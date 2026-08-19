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Book Ipswich Town vs Sunderland Tickets
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So kommt man an Tickets für Ipswich Town gegen Sunderland: Preise in der Premier League 2026/27, Spielinfos, Anstoßzeit und mehr

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So könnt ihr Tickets für Ipswichs Heim- und Saisonauftakt buchen

Ipswich Town ist auf Anhieb direkt wieder ins gelobte Land der Premier League zurückgekehrt. Dieses Mal hofft der Klub auf einen längeren Aufenthalt, und die Saison 2026/27 beginnt am Samstag, 22. August, mit dem Spiel gegen Sunderland in der Portman Road.

Die äußerst erfolgreiche Ära von Kieran McKenna bei Ipswich ist zwar womöglich vorbei, doch Gary O'Neil will dort anknüpfen, wo der Nordire aufgehört hat. Die Tractor Boys beendeten die vergangene Saison auf einem Hoch, wurden Zweiter und sicherten sich nach einer Serie von fünf ungeschlagenen Spielen den direkten Aufstieg.

Wenn Ipswich die Leistung von Sunderland aus der vergangenen Saison wiederholen kann, wäre man dort mehr als zufrieden. Sunderland übertraf bei seiner Rückkehr in die Premier League alle Erwartungen, wurde Siebter und sicherte sich einen Platz in der UEFA Europa League.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie wissen müssen, um Tickets für Ipswich Town gegen Sunderland zu bekommen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Ipswich Town und Sunderland statt?

Ipswich Town empfängt Sunderland in der Portman Road in Ipswich, Anstoß ist am Samstag, 22. August, um 15 Uhr (BST).

crest
Premier League - Spielwoche 1
Portman Road

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Ipswich Town und Sunderland kaufen?

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner abgewickelt werden.

Wegen der überwältigenden weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen den Weiterverkauf und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Offizielle zahlende Klubmitglieder (Ballotsystem): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Auslosungen für zahlende Klubmitglieder ersetzt (z. B. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Mitglieder registrieren sich innerhalb eines festgelegten Zeitfensters Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die bei der Auslosung leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticket Exchange des Klubs kaufen.
  • Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Ipswich Town gegen Sunderland?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, je nach Heimklub, Sitzplatzlage und Spielkategorie:

  • Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren (in der Regel U18 oder U21), Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Partien in Kategorien ein (z. B. Kategorie A, B oder C). Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Sitzplätze zentral entlang der Seitenlinie und im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert zu kaufen, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Auslosungen oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis zur Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ begrenzt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliederauslosungen.

Form

IPS

IPS - Form

WYC
S1-2
OXF
N2-0
LEH
S1-0
RAY
S3-0
FCU
S2-4
Tor erzielt (kassiert)
10/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
SUN

SUN - Form

LIV
N4-2
LEE
N1-0
WRE
S1-0
RCL
S0-2
REN
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Jüngste direkte Duelle

Head to Head

IpswichUnentschiedenSunderland
2
1
2
England Championship
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
END
England Championship
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
END
England League 1
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
END
England League 1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
END
England League 1
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
END
5Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Teamnews & Kader

Ipswich vs Sunderland Aufstellungen

4-2-3-1
Ipswich crest
Ipswich
IPS
Aufstellung
Sunderland crest
Sunderland
SUN
4-2-3-1
K. ScherpenK. ScherpenD. O'SheaD. O'SheaJ. GreavesJ. GreavesI. DiopI. DiopL. DavisL. DavisS. LukicS. LukicA. FatawuA. FatawuM. NunezM. NunezJ. EncisoJ. EncisoD. MaedaD. MaedaEmersonnEmersonnR. RoefsR. RoefsReinildoReinildoT. MeunierT. MeunierL. O'NienL. O'NienD. BallardD. BallardE. Le FeeE. Le FeeG. XhakaG. XhakaT. HumeT. HumeN. AnguloN. AnguloN. SadikiN. SadikiB. BrobbeyB. Brobbey
Sunderland crest
Sunderland
SUN
4-2-3-1
Ipswich

Startelf

Sunderland

Ersatzspieler

Trainer

  • G. O'Neil
  • R. Le Bris
Ipswich

Verletzungen und Sperren

Sunderland

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
540184+412
N
S
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
S
S
U
N
S
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
U
S
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
S
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
8
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
10
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
N
S
N
N
S
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
U
N
U
S
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
N
N
U
S
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
U
N
S
N
N
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
S
N
U
N
N
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
N
U
U
U
N
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
U
U
N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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