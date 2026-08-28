Borussia Mönchengladbach trifft am Samstag, den 19. September 2026, im Borussia-Park in Mönchengladbach auf Mainz 05.

Im jüngsten Ligaduell am selben Ort trennten sich beide Teams im April 2026 nach einem umkämpften Spiel 1:1. Mit dem Heimvorteil auf seiner Seite will sich Mönchengladbach vor den eigenen Fans alle drei Punkte sichern, während Mainz 05 auswärts eine starke Leistung zeigen will.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie wissen müssen, um Tickets für Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05 zu bekommen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Borussia Moenchengladbach gegen Mainz 05 in der Bundesliga?

Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05 findet im Borussia-Park in Mönchengladbach statt.

Wie kann man Tickets für Borussia Moenchengladbach gegen Mainz 05 in der Bundesliga kaufen?

Tickets für das Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05 am 19. September 2026 können über mehrere offizielle und sekundäre Kanäle erworben werden:

Offizielle Klub-Website (Borussia Mönchengladbach Ticketshop): Die sicherste und direkteste Option ist die offizielle Website von Borussia Mönchengladbach (borussia.de). Spieltickets gehen in der Regel zunächst für offizielle Klubmitglieder in den Verkauf, gefolgt vom freien Verkauf, falls noch Plätze verfügbar sind.

Sekundäre Ticket-Wiederverkaufsplattformen: Falls die Tickets über den Klub ausverkauft sind, können Sie Tickets auf sekundären Ticket-Aggregatoren und Marktplätzen wie StubHub finden.

Tickets für den Auswärtsbereich: Wenn Sie mit den Mainz-05-Fans im ausgewiesenen Auswärtsblock sitzen möchten, werden Tickets direkt über das offizielle Online-Ticketportal des 1. FSV Mainz 05 angeboten.

Wie viel kosten Tickets für Borussia Moenchengladbach gegen Mainz 05 in der Bundesliga?

Für das Bundesliga-Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05 am 19. September 2026 variieren die Ticketpreise je nachdem, ob Sie sie direkt über offizielle Quellen oder über sekundäre Marktplätze kaufen:

Offizielles Klubportal (Borussia Mönchengladbach): Offizielle Standardtickets zum Nennwert, die direkt beim Klub gekauft werden, liegen für reguläre Sitzplatzkategorien in der Regel zwischen 15 € und 55 € . Das hängt davon ab, ob Sie sich für Stehplätze auf der Terrasse (Nordkurve) oder Sitzplätze auf den Tribünen entscheiden.

Sekundärmarkt & Wiederverkaufsplattformen: Auf sekundären Ticket-Marktplätzen und Wiederverkaufs-Aggregatoren wie StubHub beginnen die Einstiegspreise für Standardplätze in der Regel bei etwa 20 € bis 60 € . Je nach Verfügbarkeit, Sitzplatzlage, etwa auf den zentralen Haupttribünen, und der Nachfrage kurz vor dem Spieltag liegen die durchschnittlichen Angebote auf dem Sekundärmarkt für dieses konkrete Spiel zwischen 60 € und 250 €+ .

VIP & Hospitality: Premium-Hospitality-Pakete und VIP-Experience-Sitze für dieses Spiel beginnen deutlich höher und starten oft bei 300 € und übersteigen bei Executive Suites 1.000 € .

Borussia Moenchengladbach gegen Mainz 05 in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Borussia Moenchengladbach gegen Mainz 05: Form

Borussia Mönchengladbach hat seine letzten fünf Spiele in der Vorbereitung und im DFB-Pokal allesamt gewonnen. Der jüngste Auftritt war ein souveräner 5:0-Sieg im Pokal gegen den TSV Schott Mainz am 23. August. Zuvor schlug Gladbach in der Vorbereitung Aston Villa mit 2:1 und Velbert mit 8:0. In diesen fünf Spielen erzielte Gladbach 20 Tore und kassierte nur zwei, eine Bilanz, die auf einen gut organisierten und effizienten Kader hindeutet.

Mainz 05 ist ebenfalls in ausgezeichneter Form und hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen, bei einem Unentschieden. Das jüngste Ergebnis war ein 9:0-Pokalsieg gegen den VfB Krieschow am 23. August. Fischers Team besiegte in der Vorbereitung auch den AFC Bournemouth mit 2:1 und Paris FC mit 4:0, während es nur gegen Udinese ein 3:3 gab. Mainz erzielte in diesen fünf Spielen 17 Tore und kassierte vier.

Borussia Moenchengladbach gegen Mainz 05: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams endete am 19. April 2026 im Borussia-Park in der Bundesliga mit 1:1. Davor verlor Mainz 05 im Dezember 2025 zu Hause mit 0:1 gegen Gladbach. In den vergangenen fünf Bundesliga-Duellen kommt Gladbach auf einen Sieg, Mainz auf einen Sieg, und drei Partien endeten unentschieden, wobei sich beide Klubs in diesem Duell nur schwer voneinander absetzen konnten.