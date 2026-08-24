Angers trifft am Sonntag, den 6. September 2026, im Stade Raymond Kopa in Angers auf Rennes.

Rennes hat in diesem Duell historisch klar die Nase vorn und kommt auf 18 Siege, verglichen mit 3 Erfolgen von Angers sowie 6 Unentschieden. Das jüngste Pflichtspiel zwischen beiden endete im April 2026 mit einem 2:1-Sieg für Rennes.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Angers gegen Rennes wissen müssen, einschließlich Informationen dazu, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Angers gegen Rennes in der Ligue 1?

Angers gegen Rennes wird im Stade Raymond Kopa in Angers angepfiffen, eine offizielle Bestätigung zur Übertragung liegt aber noch nicht vor.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 3 6. Sept. 2026 - 11:15 Stade Raymond Kopa

Wie kann man Tickets für Angers gegen Rennes in der Ligue 1 kaufen?

Um Tickets für das Ligue-1-Spiel Angers SCO gegen Stade Rennais F.C. am 6. September 2026 zu kaufen, folgen Sie diesen allgemeinen Schritten:

Offizielle direkte Kanäle (Primärmarkt)

Offizielles Ticketportal von Angers SCO: Das offizielle Online-Ticketbüro des Heimklubs ist der sicherste und zuverlässigste Ort, um Tickets zum Nennwert zu kaufen. Der freie Verkauf beginnt in der Regel einige Wochen vor dem Spieltermin.

Kasse im Stade Raymond Kopa: Tickets können in Angers auch direkt an der Stadionkasse gekauft werden, vorbehaltlich der Verfügbarkeit.

Block für Auswärtsfans: Fans von Rennes, die im Auswärtsbereich sitzen möchten, müssen ihre Tickets in der Regel direkt über das offizielle Ticketsystem von Stade Rennais oder über anerkannte Auswärtsfanclubs erwerben.

Sekundäre Ticketplattformen

Falls die offiziellen Kontingente ausverkauft sind, sind Tickets oft über Ticket-Marktplätze wie StubHub erhältlich. Prüfen Sie vor dem Kauf über Zweitverkäufer immer die Garantien für Käufer und die Bedingungen der Plattform.

Wie viel kosten Tickets für Angers gegen Rennes in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das Spiel Angers SCO gegen Stade Rennais im Stade Raymond Kopa variieren je nach Plattform, Sitzplatzkategorie und Vertriebskanal:

Offizieller Primärverkauf: Tickets zum Nennwert, die direkt über das Ticketportal von Angers SCO verkauft werden, beginnen in der Regel bei etwa 15 £ bis 25 £ (18–30 €) für reguläre Plätze auf der kurzen Seite oder Stehplatzbereiche und steigen bis auf 40 £ bis 65 £ (48–78 €) für zentrale Plätze auf der Längsseite.

Angebote auf dem Sekundärmarkt: Auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub beginnen Tickets der Einstiegskategorie bei etwa 33 £ bis 35 £ (~44 $), während die Durchschnittspreise je nach Sitzplatznachfrage und Lage zwischen 80 £ und 85 £ (~107 $) liegen.

Hospitality- & VIP-Tickets: Premiumplätze und Hospitality-Pakete für den Spieltag beginnen bei etwa 90 £ bis 95 £+ (~117 $+).

Angers gegen Rennes in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Angers gegen Rennes

Angers verbuchte in seinen fünf Vorbereitungsspielen vier Siege und eine Niederlage, erzielte dabei 12 Tore und kassierte acht. Der jüngste Auftritt endete am 15. August mit einem 3:2-Sieg gegen Paris FC, zudem wurde früher im Monat Lorient mit 2:1 geschlagen. Die einzige Niederlage in diesem Lauf gab es gegen Le Mans, ein 2:3 Anfang August.

Rennes kam in seinen letzten fünf Vorbereitungsspielen auf einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen, bei neun erzielten und zehn kassierten Toren. Das jüngste Spiel endete am 15. August mit einer 1:2-Niederlage gegen Sunderland. Außerdem verlor Rennes in derselben Woche mit 2:4 gegen Brentford und mit 1:2 gegen Brentford Academy. Der einzige Sieg gelang gegen Club Brugge, ein 2:1 Ende Juli.

Angers gegen Rennes: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 11. April 2026 statt, als Rennes Angers in der Ligue 1 mit 2:1 besiegte. Davor trennten sich die Klubs 1:1, als Angers Rennes im August 2025 empfing. In den letzten fünf erfassten Duellen hat Rennes die bessere Bilanz mit drei Siegen, während Angers einmal gewann und ein Spiel unentschieden endete.

Tabellenstand von Angers gegen Rennes

In der aktuellen Tabelle der Ligue 1 liegt Angers auf Platz 10, Rennes steht auf Rang 15.