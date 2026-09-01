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So kommt man an Tickets für Hoffenheim gegen Borussia Dortmund: Bundesliga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Hoffenheim trifft in der Bundesliga auf Borussia Dortmund. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Die TSG 1899 Hoffenheim trifft am Samstag, den 5. September 2026, in der PreZero Arena in Sinsheim auf Borussia Dortmund.

Hoffenheim will den Heimvorteil nutzen, nachdem die Mannschaft im vorherigen Ligaduell am selben Ort im April 2026 einen 2:1-Sieg gegen Dortmund eingefahren hatte. Borussia Dortmund wiederum will nach dem vierten Platz in der Liga in der vergangenen Saison früh Schwung in die neue Spielzeit bringen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Hoffenheim gegen Borussia Dortmund wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Bundesliga-Anstoß bei Hoffenheim gegen Borussia Dortmund?

Hoffenheim gegen Borussia Dortmund findet in der SNP Arena in Sinsheim statt. Informieren Sie sich in den offiziellen TV-Listen in Ihrer Region über die bestätigte Anstoßzeit.

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Bundesliga - Spielwoche 2
SNP Arena

Wie kann man Bundesliga-Tickets für Hoffenheim gegen Borussia Dortmund kaufen?

Um Tickets ausschließlich über offizielle Vereinsplattformen zu sichern, nutzen Sie diese Kanäle:

Offizielle Heimtickets

  • TSG Hoffenheim Ticketcenter: Die TSG Hoffenheim verwaltet die Kontingente für den Heimbereich direkt über ihren primären Onlineshop.
  • Freier Verkauf: Der offizielle freie Verkauf startet in der Regel 4 bis 6 Wochen vor dem Anpfiff über das Vereinsportal.

Sekundäre Wiederverkaufsplattformen

  • Sekundäre Ticketplattformen wie Live Football Tickets bieten verfügbare Angebote an, wobei die Preise je nach Nachfrage in der Regel über dem offiziellen Nennwert liegen.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Hoffenheim gegen Borussia Dortmund?

Die Ticketpreise zum Nennwert für Bundesligaspiele in der PreZero Arena der TSG 1899 Hoffenheim variieren in der Regel je nach Sitzbereich und Kategorie:

Offizielle Preise zum Nennwert

  • Stehplatztickets: Liegen je nach Ermäßigungen und Kontingenten in der Regel zwischen 14 € und 19 €.
  • Sitzplatztickets: Plätze in den Standardkategorien beginnen im Allgemeinen bei etwa 20 € bis 28 € für Unter- und Oberrang, während Premiumplätze in zentraler Lage bei hochkarätigen Partien wie gegen Borussia Dortmund bis zu 50 € bis 70 € kosten können.

Hoffenheim gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Hoffenheim gegen Borussia Dortmund

Die letzten fünf Spiele von Hoffenheim brachten zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen hervor, allesamt in Testspielen der Saisonvorbereitung. Der jüngste Auftritt endete mit einem 2:2 gegen Tottenham Hotspur, nachdem es am Vortag gegen denselben Gegner eine 0:3-Niederlage gegeben hatte. Zuvor verbuchte Hoffenheim in der Vorbereitung überzeugende Siege, darunter ein 4:1 gegen Greuther Fuerth und ein 3:1 gegen Holstein Kiel. In diesen fünf Partien erzielte die Mannschaft 12 Tore und kassierte acht.

Die letzten fünf Testspielergebnisse von Borussia Dortmund zeigen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete 2:2 gegen Roma, zudem gab es in einem Härtetest der Saisonvorbereitung eine 2:3-Niederlage gegen Arsenal. Der einzige Sieg gelang gegen den FC Tokyo. Dortmund erzielte in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte acht, was darauf hindeutet, dass die Mannschaft von Kovac vor dem Start in den Pflichtspielbetrieb defensiv noch Arbeit vor sich hat.

TSG

TSG - Form

KSC
S3-0
TOT
N3-0
TOT
U2-2
AUE
S0-4
KÖL
N3-2
Tor erzielt (kassiert)
11/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
BVB

BVB - Form

ARS
N2-3
ROM
U2-2
FCB
N1-2
HSV
S2-0
HAM
S0-5
Tor erzielt (kassiert)
13/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Hoffenheim gegen Borussia Dortmund: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 18. April 2026 statt, wobei Hoffenheim in einem Bundesliga-Spiel in der SNP Arena mit 2:1 gewann. In den vergangenen fünf Bundesliga-Duellen gewann Hoffenheim zweimal, Dortmund zweimal, und eine Partie endete unentschieden. Insgesamt fielen in diesen fünf Spielen 16 Tore, wobei beide Teams ihre Fähigkeit unter Beweis stellten, zu Hause und auswärts zu treffen.

Head to Head

HoffenheimUnentschiedenBorussia Dortmund
2
1
2
Bundesliga
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Hoffenheim
TSG
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
END
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
0
END
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
3
END
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
END
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
3
END
8Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Hoffenheim gegen Borussia Dortmund: Tabellenstand

In der Bundesligatabelle beendete Hoffenheim die vorherige Saison auf Platz 11, während Borussia Dortmund die Spielzeit auf Rang vier abschloss.

#PSUNTG+/-PktForm
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
S
S
S
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
4310142+1210
S
S
U
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
4310123+910
U
S
S
S
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
N
U
S
S
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
S
U
S
N
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
S
N
S
U
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
U
N
S
S
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
S
U
S
N
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
N
S
N
S
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
U
S
N
U
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
U
S
U
N
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
S
N
N
U
13
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
411269-34
N
U
N
S
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
N
S
N
N
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
N
N
S
N
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
S
N
N
N
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
N
N
N
U
18
GladbachGladbachBMG
4004616-100
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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