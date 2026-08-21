Als Ipswich Town zuletzt in der Premier League spielte, dauerte es bis zum 30. Dezember, ehe der Klub den ersten Heimsieg verbuchte. Zum Glück für die Anhänger der Tractor Boys ist diese Last in dieser Saison schon von den Schultern, nachdem am Eröffnungswochenende der Saison 2026/27 an der Portman Road ein 2:1-Erfolg gegen Sunderland gelang.

Nun will das Team auf diesem Fundament aufbauen, wenn es am Freitag, den 4. September, am 3. Spieltag der Saison Liverpool im heimischen Suffolk zu einem Flutlicht-Kracher empfängt. Mit dem Kauf von Tickets könnt ihr selbst live dabei sein.

Für den letzten Sieg von Ipswich gegen Liverpool an der Portman Road muss man in die Zeit vor der Premier League zurückgehen. Mich d'Avray und Kevin Wilson waren an jenem berühmten Tag 1986 die Helden von Town, als die Gastgeber nach einem Rückstand zurückkamen und Liverpools Mannschaft von Kenny Dalglish schockten.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Ipswich Town gegen Liverpool wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Ipswich Town gegen Liverpool statt?

Ipswich Town gegen Liverpool findet am Freitag, den 4. September, an der Portman Road in Ipswich statt. Der Anstoß ist für 20 Uhr BST angesetzt.

Premier League - Spielwoche 3 4. Sept. 2026 - 15:00 Portman Road

So kaufen Sie Premier-League-Tickets für Ipswich Town gegen Liverpool

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Abgewickelt wird das über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder über autorisierte Reisepartner.

Wegen der überwältigenden weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen Ticketwucher und vollständig digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach dem folgenden Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Ballotsystem): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ sind durch zufallsbasierte Auslosungen für zahlende Klubmitglieder ersetzt worden, etwa Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum mehrere Wochen vor dem Spiel, um an der Verlosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Ist ein Spiel ausverkauft, können Mitglieder, die bei der Auslosung leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticket Exchange des Klubs kaufen.

Freier Verkauf: Der offene Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann Karten auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Ipswich Town gegen Liverpool?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 unterscheiden sich je nach gastgebendem Klub, Sitzplatzlage und Spielkategorie erheblich:

Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozente und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Partien in Kategorien ein, etwa A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Plätze zentral an der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert zu kaufen, verlangen fast alle Premier-League-Klubs von jedem Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft, um an Auslosungen oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und dies mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Gästefans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit der maximalen Zahl an Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliederauslosungen.

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