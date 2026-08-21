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So kommt man an Tickets für Chelsea gegen Hull City: Preise in der Premier League 2026/27, Spielinfos, Anstoßzeit und mehr

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Für Chelseas bevorstehendes Premier-League-Duell mit Hull City konnten Tickets an der Stamford Bridge gebucht werden

Da in dieser Saison eine ganze Reihe neuer Millionenpfund-Zugänge an der Stamford Bridge auf dem Platz stehen wird, dürften sich die Chelsea-Fans darum reißen, sich Tickets für die Premier-League-Heimspiele zu sichern.

Chelsea wird in der Pflicht stehen, unter der Leitung von Xavi Alonso vor heimischem Publikum überzeugendere Auftritte abzuliefern, und die treuen Blues-Anhänger werden am Samstag, den 12. September, gegen Hull City ein positives Ergebnis erwarten.

Chelsea traf in der Vorbereitung nach Belieben, wobei unter anderem Joao Pedro, Liam Delap und der rekordbrechende Neuzugang Morgan Rogers erfolgreich waren. Können sie ihr Momentum aufrechterhalten?

GOAL liefert euch alles, was ihr darüber wissen müsst, wie ihr Tickets für Chelsea gegen Hull City bekommt, darunter, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Chelsea gegen Hull City statt?

Chelsea gegen Hull City findet am Samstag, den 12. September, an der Stamford Bridge (London) statt. Anpfiff ist planmäßig um 15 Uhr BST.

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Premier League - Spielwoche 4
Stamford Bridge

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So kauft ihr Tickets für Chelsea gegen Hull City in der Premier League

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Aufgrund der überwältigenden weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen Ticketwucher und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze teilen Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren zu:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Klubmitglieder durch zufällige Losverfahren ersetzt (z. B. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticketbörse des Klubs kaufen.
  • Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft ist bei Premier-League-Spielen praktisch nicht existent.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Sekundärplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Chelsea gegen Hull City?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

  • Alters- & Ermäßigungsstufen: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Jugendliche (in der Regel U18 oder U21), Studierende und Senioren an, wobei sich Höhe der Rabatte und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Spiele in Stufen ein (z. B. Kategorie A, B oder C). Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Plätze zentral an der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens auch für 2027/28 bestätigt.

Obwohl Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der obersten Kategorie mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliedsauslosungen.

Form

CHE

CHE - Form

FUL
S2-3
LUT
S2-0
BHA
S4-3
ARS
N2-1
LEE
S6-3
Tor erzielt (kassiert)
16/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
HUL

HUL - Form

MUN
S2-0
STK
S1-1
COV
S0-1
AVL
U0-0
SUN
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
4/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
0/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Jüngste direkte Duelle

Head to Head

FC ChelseaUnentschiedenHull
5
0
0
England FA Cup
Hull badge
Hull
HUL
0
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
4
END
England FA Cup
Hull badge
Hull
HUL
1
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
2
END
England FA Cup
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
4
Hull badge
Hull
HUL
0
END
Premier League
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
2
Hull badge
Hull
HUL
0
END
Premier League
Hull badge
Hull
HUL
0
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
2
END
14Erzielte Tore1
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Teamnews & Kader

FC Chelsea vs Hull Aufstellungen

4-2-3-1
FC Chelsea crest
FC Chelsea
CHE
Aufstellung
Hull crest
Hull
HUL
3-4-3
E. MartinezE. MartinezM. GustoM. GustoJ. HatoJ. HatoL. ColwillL. ColwillW. FofanaW. FofanaM. RogersM. RogersR. JamesR. JamesR. LaviaR. LaviaC. PalmerC. PalmerP. NetoP. NetoJ. PedroJ. PedroK. TzolakisK. TzolakisS. AjayiS. AjayiN. MendyN. MendyJ. EganJ. EganL. CoyleL. CoyleM. CrooksM. CrooksR. GilesR. GilesR. SlaterR. Slaterteam-logoE. StroudM. BelloumiM. BelloumiO. McBurnieO. McBurnie
Hull crest
Hull
HUL
4-2-3-1
FC Chelsea

Startelf

Hull

Ersatzspieler

Trainer

  • X. Alonso
  • S. Jakirovic
FC Chelsea

Verletzungen und Sperren

Hull

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
540184+412
N
S
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
S
S
U
N
S
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
U
S
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
S
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
8
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
10
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
N
S
N
N
S
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
U
N
U
S
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
N
N
U
S
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
U
N
S
N
N
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
S
N
U
N
N
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
N
U
U
U
N
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
U
U
N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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