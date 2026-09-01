Die TSG 1899 Hoffenheim trifft am Samstag, den 5. September 2026, in der PreZero Arena in Sinsheim auf Borussia Dortmund.

Hoffenheim will den Heimvorteil nutzen, nachdem die Mannschaft im vorherigen Ligaduell am selben Ort im April 2026 einen 2:1-Sieg gegen Dortmund eingefahren hatte. Borussia Dortmund wiederum will nach dem vierten Platz in der Liga in der vergangenen Saison früh Schwung in die neue Spielzeit bringen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Hoffenheim gegen Borussia Dortmund wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Bundesliga-Anstoß bei Hoffenheim gegen Borussia Dortmund?

Hoffenheim gegen Borussia Dortmund findet in der SNP Arena in Sinsheim statt. Informieren Sie sich in den offiziellen TV-Listen in Ihrer Region über die bestätigte Anstoßzeit.

Bundesliga - Spielwoche 2 5. Sept. 2026 - 09:30 SNP Arena

Wie kann man Bundesliga-Tickets für Hoffenheim gegen Borussia Dortmund kaufen?

Um Tickets ausschließlich über offizielle Vereinsplattformen zu sichern, nutzen Sie diese Kanäle:

Offizielle Heimtickets

TSG Hoffenheim Ticketcenter: Die TSG Hoffenheim verwaltet die Kontingente für den Heimbereich direkt über ihren primären Onlineshop.

Freier Verkauf: Der offizielle freie Verkauf startet in der Regel 4 bis 6 Wochen vor dem Anpfiff über das Vereinsportal.

Sekundäre Wiederverkaufsplattformen

Sekundäre Ticketplattformen wie Live Football Tickets bieten verfügbare Angebote an, wobei die Preise je nach Nachfrage in der Regel über dem offiziellen Nennwert liegen.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Hoffenheim gegen Borussia Dortmund?

Die Ticketpreise zum Nennwert für Bundesligaspiele in der PreZero Arena der TSG 1899 Hoffenheim variieren in der Regel je nach Sitzbereich und Kategorie:

Offizielle Preise zum Nennwert

Stehplatztickets: Liegen je nach Ermäßigungen und Kontingenten in der Regel zwischen 14 € und 19 € .

Sitzplatztickets: Plätze in den Standardkategorien beginnen im Allgemeinen bei etwa 20 € bis 28 € für Unter- und Oberrang, während Premiumplätze in zentraler Lage bei hochkarätigen Partien wie gegen Borussia Dortmund bis zu 50 € bis 70 € kosten können.

Hoffenheim gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Hoffenheim gegen Borussia Dortmund

Die letzten fünf Spiele von Hoffenheim brachten zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen hervor, allesamt in Testspielen der Saisonvorbereitung. Der jüngste Auftritt endete mit einem 2:2 gegen Tottenham Hotspur, nachdem es am Vortag gegen denselben Gegner eine 0:3-Niederlage gegeben hatte. Zuvor verbuchte Hoffenheim in der Vorbereitung überzeugende Siege, darunter ein 4:1 gegen Greuther Fuerth und ein 3:1 gegen Holstein Kiel. In diesen fünf Partien erzielte die Mannschaft 12 Tore und kassierte acht.

Die letzten fünf Testspielergebnisse von Borussia Dortmund zeigen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete 2:2 gegen Roma, zudem gab es in einem Härtetest der Saisonvorbereitung eine 2:3-Niederlage gegen Arsenal. Der einzige Sieg gelang gegen den FC Tokyo. Dortmund erzielte in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte acht, was darauf hindeutet, dass die Mannschaft von Kovac vor dem Start in den Pflichtspielbetrieb defensiv noch Arbeit vor sich hat.

Hoffenheim gegen Borussia Dortmund: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 18. April 2026 statt, wobei Hoffenheim in einem Bundesliga-Spiel in der SNP Arena mit 2:1 gewann. In den vergangenen fünf Bundesliga-Duellen gewann Hoffenheim zweimal, Dortmund zweimal, und eine Partie endete unentschieden. Insgesamt fielen in diesen fünf Spielen 16 Tore, wobei beide Teams ihre Fähigkeit unter Beweis stellten, zu Hause und auswärts zu treffen.

Hoffenheim gegen Borussia Dortmund: Tabellenstand

In der Bundesligatabelle beendete Hoffenheim die vorherige Saison auf Platz 11, während Borussia Dortmund die Spielzeit auf Rang vier abschloss.