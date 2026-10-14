Der AFC Bournemouth empfängt Leeds United am Samstag, 31. Oktober 2026, im Vitality Stadium in Bournemouth.

Die bisherigen Pflichtspielduelle der beiden Mannschaften waren oft umkämpft, darunter auch knappe Unentschieden in den vergangenen Spielzeiten. Bournemouth will an der Südküste seinen Heimvorteil nutzen, während Leeds wichtige Auswärtspunkte in der Liga holen möchte.

Bei GOAL erfahrt ihr alles, was ihr über Tickets für AFC Bournemouth gegen Leeds United wissen müsst: wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Premier-League-Spiel zwischen AFC Bournemouth und Leeds United?

Der AFC Bournemouth trifft am Samstag, 31. Oktober 2026, im Vitality Stadium in Bournemouth auf Leeds United.

Premier League - Spielwoche 9 31. Okt. 2026 - 11:00 Vitality Stadium

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen AFC Bournemouth und Leeds United kaufen?

Für das bevorstehende Premier-League-Spiel zwischen AFC Bournemouth und Leeds United gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Heimfans können Tickets direkt über das offizielle Ticketportal des AFC Bournemouth kaufen, Auswärtsfans über die offiziellen Kanäle von Leeds United. Zu beachten ist, dass die Verfügbarkeit in der Regel von einem Prioritätspunktesystem oder einer Vereinsmitgliedschaft abhängt, da Premier-League-Spiele im Vitality Stadium schnell ausverkauft sind.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich Eintrittskarten oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen AFC Bournemouth und Leeds United?

Für das bevorstehende Premier-League-Spiel zwischen AFC Bournemouth und Leeds United variieren die Ticketpreise je nach Verkaufsplattform, Sitzplatzkategorie und Nachfrage:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Spieltickets für Erwachsene: Reguläre Eintrittskarten zum Originalpreis kosten bei Vereinen wie Bournemouth für Standardsitzplätze üblicherweise etwa 43 bis 61 Pfund .

Preisobergrenze für Auswärtsfans: Nach den Regeln der Premier League dürfen Auswärtstickets für mitreisende Fans höchstens 30 Pfund pro Erwachsenenticket kosten.

Ermäßigungen für Jugendliche und weitere Gruppen: Über die offiziellen Kanäle gibt es günstigere Originalpreise für Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene, Senioren und Fans mit Behinderung. Wie niedrig diese ausfallen, hängt von der Preisgestaltung des jeweiligen Vereins ab.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinsverkäufe ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie TicomboTickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

Zweitmarkt-Plattformen: Verfügbare Angebote für Standardsitzplätze beginnen üblicherweise bei etwa 430 bis 480 Pfund . Aufgrund der hohen Nachfrage liegen die Durchschnittspreise oft deutlich höher.

AFC Bournemouth gegen Leeds United in der Premier League: Alles Wissenswerte

AFC Bournemouth gegen Leeds United: Die Form

Bournemouth geht mit einer durchwachsenen Bilanz in die Partie: Zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage stehen aus den letzten fünf Pflichtspielen zu Buche. Roses Mannschaft erzielte dabei neun Tore, kassierte aber auch sechs Gegentreffer. Dazu zählt die 0:1-Heimniederlage gegen Liverpool beim jüngsten Premier-League-Auftritt. Ein 2:2 gegen Brentford und ein weiteres 2:2 bei Newcastle zeigten, dass Bournemouth mit etablierten Mannschaften mithalten kann. Allerdings fiel es dem Team schwer, Führungen zu behaupten.

Leeds präsentierte sich konstanter und holte aus den letzten fünf Spielen zwei Siege und zwei Unentschieden bei einer Niederlage. Das herausragende Ergebnis war ein deutlicher 4:1-Sieg gegen Newcastle in der Premier League. Die 3:6-Niederlage bei Chelsea im Carabao Cup offenbarte allerdings defensive Schwächen im Pokal. Farkes Mannschaft spielte in ihren beiden jüngsten Ligapartien unentschieden und blieb beim 0:0 bei Crystal Palace ohne Gegentor.

AFC Bournemouth gegen Leeds United: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Vereine endete im April 2026 im Vitality Stadium mit einem 2:2. Damit wiederholte sich das Ergebnis vom September 2025, als Leeds Bournemouth empfing. In den letzten vier Premier-League-Duellen der beiden Mannschaften konnte keine der beiden einen Sieg verbuchen: Alle vier Partien endeten entweder unentschieden oder zugunsten der Auswärtsmannschaft. Bournemouths 4:1-Heimsieg im April 2023 bleibt das herausragende Ergebnis der jüngeren Vergangenheit.