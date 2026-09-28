Kroatien empfängt den amtierenden Weltmeister Spanien am Dienstag, den 6. Oktober, im Stadion Poljud in Split. Die Partie ist Teil der Kampagne in Liga A, Gruppe A3, zu der auch England und Tschechien gehören. Es ist das Rückspiel eines Doppelpacks, der mit Spaniens Heimspiel gegen Kroatien in Sevilla begann, einer Begegnung, die nach Spaniens WM-Triumph 2026 fast sofort ausverkauft war.

GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um euch jetzt Tickets für Kroatien gegen Spanien zu sichern, darunter Preise, Verfügbarkeit und die besten Kaufmöglichkeiten.

Wann ist Anstoß bei Kroatien gegen Spanien in der UEFA Nations League A?

Kroatien gegen Spanien wird im Stadion Poljud in Split angepfiffen, offizielle Informationen zur Übertragung liegen für diese Partie derzeit nicht vor.

UEFA Nations League A - Spielwoche 4 6. Okt. 2026 - 14:45 Stadion Poljud

Wo gibt es Tickets für Kroatien gegen Spanien?

Tickets für diese Partie werden zunächst über die offiziellen Ticketkanäle des kroatischen Fußballverbands (HNS) angeboten. Der HNS startet den Verkauf für Heimspiele in der Regel etwa 20 Tage vor dem Spieltag, daher sind offizielle Tickets aktuell noch nicht im freien Verkauf.

Ein paar Dinge, die ihr beim Ticketkauf für diese Partie wissen solltet:

Offizieller freier Verkauf – voraussichtlich etwa 20 Tage vor dem Spieltag über die Kanäle des HNS

Nachfrage nach dem Weltmeister – Spaniens WM-Sieg 2026 hat in dieser gesamten Gruppe für außergewöhnlich großes Interesse gesorgt, das Spiel in Sevilla ist bereits ausverkauft

Zweitmarkt – Ticombo ist eine gute Option, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind

Angesichts dessen, wie schnell das Spiel in Sevilla ausverkauft war, ist auch für diese Partie eine frühe Buchung dringend zu empfehlen.

Wie viel kosten Tickets für Kroatien gegen Spanien?

Die offiziellen Preise über den HNS wurden noch nicht bestätigt, da der freie Verkauf voraussichtlich erst näher am Spieltag beginnt, in der Regel etwa 20 Tage vorher, basierend auf dem üblichen Zeitplan des Verbands.

Ticombo ist eine gute Option, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft oder nicht verfügbar sind oder solange der offizielle Verkauf noch nicht gestartet ist. Aktuelle Angebote für diese Partie beginnen bei etwa 199 €, was die bereits starke Nachfrage nach einer spanischen Mannschaft widerspiegelt, die als amtierender Weltmeister antritt.

Wie bei jeder Partie mit dem Weltmeister können sich die Preise mit näher rückendem Spieltag und mit dem Start des offiziellen Verkaufs schnell verändern. Wenn ihr mit einem festen Budget plant, ist es daher in der Regel die sicherere Option, euch eher früher als später einen Platz zu sichern.

Kroatien gegen Spanien in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Kroatien gegen Spanien

Kroatien hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren, dabei sechs Tore erzielt und sieben kassiert. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Portugal im WM-Achtelfinale. Zuvor gewann Kroatien in dieser Phase auswärts mit 2:1 gegen Ghana und mit 1:0 gegen Panama, kassierte in der Gruppenphase aber auch eine 2:4-Niederlage gegen England.

Spaniens letzte fünf Spiele brachten fünf Siege aus fünf Partien, bei neun erzielten und zwei kassierten Toren. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Sieg gegen Argentinien im WM-Finale. Zu dieser Serie gehörten auch Siege gegen Frankreich, Belgien, Portugal und Österreich, zudem blieb Spanien in diesen fünf Spielen zweimal ohne Gegentor.

Kroatien gegen Spanien: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams gab es bei der EM 2024, wo Spanien mit 3:0 gewann. Davor trennten sich beide Teams im Juni 2023 in Kroatien in einer Nations-League-Partie 0:0. In den vergangenen fünf direkten Duellen hat Spanien die bessere Bilanz, mit drei Siegen gegenüber einem von Kroatien und einem Unentschieden. Spaniens 6:0-Sieg im September 2018 ist dabei das deutlichste Ergebnis in den vorliegenden Daten.



