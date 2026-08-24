Auxerre trifft am Samstag, dem 12. September 2026, im Stade de l'Abbé-Deschamps in Auxerre auf Nizza.

Die beiden Teams trafen zuletzt im Mai 2026 gegen Ende der vergangenen Ligasaison aufeinander, als Auxerre zu Hause einen knappen 2:1-Sieg holte. Vor diesem Duell wollen beide Mannschaften ihren Anspruch auf einen Platz in der oberen Tabellenhälfte untermauern, nachdem sie sich in den vergangenen Spielzeiten in direkten Duellen stets konkurrenzfähig gezeigt haben.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie wissen müssen, um Tickets für Auxerre gegen Nizza zu sichern, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Auxerre gegen Nizza in der Ligue 1?

Auxerre gegen Nizza wird im Stade de l'Abbé-Deschamps in Auxerre angepfiffen. Offizielle Informationen zur Übertragung sind für dieses Spiel derzeit nicht verfügbar.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 4 12. Sept. 2026 - 14:45 Stade de l'Abbe-Deschamps

Wie kann man Tickets für Auxerre gegen Nizza in der Ligue 1 kaufen?

Um Tickets für das anstehende Ligue-1-Spiel zwischen AJ Auxerre und OGC Nizza am 12. September 2026 zu kaufen, stehen Ihnen im Wesentlichen diese Optionen zur Verfügung:

Offizielle Ticketstelle des Klubs: Der direkteste und zuverlässigste Weg, Tickets zum Originalpreis zu bekommen, führt über die offizielle Website von AJ Auxerre. Da das Stade de l'Abbé-Deschamps über eine vergleichsweise kompakte Kapazität verfügt, sind Heimtickets je nach öffentlichem Kontingent und Verkaufsphase oft schnell ausverkauft.

Wiederverkaufs- und Ticketvergleichsplattformen: Wenn offizielle Tickets ausverkauft sind oder Sie nach bestimmten Sitzplatzkategorien suchen, können Sie Ticketvergleichs- und Zweitmarktplattformen wie StubHub prüfen. Diese Seiten bündeln das verbleibende Angebot verschiedener Verkäufer, sodass Sie nach Preis, Sicht und Sitzplatzbereichen filtern können.

Wie viel kosten Tickets für Auxerre gegen Nizza in der Ligue 1?

Für das anstehende Ligue-1-Spiel zwischen Auxerre und Nizza am 12. September 2026 variieren die Ticketpreise in der Regel je nachdem, wo Sie sie kaufen, welche Sitzplatzkategorie Sie wählen und ob Sie direkt beim Klub oder über Zweitmarktplattformen buchen.

Originalpreis / offizielle Kasse: Direkt beim Klub erworbene Tickets beginnen für Standardsitze in der Regel bei etwa 45 £ bis 55 £ (55 € bis 65 €), wobei die Verfügbarkeit je nach Freigaben für Mitglieder schnell schwankt.

Wiederverkaufs- & Ticketvergleichsplattformen: Auf Zweitmarkt-Ticketvergleichsseiten wie StubHub beginnen die aktuellen Preise bei etwa 47 £ bis 63 £ für Plätze auf den kurzen Seiten oder im Oberrang, während Plätze auf den Längsseiten oder mit Premiumsicht im Schnitt eher bei 80 £ bis 95 £+ pro Ticket liegen, noch vor etwaigen Liefer- oder Plattformgebühren.

Auxerre gegen Nizza in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Auxerre gegen Nizza

Auxerre holte in den letzten fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Der jüngste Auftritt endete am 22. August in der Ligue 1 mit einer 2:5-Niederlage gegen Lens, nachdem es zuvor einen 1:0-Testspielsieg gegen Werder Bremen gegeben hatte. Die beiden Ergebnisse davor waren 1:1-Unentschieden gegen Troyes und Sochaux, ehe eine 1:2-Niederlage gegen Orleans diese Serie abrundete. Auxerre erzielte in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte zehn, wobei das Ergebnis gegen Lens den Großteil dieses defensiven Schadens ausmachte.

Nizza hat seit drei Spielen in Folge kein Gegentor mehr kassiert, spielte zum Ligue-1-Auftakt 0:0 gegen Lorient und verzeichnete in der Vorbereitung zwei weitere torlose Unentschieden gegen Hull City und Cagliari. Die einzige Niederlage in den letzten fünf Spielen gab es gegen Juventus, das mit 2:0 gewann. Nizza besiegte Marseille im ersten Testspiel mit 3:0 und kam damit in diesem Zeitraum auf einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage. Insgesamt erzielte die Mannschaft drei Tore und kassierte zwei.

Auxerre gegen Nizza: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand im Mai 2026 statt, als Auxerre Nizza im Stade de l'Abbé-Deschamps in der Ligue 1 mit 2:1 besiegte. Davor gewann Nizza im August 2025 zu Hause mit 3:1 gegen Auxerre. In den letzten fünf Duellen in allen Wettbewerben stehen zwei Siege für Auxerre, zwei Siege für Nizza und ein Unentschieden zu Buche, darunter ein 0:0 im Coupe de France im Januar 2024.

Tabellenstand von Auxerre gegen Nizza

In der aktuellen Tabelle der Ligue 1 steht Auxerre nach der ersten Runde der Spieltage auf Platz 17, während Nizza Rang 11 belegt.