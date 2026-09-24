Al-Ettifaq trifft am Sonntag, den 18. Oktober 2026, im Prince Mohamed bin Fahd Stadium in Dammam auf Al Ittihad.

Beim jüngsten Liga-Duell am 14. Mai 2026 holte Al-Ittihad im Prince Mohammed Bin Fahd Stadium einen 3:1-Auswärtssieg. Houssem Aouar und Moussa Diaby sorgten in dieser Partie mit ihren Treffern für Al-Ittihad dafür, dass sich das Team die drei Punkte sicherte.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Al-Ettifaq gegen Al Ittihad wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Al-Ettifaq gegen Al Ittihad in der Saudi Pro League?

Al-Ettifaq gegen Al Ittihad wird am Sonntag, den 18. Oktober 2026, im Prince Mohamed bin Fahd Stadium in Dammam angepfiffen.

1. Liga - Spielwoche 10 20. Okt. 2026 - 14:00 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Wie kann man Tickets für Al-Ettifaq gegen Al Ittihad in der Saudi Pro League kaufen?

Um Tickets für das Spiel der Saudi Pro League zwischen Al-Ettifaq und Al Ittihad zu kaufen, können Sie sie an der Stadionkasse oder online über die offiziellen Ticketplattformen der Saudi Pro League oder über sekundäre Ticketplattformen wie GrintaHub erwerben.

1. Offizielle und autorisierte Online-Plattformen

Der wichtigste Weg, sich Tickets für Spiele der Saudi Pro League zu sichern, ist digital über die offizielle Ticketpartner-Plattform der Liga. Die Saudi Pro League arbeitet mit digitalen Ticketvertrieben zusammen, um einen erschwinglichen und zugänglichen Eintritt in allen Spielstätten sicherzustellen.

2. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Wenn die primären Kontingente ausverkauft sind oder bestimmte Sitzplatzbereiche benötigt werden, dienen sekundäre Ticketplattformen als alternative Option. Sekundäre Ticketplattformen wie GrintaHub führen Wiederverkaufsangebote von einzelnen Fans und sekundären Anbietern.

Wie viel kosten Tickets für Al-Ettifaq gegen Al Ittihad in der Saudi Pro League?

Die Ticketpreise für das Spiel der Saudi Pro League zwischenAl-Ettifaq und Al Ittihad hängen von der Sitzplatzkategorie und der Kaufplattform ab:

1. Offizielle und autorisierte Online-Plattformen

Offizielle Primärtickets kosten in der Regel zwischen 30 SAR für Sitzplätze der Standardkategorie und 500+ SAR für Premium- oder VIP-Hospitality-Sitzplatzoptionen.

2. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Wiederverkaufspreise auf Plattformen wie GrintaHub variieren je nach Nachfrage und beginnen häufig bei etwa 100 SAR bis 150 SAR für Standardsitze, bevor sie für Top-Lagen oder ausverkaufte Bereiche deutlich ansteigen.

Al-Ettifaq gegen Al Ittihad in der Saudi Pro League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Al-Ettifaq gegen Al Ittihad

Al-Ettifaq hat in den letzten fünf Partien der Saudi Pro League einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen verzeichnet, dabei drei Tore erzielt und sieben kassiert. Das jüngste Ergebnis war ein 0:0 zu Hause gegen Al-Faisaly, und der einzige Auswärtssieg in diesem Lauf gelang gegen Abha. Zwei Niederlagen in Folge, darunter ein 0:3 gegen Al Diriyah, gingen diesem Sieg voraus.

Al Ittihad ist in starker Form und hat vier der letzten fünf Ligaspiele gewonnen sowie eines unentschieden gespielt, dabei acht Tore erzielt und vier kassiert. Das jüngste Ergebnis war ein 2:1-Heimsieg über Al-Fayha, außerdem wurde zuvor in diesem Lauf auch Al Nassr in einem bemerkenswerten Resultat mit 2:1 besiegt. Die einzigen verlorenen Punkte gab es bei einem torlosen Unentschieden gegen Al Fateh.

Al-Ettifaq gegen Al Ittihad: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand am 14. Mai 2026 statt, als Al Ittihad Al-Ettifaq in der Saudi Pro League auswärts mit 3:1 besiegte. In den letzten fünf direkten Duellen weist Al Ittihad die bessere Bilanz auf, mit drei Siegen gegenüber einem von Al-Ettifaq, wobei außerdem ein weiterer Sieg für Al Ittihad verzeichnet wurde. Der einzige Sieg von Al-Ettifaq in diesem Lauf war ein 1:0-Auswärtssieg bei Al Ittihad im Januar 2026.