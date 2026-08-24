Getafe trifft am Montag, den 7. September 2026, im Coliseum in Getafe auf Celta Vigo.

Das jüngste Aufeinandertreffen im Februar 2026 endete am selben Ort mit einem 0:0. Getafe hat in der direkten Bilanz historisch einen knappen Vorteil und kommt in 30 bisherigen Duellen auf 11 Siege gegenüber 9 von Celta Vigo.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Getafe gegen Celta Vigo wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Getafe gegen Celta Vigo in LaLiga?

Getafe gegen Celta Vigo findet im Coliseum in Getafe statt, der Anstoß ist für die oben angegebene bestätigte Uhrzeit angesetzt.

La Liga - Spielwoche 4 7. Sept. 2026 - 13:00 Coliseum

Wie kann man Tickets für Getafe gegen Celta Vigo in LaLiga kaufen?

1. Offizielles Ticketportal von Getafe CF Die sicherste Methode, um reguläre Eintrittskarten zu sichern, ist direkt über den Gastgeberklub Getafe CF:

Online-Buchung: Rufen Sie den Bereich für Spieltagstickets auf der offiziellen Website von Getafe CF auf. Wählen Sie das Spiel am 7. September gegen Celta Vigo, entscheiden Sie sich für Ihren Bereich ( Fondo , Tribuna oder Lateral ) und schließen Sie die Registrierung ab.

Zeitpunkt der Freigabe: Tickets für die breite Öffentlichkeit werden in der Regel 1 bis 2 Wochen vor dem Spieltag freigeschaltet.

Am Stadion: Falls das Spiel nicht ausverkauft ist, können verbleibende reguläre Eintrittskarten bis zum Anpfiff an der Tageskasse des Estadio Coliseum ( Taquillas ) in Getafe gekauft werden.

2. VIP- & Hospitality-Pakete Für aufgewertete Sitzplätze, Verpflegung vor dem Spiel oder Zugang zu Lounge-Bereichen:

Reservieren Sie VIP- oder Firmentickets direkt über die kommerzielle Abteilung von Getafe auf der offiziellen Website.

Offizielle Sportreiseagenturen und Hospitality-Plattformen bieten ebenfalls Pakete einschließlich Spieltickets und Hotelunterkünften vor Ort an.

3. Sekundäre Ticketplattformen Falls reguläre Eintrittskarten über die offiziellen Kanäle ausverkauft sind:

Sekundärmarktplätze wie StubHub listen Weiterverkaufstickets von Dauerkarteninhabern auf.

Achten Sie darauf, Preise zu vergleichen, Liefermethoden zu prüfen (mobiles E-Ticket oder physischer Pass) und die Angaben zum Sitzplatz vor dem Kauf zu überprüfen.

Wie viel kosten Tickets für Getafe gegen Celta Vigo in LaLiga?

Die Ticketpreise für das Spiel Getafe gegen Celta Vigo am 7. September 2026 im Estadio Coliseum variieren je nachdem, ob Sie über offizielle Kanäle oder sekundäre Weiterverkaufsplattformen kaufen:

1. Offizielle Direkt-Tickets (Nennwert)

Preisspanne für reguläre Tickets: Ungefähr 25 £ bis 65 £ (30 € bis 75 €) .

Preisfaktoren: Standardtickets über das offizielle Portal von Getafe CF hängen von der Sitzplatzlage ab:

Fondo (hinter den Toren): ca. 25 £ bis 35 £ Lateral (Seitenränge): ca. 35 £ bis 50 £ Tribuna (Haupttribüne): ca. 50 £ bis 65 £



2. Sekundäre Weiterverkaufsplattformen

Startpreis: Rund 100 £ bis 155 £ (120 € bis 180 € / 131 $+) für die günstigsten Einstiegsmöglichkeiten auf Weiterverkaufsseiten.

Durchschnittlicher Weiterverkaufspreis: Ungefähr 175 £ bis 235 £ auf großen sekundären Ticketmarktplätzen wie StubHub , abhängig von Nachfrage und Sitzplatzauswahl.

3. VIP- & Hospitality-Pakete

Hospitality-Tickets: Beginnen in der Regel bei 150 £ bis 250 £+ pro Ticket, einschließlich zentraler Sitzplätze für das Spiel, Lounge-Zugang und Speisen/Getränken vor dem Spiel.

Getafe gegen Celta Vigo in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Getafe gegen Celta Vigo

Getafe hat in den letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben einmal gewonnen, einmal unentschieden gespielt und dreimal verloren. Der jüngste Auftritt endete am 20. August mit einem 3:1-Sieg gegen Partizan Beograd in der Qualifikation zur Conference League. Davor gab es am 15. August in LaLiga eine 0:3-Niederlage gegen Deportivo Alaves. In diesen fünf Spielen erzielte Getafe sechs Tore und kassierte neun.

Die letzten fünf Spiele von Celta Vigo waren allesamt Freundschaftsspiele und brachten eine Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage. Das jüngste Spiel endete am 8. August 1:1 gegen SSC Napoli. Außerdem besiegte Celta Sassuolo mit 4:1 und spielte sowohl gegen Academico Viseu als auch gegen Braga 2:2. In diesen fünf Partien erzielte Celta zehn Tore und kassierte sechs.

Getafe gegen Celta Vigo: Jüngste Direktduelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams endete am 1. Februar 2026 in LaLiga mit 0:0 im Coliseum. In den letzten fünf Duellen hat Celta Vigo zwei Siege geholt, Getafe zwei, und ein Spiel endete unentschieden. Zu Celtas Siegen zählen ein 2:0-Heimerfolg im August 2025 und ein 1:0 im Coliseum im November 2024.

Tabelle vor Getafe gegen Celta Vigo

In der aktuellen LaLiga-Tabelle liegt Getafe auf Platz 19, während Celta Vigo auf Rang 12 steht.