpanien
Book Croatia vs Spain Tickets
Unterstützt von

So kommt man an Tickets für Kroatien gegen Spanien: Preise für die UEFA Nations League A, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League A
Kroatien
Spanien

Kroatien trifft in der UEFA Nations League A auf Spanien. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Kroatien empfängt den amtierenden Weltmeister Spanien am Dienstag, den 6. Oktober, im Stadion Poljud in Split. Die Partie ist Teil der Kampagne in Liga A, Gruppe A3, zu der auch England und Tschechien gehören. Es ist das Rückspiel eines Doppelpacks, der mit Spaniens Heimspiel gegen Kroatien in Sevilla begann, einer Begegnung, die nach Spaniens WM-Triumph 2026 fast sofort ausverkauft war.

GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um euch jetzt Tickets für Kroatien gegen Spanien zu sichern, darunter Preise, Verfügbarkeit und die besten Kaufmöglichkeiten.

Wann ist Anstoß bei Kroatien gegen Spanien in der UEFA Nations League A?

Kroatien gegen Spanien wird im Stadion Poljud in Split angepfiffen, offizielle Informationen zur Übertragung liegen für diese Partie derzeit nicht vor.

crest
UEFA Nations League A - Spielwoche 4
Stadion Poljud

Wo gibt es Tickets für Kroatien gegen Spanien?

Tickets für diese Partie werden zunächst über die offiziellen Ticketkanäle des kroatischen Fußballverbands (HNS) angeboten. Der HNS startet den Verkauf für Heimspiele in der Regel etwa 20 Tage vor dem Spieltag, daher sind offizielle Tickets aktuell noch nicht im freien Verkauf.

Ein paar Dinge, die ihr beim Ticketkauf für diese Partie wissen solltet:

  • Offizieller freier Verkauf – voraussichtlich etwa 20 Tage vor dem Spieltag über die Kanäle des HNS
  • Nachfrage nach dem Weltmeister – Spaniens WM-Sieg 2026 hat in dieser gesamten Gruppe für außergewöhnlich großes Interesse gesorgt, das Spiel in Sevilla ist bereits ausverkauft
  • ZweitmarktTicombo ist eine gute Option, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind

Angesichts dessen, wie schnell das Spiel in Sevilla ausverkauft war, ist auch für diese Partie eine frühe Buchung dringend zu empfehlen.

Wie viel kosten Tickets für Kroatien gegen Spanien?

Die offiziellen Preise über den HNS wurden noch nicht bestätigt, da der freie Verkauf voraussichtlich erst näher am Spieltag beginnt, in der Regel etwa 20 Tage vorher, basierend auf dem üblichen Zeitplan des Verbands.

Ticombo ist eine gute Option, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft oder nicht verfügbar sind oder solange der offizielle Verkauf noch nicht gestartet ist. Aktuelle Angebote für diese Partie beginnen bei etwa 199 €, was die bereits starke Nachfrage nach einer spanischen Mannschaft widerspiegelt, die als amtierender Weltmeister antritt.

Wie bei jeder Partie mit dem Weltmeister können sich die Preise mit näher rückendem Spieltag und mit dem Start des offiziellen Verkaufs schnell verändern. Wenn ihr mit einem festen Budget plant, ist es daher in der Regel die sicherere Option, euch eher früher als später einen Platz zu sichern.

Kroatien gegen Spanien in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Kroatien gegen Spanien

Kroatien hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren, dabei sechs Tore erzielt und sieben kassiert. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Portugal im WM-Achtelfinale. Zuvor gewann Kroatien in dieser Phase auswärts mit 2:1 gegen Ghana und mit 1:0 gegen Panama, kassierte in der Gruppenphase aber auch eine 2:4-Niederlage gegen England.

Spaniens letzte fünf Spiele brachten fünf Siege aus fünf Partien, bei neun erzielten und zwei kassierten Toren. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Sieg gegen Argentinien im WM-Finale. Zu dieser Serie gehörten auch Siege gegen Frankreich, Belgien, Portugal und Österreich, zudem blieb Spanien in diesen fünf Spielen zweimal ohne Gegentor.

CRO

CRO - Form

ENG
N4-2
PAN
S0-1
GHA
S2-1
POR
N2-1
CZE
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
8/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
ESP

ESP - Form

POR
S0-1
BEL
S2-1
FRA
S0-2
ARG
S1-0
ENG
S2-3
Tor erzielt (kassiert)
9/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Kroatien gegen Spanien: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams gab es bei der EM 2024, wo Spanien mit 3:0 gewann. Davor trennten sich beide Teams im Juni 2023 in Kroatien in einer Nations-League-Partie 0:0. In den vergangenen fünf direkten Duellen hat Spanien die bessere Bilanz, mit drei Siegen gegenüber einem von Kroatien und einem Unentschieden. Spaniens 6:0-Sieg im September 2018 ist dabei das deutlichste Ergebnis in den vorliegenden Daten.

Head to Head

KroatienUnentschiedenSpanien
1
0
4
Europameisterschaft
Spanien badge
Spanien
ESP
3
Kroatien badge
Kroatien
CRO
0
END
UEFA Nations League A
Kroatien badge
Kroatien
CRO
0
Spanien badge
Spanien
ESP
0
END
Europameisterschaft
Kroatien badge
Kroatien
CRO
3
Spanien badge
Spanien
ESP
5
END
UEFA Nations League A
Kroatien badge
Kroatien
CRO
3
Spanien badge
Spanien
ESP
2
END
UEFA Nations League A
Spanien badge
Spanien
ESP
6
Kroatien badge
Kroatien
CRO
0
END
3Erzielte Tore13
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5


HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen