Crystal Palace empfängt Newcastle United am Sonntag, dem 25. Oktober 2026, im Selhurst Park in London.

Newcastle United reist nach einem 2:1-Sieg in der Premier League gegen Hull City im jüngsten Ligaspiel nach London und will konstanter werden. Beim letzten Ligaduell im Selhurst Park im April 2026 feierte Crystal Palace dank eines späten Elfmeters von Jean-Philippe Mateta einen knappen 2:1-Sieg.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Crystal Palace gegen Newcastle United wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Premier-League-Spiel Crystal Palace gegen Newcastle United?

Crystal Palace gegen Newcastle United wird am Sonntag, dem 25. Oktober 2026, im Selhurst Park in London angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 8 25. Okt. 2026 - 10:00 Selhurst Park

Wie kauft man Tickets für das Premier-League-Spiel Crystal Palace gegen Newcastle United?

Für Tickets zu Crystal Palace gegen Newcastle United im Selhurst Park gibt es mehrere Möglichkeiten, je nachdem, ob Ihr sie offiziell kaufen, ein exklusives Stadionerlebnis buchen oder eine Wiederverkaufsplattform nutzen möchtet.

1. Offizieller Ticketverkauf der Vereine

Mitgliedschaft bei Crystal Palace: Der sicherste und direkteste Weg zu regulären Tickets für den Heimbereich führt über die offizielle Website von Crystal Palace. Für den Zugang zu den Verkaufsphasen benötigt Ihr in der Regel eine aktive, kostenpflichtige Mitgliedschaft für Erwachsene oder Jugendliche.

Gästebereich (Fans von Newcastle United): Tickets für den Gästebereich werden ausschließlich über das offizielle Ticketportal von Newcastle United an berechtigte Inhaber von Dauerkarten und Vereinsmitglieder verkauft, abhängig von ihren Treuepunkten.

2. Wiederverkaufsplattformen

Auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub werden häufig Plätze von Wiederverkäufern angeboten, wenn die offiziellen Tickets ausverkauft sind. Die Preise können allerdings vom ursprünglichen Ticketpreis abweichen.

Wie viel kosten Tickets für das Ligaspiel Crystal Palace gegen Newcastle United?

Die Ticketpreise für Crystal Palace gegen Newcastle United unterscheiden sich je nachdem, ob Ihr direkt über die offiziellen Kanäle der Vereine oder auf dem Wiederverkaufsmarkt kauft.

1. Offizielle Ticketpreise

Reguläre Tickets für Erwachsene: Reguläre Tickets für Erwachsene kosten im Selhurst Park zum ursprünglichen Verkaufspreis je nach Sitzplatzkategorie und Tribünenbereich üblicherweise zwischen 46 und 80 Pfund .

Ermäßigte Tickets: Für Jugendliche, junge Erwachsene (18 bis 21 Jahre) und Senioren gibt es ermäßigte Tickets, die in der Regel zwischen 25 und 55 Pfund kosten.

Tickets für den Gästebereich: Tickets für Newcastle-Fans im Gästebereich kosten für Erwachsene aufgrund der Preisobergrenze der Premier League 30 Pfund . Ermäßigte Tickets sind ab etwa 15 bis 20 Pfund erhältlich.

Hospitality-Angebote am Spieltag: Offizielle VIP- und Lounge-Pakete beginnen bei etwa 170 Pfund und können je nach enthaltenem Speisenangebot und Lage des Sitzplatzes bis zu 475 Pfund oder mehr pro Person kosten.

2. Ticket-Wiederverkaufsplattformen

Da reguläre Tickets für stark nachgefragte Spiele gegen hochklassige Gegner meist schon während der offiziellen Verkaufsphase für Mitglieder ausverkauft sind, schwanken die Preise auf Wiederverkaufsplattformen wieStubHubje nach Nachfrage:

Einfache oder reguläre Plätze im Wiederverkauf: Kosten üblicherweise zwischen 85 und 170 Pfund .

Plätze der Premiumkategorie an der Längsseite oder im Unterrang: Werden in der Regel für 170 bis 450 Pfund oder mehr angeboten.

Crystal Palace gegen Newcastle United in der Premier League: Alles Wissenswerte

Crystal Palace gegen Newcastle United: Die aktuelle Form

Crystal Palace hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei gewonnen und zwei verloren, hinzu kommt ein Unentschieden. Zuletzt spielte Palace in der Premier League bei Leeds torlos remis, nachdem es zuvor Lech Poznan in der Europa League deutlich mit 4:0 besiegt hatte. Davor gewann Palace mit 3:2 bei Fulham, verlor zu Hause gegen Ipswich Town aber mit 2:3. In diesen fünf Partien erzielte Crystal Palace zwölf Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Das zeigt sowohl die Offensivstärke als auch die Anfälligkeit in der Defensive.

Newcastles letzte fünf Spiele waren von deutlichen Gegensätzen geprägt. Jaissles Mannschaft gewann dreimal, spielte einmal unentschieden und verlor einmal. Die 1:4-Niederlage bei Leeds war dabei der klare Tiefpunkt. Darauf folgte ein 2:1-Sieg in der Premier League gegen Hull City. Zu dieser Serie gehören außerdem ein 2:0 gegen Tottenham und ein 2:2 bei Bournemouth. Newcastle erzielte in diesem Zeitraum zehn Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Das unterstreicht sowohl die Offensivleistung als auch die weiterhin bestehenden Fragen in der Defensive.

Crystal Palace gegen Newcastle United: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Teams endete im April 2026 im Selhurst Park mit einem 2:1-Sieg für Crystal Palace. Dieses Ergebnis dürfte dem Gastgeber vor der Partie Selbstvertrauen geben. Newcastle war in den letzten fünf Premier-League-Duellen der Vereine allerdings die dominierende Mannschaft und gewann zwei dieser Begegnungen, darunter das 5:0 im St James' Park im April 2025. Palace verbuchte in dieser Serie ebenfalls zwei Siege, hinzu kam ein Unentschieden. Die Bilanz der direkten Duelle zeigt, wie umkämpft diese Begegnung in den vergangenen Spielzeiten war.