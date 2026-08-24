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So kommt man an Tickets für Getafe gegen Celta Vigo: LaLiga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Getafe trifft in LaLiga auf Celta Vigo. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Getafe trifft am Montag, den 7. September 2026, im Coliseum in Getafe auf Celta Vigo.

Das jüngste Aufeinandertreffen im Februar 2026 endete am selben Ort mit einem 0:0. Getafe hat in der direkten Bilanz historisch einen knappen Vorteil und kommt in 30 bisherigen Duellen auf 11 Siege gegenüber 9 von Celta Vigo.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Getafe gegen Celta Vigo wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Getafe gegen Celta Vigo in LaLiga?

Getafe gegen Celta Vigo findet im Coliseum in Getafe statt, der Anstoß ist für die oben angegebene bestätigte Uhrzeit angesetzt.

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La Liga - Spielwoche 4
Coliseum

Wie kann man Tickets für Getafe gegen Celta Vigo in LaLiga kaufen?

1. Offizielles Ticketportal von Getafe CF Die sicherste Methode, um reguläre Eintrittskarten zu sichern, ist direkt über den Gastgeberklub Getafe CF:

  • Online-Buchung: Rufen Sie den Bereich für Spieltagstickets auf der offiziellen Website von Getafe CF auf. Wählen Sie das Spiel am 7. September gegen Celta Vigo, entscheiden Sie sich für Ihren Bereich (Fondo, Tribuna oder Lateral) und schließen Sie die Registrierung ab.
  • Zeitpunkt der Freigabe: Tickets für die breite Öffentlichkeit werden in der Regel 1 bis 2 Wochen vor dem Spieltag freigeschaltet.
  • Am Stadion: Falls das Spiel nicht ausverkauft ist, können verbleibende reguläre Eintrittskarten bis zum Anpfiff an der Tageskasse des Estadio Coliseum (Taquillas) in Getafe gekauft werden.

2. VIP- & Hospitality-Pakete Für aufgewertete Sitzplätze, Verpflegung vor dem Spiel oder Zugang zu Lounge-Bereichen:

  • Reservieren Sie VIP- oder Firmentickets direkt über die kommerzielle Abteilung von Getafe auf der offiziellen Website.
  • Offizielle Sportreiseagenturen und Hospitality-Plattformen bieten ebenfalls Pakete einschließlich Spieltickets und Hotelunterkünften vor Ort an.

3. Sekundäre Ticketplattformen Falls reguläre Eintrittskarten über die offiziellen Kanäle ausverkauft sind:

  • Sekundärmarktplätze wie StubHub listen Weiterverkaufstickets von Dauerkarteninhabern auf.
  • Achten Sie darauf, Preise zu vergleichen, Liefermethoden zu prüfen (mobiles E-Ticket oder physischer Pass) und die Angaben zum Sitzplatz vor dem Kauf zu überprüfen.

Wie viel kosten Tickets für Getafe gegen Celta Vigo in LaLiga?

Die Ticketpreise für das Spiel Getafe gegen Celta Vigo am 7. September 2026 im Estadio Coliseum variieren je nachdem, ob Sie über offizielle Kanäle oder sekundäre Weiterverkaufsplattformen kaufen:

1. Offizielle Direkt-Tickets (Nennwert)

  • Preisspanne für reguläre Tickets: Ungefähr 25 £ bis 65 £ (30 € bis 75 €).
  • Preisfaktoren: Standardtickets über das offizielle Portal von Getafe CF hängen von der Sitzplatzlage ab:
    • Fondo (hinter den Toren): ca. 25 £ bis 35 £
    • Lateral (Seitenränge): ca. 35 £ bis 50 £
    • Tribuna (Haupttribüne): ca. 50 £ bis 65 £

2. Sekundäre Weiterverkaufsplattformen

  • Startpreis: Rund 100 £ bis 155 £ (120 € bis 180 € / 131 $+) für die günstigsten Einstiegsmöglichkeiten auf Weiterverkaufsseiten.
  • Durchschnittlicher Weiterverkaufspreis: Ungefähr 175 £ bis 235 £ auf großen sekundären Ticketmarktplätzen wie StubHub, abhängig von Nachfrage und Sitzplatzauswahl.

3. VIP- & Hospitality-Pakete

  • Hospitality-Tickets: Beginnen in der Regel bei 150 £ bis 250 £+ pro Ticket, einschließlich zentraler Sitzplätze für das Spiel, Lounge-Zugang und Speisen/Getränken vor dem Spiel.

Getafe gegen Celta Vigo in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Getafe gegen Celta Vigo

Getafe hat in den letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben einmal gewonnen, einmal unentschieden gespielt und dreimal verloren. Der jüngste Auftritt endete am 20. August mit einem 3:1-Sieg gegen Partizan Beograd in der Qualifikation zur Conference League. Davor gab es am 15. August in LaLiga eine 0:3-Niederlage gegen Deportivo Alaves. In diesen fünf Spielen erzielte Getafe sechs Tore und kassierte neun.

Die letzten fünf Spiele von Celta Vigo waren allesamt Freundschaftsspiele und brachten eine Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage. Das jüngste Spiel endete am 8. August 1:1 gegen SSC Napoli. Außerdem besiegte Celta Sassuolo mit 4:1 und spielte sowohl gegen Academico Viseu als auch gegen Braga 2:2. In diesen fünf Partien erzielte Celta zehn Tore und kassierte sechs.

GET

GET - Form

ALA
N3-0
PBE
S3-1
SAN
S1-0
PBE
N2-1
OSA
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
5/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
CEL

CEL - Form

NAP
U1-1
VAL
U0-0
OSA
N1-2
ATH
N0-2
RSO
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
2/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Getafe gegen Celta Vigo: Jüngste Direktduelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams endete am 1. Februar 2026 in LaLiga mit 0:0 im Coliseum. In den letzten fünf Duellen hat Celta Vigo zwei Siege geholt, Getafe zwei, und ein Spiel endete unentschieden. Zu Celtas Siegen zählen ein 2:0-Heimerfolg im August 2025 und ein 1:0 im Coliseum im November 2024.

Head to Head

GetafeUnentschiedenCelta Vigo
2
1
2
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Getafe
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CEL
0
END
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2
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Celta Vigo
CEL
2
END
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Celta Vigo
CEL
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0
END
La Liga
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Getafe
GET
3
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Celta Vigo
CEL
2
END
6Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Tabelle vor Getafe gegen Celta Vigo

In der aktuellen LaLiga-Tabelle liegt Getafe auf Platz 19, während Celta Vigo auf Rang 12 steht.

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
7700317+2421
S
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
S
S
S
N
S
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
U
S
S
S
N
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
N
S
S
N
S
5
FC SevillaFC SevillaSEV
7412109+113
N
S
S
U
N
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
U
N
N
S
S
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
U
N
U
S
S
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
S
N
S
U
S
9
FC VillarrealFC VillarrealVIL
72231312+18
S
S
N
N
N
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
U
U
S
S
N
11
GetafeGetafeGET
722347-38
S
N
U
U
N
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
U
S
N
S
N
13
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
7223613-78
U
N
N
N
S
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
S
U
U
U
N
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
N
N
S
U
N
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
N
N
S
N
S
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
N
N
U
S
U
18
ElcheElcheELC
71241117-65
S
N
U
N
N
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
N
S
N
N
N
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
N
N
U
U
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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