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So kommt man an Tickets für Deportivo Alaves gegen Espanyol: LaLiga-Ticketpreise, Spielinfos, Last-Minute-Verkauf und mehr

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Deportivo Alaves trifft in der LaLiga auf Espanyol. So sichert Ihr Euch Tickets.

Deportivo Alavés empfängt Espanyol am Sonntag, dem 6. Dezember 2026, im Estadio Mendizorroza in Vitoria.

Die jüngsten Duelle waren meist hart umkämpft. Im letzten Aufeinandertreffen im Januar 2026 setzte sich Alavés auswärts knapp mit 2:1 gegen Espanyol durch. Auch im November 2025 gewann Deportivo Alavés im Estadio Mendizorroza mit 2:1 und feierte damit zwei Ligasiege in Folge gegen Espanyol.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Deportivo Alavés gegen Espanyol wissen müssen: wo sie erhältlich sind und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß beim LaLiga-Spiel Deportivo Alavés gegen Espanyol?

Deportivo Alavés gegen Espanyol wird am Sonntag, dem 6. Dezember 2026, im Estadio Mendizorroza in Vitoria angepfiffen.

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La Liga - Spielwoche 15
Estadio Mendizorroza

Wie kann man Tickets für Deportivo Alavés gegen Espanyol in LaLiga kaufen?

Für das bevorstehende LaLiga-Spiel zwischen Deportivo Alavés und Espanyol gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets für die Heimtribünen im Estadio Mendizorroza können Sie direkt über die offizielle Website und die Vorverkaufsstelle von Deportivo Alavés kaufen. Wenn Sie Tickets für den Gästebereich suchen, nutzen Sie die offiziellen Kanäle von Espanyol.

2. Zweitmarkt für Tickets

  • Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Sind die offiziellen Angebote der Vereine vollständig ausverkauft, finden sich reguläre Eintrittskarten oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für bevorstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Deportivo Alavés gegen Espanyol in LaLiga?

Für das bevorstehende LaLiga-Spiel zwischen Deportivo Alavés und Espanyol gelten folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Reguläre Eintrittskarten: Die Preise beginnen in der Regel bei etwa 30 € bis 45 €.
  • Premium-Sitzplätze: Die Preise reichen von 90 € bis über 150 €.

2. Zweitmarkt für Tickets

Sind die Tickets im offiziellen Erstverkauf der Vereine ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

  • Reguläre Sitzplätze: Die Preise beginnen meist bei etwa 30 € bis 35 €.
  • Besonders gefragte Sitzplätze: Die Preise schwanken erheblich und liegen zwischen 140 € und über 180 €.

Deportivo Alavés gegen Espanyol in LaLiga: Alles Wissenswerte

Deportivo Alavés gegen Espanyol: Die aktuelle Form

Alavés holte aus den letzten fünf LaLiga-Spielen nur zwei Unentschieden und verlor die übrigen drei Partien. Das jüngste Spiel gegen Sevilla endete 0:0, nachdem Alavés zuvor Barcelona mit 1:6 unterlegen war. Davor verlor die Mannschaft 1:2 gegen Atletico Madrid und 2:1 gegen Celta Vigo. Den einzigen weiteren Punkt holte sie beim 1:1 gegen Malaga. In diesen fünf Spielen erzielte Alavés vier Tore und kassierte elf Gegentreffer.

Espanyol verbuchte in den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt verlor die Mannschaft in der Copa del Rey mit 3:4 gegen Sestao. In LaLiga gewann sie auswärts mit 1:0 gegen Villarreal und spielte 1:1 gegen Malaga. Zu dieser Serie zählen außerdem Niederlagen gegen Racing Santander und Atletico Madrid. In allen fünf Partien erzielte Espanyol sieben Tore und kassierte acht Gegentreffer.

ALA

ALA - Form

CEL
N2-1
MAL
U1-1
BAR
N6-1
SEV
U0-0
ANF
S1-6
Tor erzielt (kassiert)
9/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
ESP

ESP - Form

ATM
N0-1
SAN
N2-1
SES
N4-3
VIL
S0-1
COR
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
5/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Deportivo Alavés gegen Espanyol: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Vereine im Januar 2026 aufeinander. Deportivo Alavés gewann das LaLiga-Spiel bei Espanyol mit 2:1. Zuvor hatte Alavés im November 2025 zu Hause mit 2:1 gewonnen. Im Februar 2025 wiederum holte Espanyol mit einem 1:0-Sieg im Mendizorroza die Punkte. In den letzten fünf direkten Duellen in LaLiga liegt Alavés mit drei Siegen gegenüber zwei Erfolgen von Espanyol vorn.

Head to Head

Deportivo AlavesUnentschiedenEspanyol
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8Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

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