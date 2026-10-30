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AFC Champions League
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So kommt man an Tickets für Al-Sadd gegen Al Ahli: Preise, Spielinformationen, kurzfristige Ticketverkäufe und mehr zur AFC Champions League Elite

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Al-Sadd trifft in der AFC Champions League Elite auf Al Ahli. So sichert Ihr Euch Tickets.

In der AFC Champions League Elite steht ein Duell an, das man nicht verpassen sollte: Katars Spitzenklub Al-Sadd trifft im Jassim-Bin-Hamad-Stadion in Doha auf den saudi-arabischen Spitzenklub Al-Ahli. Beide Vereine zählen seit Langem zu den Größen der Region, verfügen über Kader mit zahlreichen Stars und verfolgen ehrgeizige Ziele auf kontinentaler Ebene.

GOAL hat alle wichtigen Informationen zur Partie, zu den Anstoßzeiten und zum Ticketkauf, damit ihr euch jetzt Plätze sichern und das Spiel live verfolgen könnt.

Wann ist Anstoß bei Al-Sadd gegen Al-Ahli in der AFC Champions League Elite?

Offizielle Informationen zur Übertragung dieser Partie liegen derzeit nicht vor. Schaut kurz vor dem Anstoß noch einmal vorbei, um bestätigte Angaben zum TV-Sender und Livestream zu erhalten.

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AFC Champions League - Spielwoche 4

Wo gibt es Tickets für Al-Sadd SC gegen Al-Ahli Saudi?

Offizielle Tickets für Heimspiele von Al-Sadd in der AFC Champions League Elite werden hauptsächlich über die offizielle Ticketplattform von Al-Sadd SC und autorisierte Erstverkaufspartner in Katar vertrieben. Fans sollten zunächst auf der offiziellen Plattform prüfen, ob reguläre Tickets verfügbar sind.

Sind die Tickets beim offiziellen Erstanbieter vollständig ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Grintahub eine Möglichkeit, noch Karten zu finden.

Wie viel kosten Tickets für Al-Sadd SC gegen Al-Ahli Saudi?

Die Ticketpreise für Spiele der AFC Champions League Elite variieren je nach Sitzplatzkategorie, Tribüne und Nachfrage für die jeweilige Partie.

Auf der offiziellen Ticketplattform beginnen die Preise für reguläre Plätze üblicherweise bei etwa 20 bis 35 SAR.

Sind die offiziellen Ticketkontingente ausverkauft, hängt die Verfügbarkeit von den Angeboten auf dem Zweitmarkt ab. Auf Plattformen wie Grintahub beginnen die Preise für reguläre Eintrittskarten bei ungefähr 50 SAR.

Wer sich die günstigsten Tickets sichern möchte, sollte schnell zugreifen, sobald die offiziellen Kontingente in den Verkauf gehen, oder verfügbare Plätze auf Zweitmarkt-Plattformen prüfen, bevor sich die Preise ändern.

Al-Sadd gegen Al-Ahli in der AFC Champions League Elite: Alles Wissenswerte

Al-Sadd gegen Al-Ahli: Die Form

Al-Sadd hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, eines verloren und in diesem Zeitraum kein Unentschieden erzielt. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:3-Niederlage gegen Esteghlal in der AFC Champions League Elite. Zuvor hatte Al-Sadd in der Stars League Al-Sailiya mit 6:3 und Al-Gharafa mit 4:1 besiegt. In diesen fünf Spielen erzielte Al-Sadd 16 Tore und kassierte acht Gegentreffer. Das spricht für eine offensivstarke, defensiv aber wechselhafte Phase.

Al-Ahli verzeichnete in seinen letzten fünf Partien zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Auf ein 3:1 gegen Al Hazem in der Saudi Pro League folgte im jüngsten Spiel eine 1:2-Niederlage gegen Mamelodi Sundowns im FIFA Intercontinental Cup. Ein 5:0 gegen Al Riyadh zu einem früheren Zeitpunkt in dieser Serie zeigt das Offensivpotenzial. Insgesamt erzielte Al-Ahli in den fünf Spielen zwölf Tore und kassierte acht Gegentreffer.

ALS

ALS - Form

ALA
N2-3
HIL
N0-2
ADS
N2-3
SHA
S0-4
ALQ
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
9/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
AHL

AHL - Form

ALF
S0-4
ALW
S1-3
ALF
S2-3
ALK
S4-1
ALG
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
16/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Al-Sadd gegen Al-Ahli: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften am 4. November 2025 in der AFC Champions League Elite aufeinander. Al-Ahli gewann bei Al-Sadd mit 2:1. Zuvor hatte Al-Ahli im Februar 2025 im selben Wettbewerb bei Al-Sadd mit 3:1 gewonnen. Von den fünf direkten Duellen im Datensatz gewann Al-Ahli drei und Al-Sadd eines. Eine Partie endete unentschieden.

Head to Head

Al-SaddUnentschiedenAl Ahli
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3
AFC Champions League
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ALS
0
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AHL
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ALS
2
END
6Erzielte Tore10
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

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