Elche trifft am Montag, 7. September 2026, im Estadio Martinez Valero in Elche auf Real Sociedad.

Im jüngsten Ligaduell im Februar 2026 sicherte sich Real Sociedad im Anoeta-Stadion einen 3:1-Sieg gegen Elche. Real Sociedad wird versuchen, den dominanten Vorsprung im direkten Vergleich gegen Elche zu behaupten, während beide Klubs früh in der Saison auf wichtige Punkte aus sind.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Elche gegen Real Sociedad wissen müssen, einschließlich, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Elche gegen Real Sociedad in LaLiga?

Elche gegen Real Sociedad findet im Estadio Martinez Valero in Elche statt, wobei die offiziellen Details zur Anstoßzeit noch über Ihren lokalen TV-Partner bestätigt werden.

La Liga - Spielwoche 4 7. Sept. 2026 - 15:30 Estadio Martinez Valero

Wie kann man Tickets für Getafe gegen Celta Vigo in LaLiga kaufen?

Sie können sich Tickets für Getafe gegen Celta Vigo im Estadio Coliseum entweder über die offiziellen Ticketkanäle des Klubs oder über verifizierte Ticket-Aggregationsplattformen sichern.

Offizielle Tickets gehen in der Regel 1 bis 2 Wochen vor dem Spieltag in den freien Verkauf.

Offizielle Kasse des Getafe CF

Wählen Sie Ihren bevorzugten Block aus, zum Beispiel Fondo Norte , Fondo Sur oder Tribuna , und schließen Sie den Kaufvorgang ab, um digitale oder mobile Eintrittspässe zu erhalten.

Sekundäre Ticketplattformen & Wiederverkäufer:

Plattformen wie StubHub listen Wiederverkaufsangebote bereits vor dem offiziellen allgemeinen Verkaufsstart auf. Vergleichen Sie die Blocklagen und prüfen Sie vor dem Kauf, ob FanProtect oder eine 100-prozentige Geld-zurück-Garantie angeboten werden.

Am Stadion (Spieltag):

Die Ticketschalter ( taquillas ) am Estadio Coliseum verkaufen am Spieltag häufig noch verbleibende Tickets für einzelne Partien, wobei die Verfügbarkeit in gefragten Sitzplatzkategorien begrenzt sein kann.



Wie viel kosten LaLiga-Tickets für Getafe gegen Celta Vigo?

Die Ticketpreise für Getafe gegen Celta Vigo variieren je nachdem, ob Sie direkt über die Klubkasse oder über sekundäre Ticket-Aggregatoren kaufen.

Preisübersicht nach Kategorie

Offizielle Tickets für die Allgemeinheit (Kasse des Getafe CF):

Hinter dem Tor ( Fondo Norte & Fondo Sur ): 25 £ bis 43 £ (30 € bis 50 €) Seitentribünen ( Lateral / Tribuna Este ): 43 £ bis 68 £ (50 € bis 80 €) Haupttribüne ( Tribuna Oeste ): 68 £ bis 103 £ (80 € bis 120 €)

Sekundärmarkt & Aggregatoren:

Die Wiederverkaufspreise auf Plattformen wie StubHub beginnen bei 50 £ bis 155 £+ (60 € bis 180 €+), wobei Premium-Sitzplätze im Schnitt 210 £+ erreichen.



Elche gegen Real Sociedad in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Elche gegen Real Sociedad

Elche geht ohne Sieg aus den vergangenen vier Spielen in diese Partie und verbuchte in den letzten fünf Begegnungen einen Sieg und vier Unentschieden. Der einzige Sieg gelang gegen Kaizer Chiefs in einem Testspiel der Saisonvorbereitung, während das Auftaktspiel in LaLiga mit einem 1:1 gegen Deportivo de A Coruna endete. Davor spielte Elche in drei Testspielen in Folge unentschieden, darunter ein 2:2 gegen Cordoba und ein 2:2 gegen Al-Ain. In diesen fünf Spielen erzielte Elche sechs Tore und kassierte sechs.

Die jüngste Bilanz von Real Sociedad liest sich schwierig. Das Team gewann nur eines der letzten fünf Spiele, besiegte in der Saisonvorbereitung Aston Villa mit 4:2 und verlor anschließend die letzten vier Partien. Zu dieser Serie gehörten Niederlagen in Folge gegen FC Koeln sowie ein 1:3 gegen Chelsea im letzten Spiel vor Saisonbeginn. Die Mannschaft von Matarazzo erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore, kassierte aber zehn.

Elche gegen Real Sociedad: Der jüngste direkte Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im Februar 2026 statt, als Real Sociedad Elche in einem LaLiga-Spiel im Anoeta mit 3:1 besiegte. Zuvor trennten sich die Teams im November 2025 mit 1:1, als Elche Real Sociedad empfing. In den letzten fünf LaLiga-Duellen hat Real Sociedad mit drei Siegen gegenüber null von Elche bei zwei Unentschieden die bessere Bilanz. Real Sociedad erzielte in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierte vier.

Elche gegen Real Sociedad: Tabelle

In der aktuellen LaLiga-Tabelle liegt Elche auf dem achten Platz, während Real Sociedad auf Rang 16 steht.