Das Basken-Derby zwischen Athletic Club und Real Sociedad gilt als eine der leidenschaftlichsten und einzigartigsten Rivalitäten im Weltfußball. Ausgetragen im ikonischen Stadion San Mamés in Bilbao, bringt dieses Duell zwei traditionsreiche Klubs mit tiefen kulturellen Wurzeln und großem regionalen Stolz zusammen. Wenn diese beiden Teams aufeinandertreffen, sind elektrisierende Atmosphäre, intensive Action und unvergessliche Momente auf dem Platz garantiert.

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Wann ist der Anstoß bei Athletic Bilbao gegen Real Sociedad in LaLiga?

La Liga - Spielwoche 11 1. Nov. 2026 - 15:00 San Mames

Wo kann man Tickets für das Basken-Derby kaufen?

Offizielle Tickets für Spiele des Athletic Club werden direkt über das offizielle Ticketportal des Athletic Club angeboten. Wegen der enormen Nachfrage von Vereinsmitgliedern und Dauerkarteninhabern ist das allgemeine Kartenkontingent auf der offiziellen Website bei Topspielen oft sehr schnell ausverkauft.

Wenn ihr im offiziellen Verkauf leer ausgeht, ist StubHub die richtige Anlaufstelle, falls die Angebote auf der offiziellen Seite ausverkauft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Basken-Derby?

Die vom Klub veröffentlichten offiziellen Ticketpreise beginnen in der Regel bei rund 45 € für Plätze in den oberen Kategorien der Tribüne und steigen je nach Spielkategorie für zentrale Plätze im Unterrang auf 150 € oder mehr.

Auf Zweitmarktplattformen wie StubHub beginnen die günstigsten Optionen bei etwa 70 € für reguläre Sitzplätze, wobei die Preise je nach Nachfrage und Lage schwanken.

Athletic Bilbao gegen Real Sociedad in LaLiga: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Athletic Bilbao gegen Real Sociedad

Athletic Bilbao geht mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in das Derby, dabei erzielte das Team sechs Tore und kassierte vier. Der jüngste Auftritt war ein 1:0-Sieg in einem Freundschaftsspiel gegen Real Sociedad am 2. Oktober, und der 3:0-Erfolg gegen Atletico Madrid in LaLiga bleibt das Highlight der jüngsten Serie. Zwei Unentschieden gegen Deportivo Alaves und Elche in der Liga zeigen zudem, dass die Mannschaft zu Hause auch Punkte liegen gelassen hat, obwohl ein Sieg erwartet wurde. Die vergangenen fünf Spiele von Real Sociedad brachten zwei Siege, keine Unentschieden und drei Niederlagen. Das Team gewann in LaLiga auswärts mit 3:2 gegen Valencia und mit 3:2 bei Elche, verlor jedoch gegen Atletico Madrid, AFC Bournemouth in der Europa League und Athletic Bilbao im jüngsten Freundschaftsspiel. Matarazzos Team hat in diesen fünf Spielen acht Tore erzielt, aber neun kassiert, was auf eine defensive Anfälligkeit hindeutet, die Athletic ausnutzen will.

Athletic Bilbao gegen Real Sociedad: Der direkte Vergleich zuletzt

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete am 2. Oktober 2026 mit einem 1:0 für Athletic Bilbao in einem Freundschaftsspiel. In den vergangenen fünf Duellen zwischen den Klubs hat Athletic Bilbao mit drei Siegen gegenüber zwei von Real Sociedad die Nase vorn, wobei das jüngste Pflichtspiel in LaLiga im Februar 2026 in San Mamés 1:1 endete. Real Sociedad gewann allerdings früher im selben Monat ein Copa-del-Rey-Duell in San Mames mit 1:0, was diese Rivalität zu einer wirklich umkämpften macht, bei der nur Kleinigkeiten den Unterschied ausmachen.



