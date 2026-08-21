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So kommt man an Tickets für Fulham gegen Crystal Palace: Preise in der Premier League 2026/27, Spielinfos, Anstoßzeit und mehr

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Alles, was du über den Ticketkauf für ein anstehendes London-Derby im Craven Cottage wissen musst

Kaum ist Fulhams erstes London-Derby der Saison an der Craven Cottage gegen Chelsea vorbei, steht schon das nächste an: Am Samstag, dem 5. September, ist Crystal Palace zu Gast. Tickets können Sie schon heute buchen.

Wenn das Chelsea-Spiel ein Hinweis ist, dann dürfen sich die Fulham-Fans in dieser Saison auf ein echtes Spektakel freuen, und die Ticketnachfrage wird durch die Decke gehen. Trotz der Niederlage ohne Punkte trug die Mannschaft von Álvaro Arbeloa ihren Teil zu einem packenden Fünf-Tore-Thriller bei.

Fulham weiß allerdings, dass gegen Crystal Palace volle Konzentration gefragt sein wird. Erstaunlicherweise ist Crystal Palace in den letzten acht Duellen an der Craven Cottage ungeschlagen, eine Serie, die bis in den Januar 2005 zurückreicht.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Fulham gegen Crystal Palace wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Fulham gegen Crystal Palace statt?

Fulham gegen Crystal Palace findet am Samstag, dem 5. September, an der Craven Cottage in London statt. Der Anstoß ist für 15 Uhr BST angesetzt.

crest
Premier League - Spielwoche 3
Craven Cottage

So kaufen Sie Premier-League-Tickets für Fulham gegen Crystal Palace

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Diese werden über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet.

Wegen der enormen weltweiten Nachfrage, der Gesetze gegen den Weiterverkauf und vollständig digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach dem folgenden Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Klubmitglieder durch zufällige Losverfahren ersetzt, etwa bei Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum einige Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticket Exchange des Klubs kaufen.
  • Freier Verkauf: Der offene Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft ist bei Premier-League-Spielen praktisch nicht existent.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Sekundärplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Fulham gegen Crystal Palace?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark und hängen vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie ab:

  • Alters- & Ermäßigungsstufen: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabatthöhen und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Plätze zentral entlang der Längsseite und im Unterrang sind besonders teuer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert zu kaufen, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verbindliche Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis zur Saison 2026/27 verlängert und dies mindestens auch für 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten erhältlichen Tickets im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliederauslosungen.

Form

FUL

FUL - Form

MAL
U2-2
VFB
S1-0
CHE
N2-3
WIM
S3-0
SUN
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
8/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
CRY

CRY - Form

ULA
S3-1
FUL
S1-2
SCF
N3-0
EVE
N2-0
MCI
N1-4
Tor erzielt (kassiert)
6/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Jüngste direkte Duelle

Head to Head

FulhamUnentschiedenCrystal Palace
0
1
4
Klub Freundschaftsspiele
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
END
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Fulham badge
Fulham
FUL
1
END
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
END
England FA Cup
Fulham badge
Fulham
FUL
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
3
END
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
END
3Erzielte Tore10
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Teamnews & Kader

Fulham vs Crystal Palace Aufstellungen

4-2-3-1
Fulham crest
Fulham
FUL
Aufstellung
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
3-4-2-1
B. LenoB. LenoC. BasseyC. BasseyT. CastagneT. CastagneJ. AndersenJ. AndersenA. RobinsonA. RobinsonA. IwobiA. IwobiJ. KingJ. KingO. BobbO. BobbS. CharlesS. CharlesCésar PalaciosCésar PalaciosG. GarciaG. GarciaD. HendersonD. HendersonJ. CanvotJ. CanvotA. DisasiA. DisasiC. RichardsC. RichardsD. KamadaD. KamadaT. MitchellT. MitchellYéremy PinoYéremy PinoQ. TimberQ. Timberteam-logoA. KhalailiA. WhartonA. WhartonE. NketiahE. Nketiah
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
4-2-3-1
Fulham

Startelf

Crystal Palace

Ersatzspieler

Trainer

  • A. Arbeloa
  • P. Sage
Fulham

Verletzungen und Sperren

Crystal Palace

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
540184+412
N
S
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
S
S
U
N
S
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
U
S
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
S
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
8
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
10
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
N
S
N
N
S
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
U
N
U
S
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
N
N
U
S
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
U
N
S
N
N
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
S
N
U
N
N
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
N
U
U
U
N
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
U
U
N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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