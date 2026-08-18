So kommt man an Tickets für den DFL-Supercup 2026: Informationen zu Dortmund gegen Bayern München am 22. August, zum Signal Iduna Park und mehr

Tickets für den DFL-Supercup 2026 sind jetzt im Verkauf: Borussia Dortmund trifft an diesem Samstag, dem 22. August, im Signal Iduna Park auf Bayern München, Anstoß ist um 20.30 Uhr Ortszeit. Offiziell heißt der Wettbewerb Franz Beckenbauer Supercup, umbenannt zu Ehren der verstorbenen deutschen Legende. Beim Saisonauftakt treffen das Double-Gewinner Bayern auf den Bundesliga-Vizemeister Dortmund, um den ersten Titel der Spielzeit zu kämpfen. Die Partie wird in rund 200 Länder weltweit übertragen.

Es ist das zehnte Supercup-Duell zwischen den beiden Giganten des Klassikers, wobei Bayern mit 5:4 knapp vorne liegt, und das erste seit 2021. Der BVB geht nach Bayerns 14. Double aus Liga und Pokal als Außenseiter in die Partie, doch der Heimvorteil vor der Gelben Wand verändert alles. GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um euch noch vor Samstag Last-Minute-Tickets für den DFL-Supercup zu sichern.

Wann findet der DFL-Supercup zwischen Borussia Dortmund und Bayern München statt?

Deutschland Super Cup - Finale 22. Aug. 2026 - 14:30 Signal Iduna Park

Wie kann man Tickets für den DFL-Supercup zwischen Borussia Dortmund und Bayern München kaufen?

Als Gastgeber wickelte Borussia Dortmund den offiziellen Ticketverkauf über den BVB-Ticketshop in drei Phasen ab: Dauerkarteninhaber konnten ihre Plätze vom 9. bis 12. Juli reservieren, der Mitglieder-Vorverkauf begann am 10. Juli mit einem Limit von vier Tickets, und der freie Verkauf startete am 14. Juli. Fans von Bayern München konnten sich über eine Lotterie im FC-Bayern-Ticketshop um Auswärtstickets bewerben, die bereits im Mai eröffnet wurde, unmittelbar nachdem der Spielort bekannt gegeben worden war.

Da das Spiel nun nur noch wenige Tage entfernt ist, sind diese offiziellen Verkaufsfenster längst geschlossen, sodass verifizierte Wiederverkaufsplattformen der realistischste Last-Minute-Weg sind. StubHub und ähnliche abgesicherte Plattformen listen bis zum Spieltag verbleibende Plätze im gesamten Stadion, einschließlich Käuferschutz. Beachtet allerdings, dass Wiederverkaufstickets nur selten garantieren, in welchem Fanblock ihr sitzen werdet. Prüft daher vor dem Kauf die Details des Angebots. Meidet inoffizielle Verkäufer in den sozialen Medien komplett, denn Klassiker-Spiele ziehen Ticketbetrug geradezu an.

Wie viel kosten Tickets für den DFL-Supercup zwischen Borussia Dortmund und Bayern München?

Weil der Franz Beckenbauer Supercup direkt von der Deutschen Fußball Liga organisiert wird, werden die offiziellen Preise bewusst niedrig gehalten, um Fußball zugänglich zu halten. Die offiziellen Preise lagen zwischen 16,50 € und 38,50 € und waren wie folgt gestaffelt:

Stehplatz: 16,50 €, das berühmte Tribünenerlebnis im größten Stadion Deutschlands

Sitzplatz (Preiskategorie 5): 31,90 €

Sitzplatz (Preiskategorie 4): 38,50 €

Da die offiziellen Kontingente ausverkauft sind, beginnen die Wiederverkaufspreise für die verbleibenden Plätze derzeit bei etwa 85 € bis 100 € und steigen für zentrale Sitzplatzbereiche an, was für ein Spiel dieser Größenordnung weiterhin moderat ist. Die Preise bewegen sich in den letzten 48 Stunden tendenziell, manchmal auch nach unten, wenn Verkäufer übrige Tickets loswerden wollen. Deshalb lohnt es sich, die aktuelle Verfügbarkeit bis unmittelbar vor dem Anpfiff zu prüfen.

Wo wird der DFL-Supercup ausgetragen? Alles, was ihr über den Signal Iduna Park wissen müsst

Der Signal Iduna Park, historisch als Westfalenstadion bekannt, ist das größte Stadion Deutschlands und seit seiner Eröffnung 1974 die Heimat von Borussia Dortmund. Bei BVB-Spielen fasst er 81.365 Fans auf Sitz- und Stehplätzen, bei internationalen Spielen mit reiner Bestuhlung sinkt die Kapazität auf 65.829. Sein pulsierendes Herz ist die Südtribüne, die 24.454 Zuschauer fassende Kurve, die größte Stehtribüne im europäischen Fußball und wegen der Wand aus Lärm und Farben, die sie erzeugt, Die Gelbe Wand genannt.

Nur wenige Stadien verfügen über mehr Tradition: Der Signal Iduna Park war Austragungsort von Spielen bei den FIFA-Weltmeisterschaften 1974 und 2006 sowie bei der EURO 2024, außerdem fand dort das UEFA-Cup-Finale 2001 statt, und regelmäßig werden dort Länderspiele Deutschlands ausgetragen. Ein Klassiker unter Flutlicht, dazu ein Titel auf dem Spiel, viel besser kann ein Spieltag im europäischen Fußball kaum werden.

Wer sind die jüngsten Sieger im DFL-Supercup?

Bayern München prägt die jüngere Geschichte des Wettbewerbs, auch wenn Dortmund-Fans darauf hinweisen werden, dass ihr letzter Triumph ebenfalls gegen Bayern gelang:

Jahr Sieger Finalist Ergebnis 2025 Bayern München VfB Stuttgart 2-1 2024 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 4-3 i.E. 2023 RB Leipzig Bayern München 3-0 2022 Bayern München RB Leipzig 5-3 2021 Bayern München Borussia Dortmund 3-1 2020 Bayern München Borussia Dortmund 3-2 2019 Borussia Dortmund Bayern München 2-0 2018 Bayern München Eintracht Frankfurt 5-0 2017 Bayern München Borussia Dortmund 5-4 i.E. 2016 Bayern München Borussia Dortmund 2-0

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