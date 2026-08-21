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So kommt man an Tickets für Everton gegen Manchester United: Preise in der Premier League 2026/27, Infos zum Spielplan, Anstoßzeit und mehr

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Everton will seine Heim-Bilanz von 100 Prozent im Hill Dickinson Stadium wahren, und du könntest dabei sein, um zu sehen, ob das gelingt

Zum zweiten Mal in Folge startete Everton seine Heimkampagne im Hill Dickinson Stadium mit einem Sieg. Nach dem 2:0-Erfolg gegen Crystal Palace zum Ligaauftakt will das Team nun den Schwung auf eigenem Platz mitnehmen, wenn es am 3. Spieltag am Sonntag, den 6. September, Manchester United empfängt.

Für das letzte Mal, als Everton sich auf Merseyside gegen Manchester United durchsetzte, muss man bis April 2022 zurückgehen. Damals erzielte Anthony Gordon das einzige Tor der Partie.

Allerdings wird Everton Mut aus dem starken Heimauftritt zum Saisonauftakt schöpfen, ebenso aus der Tatsache, dass Manchester United bei seinem jüngsten Auswärtsspiel nicht in Fahrt kam.

Im September könnt ihr im Hill Dickinson bei einem der größten Spiele der Saison für Everton dabei sein. GOAL liefert euch alles, was ihr wissen müsst, um Tickets für Everton gegen Manchester United zu sichern, darunter, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Everton gegen Manchester United statt?

Everton gegen Manchester United findet am Sonntag, den 6. September, im Hill Dickinson Stadium in Liverpool statt. Anstoß ist planmäßig um 14 Uhr BST.

crest
Premier League - Spielwoche 3
Hill Dickinson Stadium

Wie kann man Tickets für Everton gegen Manchester United in der Premier League kaufen?

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Diese werden über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner abgewickelt.

Wegen der enormen weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen Ticketweiterverkauf und vollständig digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach dem folgenden Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Offizielle zahlende Klubmitglieder (Losverfahren): Die klassischen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, etwa Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum mehrere Wochen vor dem Spiel für die Auslosung.
  • Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets über die offizielle Ticketbörse des Klubs zum Nennwert kaufen.
  • Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft ist bei Premier-League-Spielen praktisch nicht existent.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann Karten auch über Sekundärplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Everton gegen Manchester United?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

  • Alters- und Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Höhe der Rabatte und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Partien in Kategorien ein, etwa A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Plätze zentral entlang der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Sitze im Oberrang hinter den Toren die günstigeren Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs von jedem Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft, um an Losverfahren oder Ticketbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und sie mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ begrenzt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind äußerst begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Kategorie mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliedsauslosungen.

Form

EVE

EVE - Form

NEW
S3-1
LIL
U1-1
CRY
S2-0
PNE
S0-4
BOU
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
11/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
MUN

MUN - Form

PSG
U1-1
LEE
S1-1
MIL
N2-4
HUL
N2-0
IPS
S5-2
Tor erzielt (kassiert)
9/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Jüngste direkte Duelle

Head to Head

EvertonUnentschiedenManchester United
1
2
2
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
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Manchester United
MUN
1
END
Premier League
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Manchester United
MUN
0
Everton badge
Everton
EVE
1
END
Klub Freundschaftsspiele
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
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Everton
EVE
2
END
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
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Manchester United
MUN
2
END
Premier League
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Manchester United
MUN
4
Everton badge
Everton
EVE
0
END
5Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Teamnews & Kader

Everton vs Manchester United Aufstellungen

4-2-3-1
Everton crest
Everton
EVE
Aufstellung
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
J. PickfordJ. PickfordJ. TarkowskiJ. TarkowskiMerlin RöhlMerlin RöhlV. MykolenkoV. MykolenkoJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteH. ArmstrongH. ArmstrongJ. GarnerJ. GarnerT. GeorgeT. GeorgeK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallB. JohnsonB. JohnsonT. BarryT. BarryS. LammensS. LammensL. ShawL. ShawL. MartinezL. MartinezD. DalotD. DalotH. MaguireH. MaguireB. FernandesB. FernandesB. MbeumoB. MbeumoK. MainooK. MainooM. RashfordM. RashfordY. TielemansY. TielemansM. CunhaM. Cunha
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
Everton

Startelf

Manchester United

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Moyes
  • M. Carrick
Everton

Verletzungen und Sperren

Manchester United

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
540184+412
N
S
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
S
S
U
N
S
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
U
S
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
S
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
8
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
10
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
N
S
N
N
S
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
U
N
U
S
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
N
N
U
S
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
U
N
S
N
N
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
S
N
U
N
N
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
N
U
U
U
N
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
U
U
N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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