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UEFA Super Cup
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Book PSG vs Aston Villa Tickets
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So kommt man an Last-Minute-Tickets für den UEFA-Superpokal 2026: Tickets für PSG gegen Aston Villa, Preise in Salzburg und mehr

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Ousmane Dembélé

Du könntest nach Österreich reisen, um eines der Highlights im europäischen Fußballkalender zu erleben

Der UEFA Super Cup, das jährliche Duell zwischen dem Gewinner der Champions League und dem Titelträger der Europa League, findet am 12. August in Österreich statt.

Vor zwölf Monaten wurde PSG im Super Cup von Tottenham bis an die Grenze gefordert. Nuno Mendes verwandelte den entscheidenden Elfmeter und versetzte die französischen Fans in Ekstase. Diesmal sind es erneut englische Gegner für die Mannschaft von Luis Enrique, denn Aston Villa reist nach Salzburg, um auf dem beeindruckenden 3:0-Sieg im Europa-League-Finale gegen Freiburg aufzubauen.

Lassen Sie sich von GOAL einen Überblick über Tickets für den UEFA Super Cup geben, einschließlich, wo man sie kaufen kann, wie viel sie kosten und vieles mehr.

Wann findet der UEFA Super Cup statt: Paris Saint-Germain gegen Aston Villa?

crest
UEFA Super Cup - Finale
Red Bull Arena

So kaufen Sie Tickets für den UEFA Super Cup: Paris Saint-Germain gegen Aston Villa

Das Bewerbungsfenster für Tickets für die breite Öffentlichkeit für den UEFA Super Cup wurde am 16. Juni offiziell über die UEFA-Website geöffnet. Diese erste Phase lief bis zum 23. Juni, wobei 9.000 Tickets über ein Losverfahren an neutrale Fans vergeben wurden.

Was die Vereine selbst betrifft, erhielt jeder 7.000 Tickets. Das exklusive Ticketfenster von Aston Villa wurde am 25. Juni geöffnet, und PSG verteilte und koordinierte den Verkauf seiner Tickets ebenfalls intern, Mitte bis Ende Juni.

Auch wenn die offiziellen Ticketbewerbungen für die breite Öffentlichkeit und die von den Vereinen koordinierten Verkaufsfenster inzwischen geschlossen sein könnten, können Plätze weiterhin über die UEFA-Ticket-Resale-Plattform oder verifizierte Sekundärmarktplätze wie StubHub gesichert werden.

Wie viel kosten Tickets für den UEFA Super Cup: Paris Saint-Germain gegen Aston Villa?

Die offiziellen Ticketpreise zum Nennwert für den UEFA Super Cup lagen zwischen 30 € und 150 €, aufgeschlüsselt wie folgt:

  • Fans First (Vereinskontingente): 30 €
  • Kategorie 3: 50 €
  • Kategorie 2: 90 €
  • Kategorie 1: 150 €
  • Barrierefreie Tickets: 30 € (einschließlich eines kostenlosen Begleitsitzes)

Behalten Sie näher am Termin die offiziellen Ticketportale der Vereine und der UEFA im Blick, um zusätzliche Informationen zu erhalten, und schauen Sie auch auf sekundären Resale-Seiten wie Ticombo nach der aktuellen Verfügbarkeit.

Wo wird der UEFA Super Cup: Paris Saint-Germain gegen Aston Villa ausgetragen?

Red Bull Arena (Salzburg)

Die Red Bull Arena, bei UEFA-Klubwettbewerben auch als Stadion Salzburg bekannt, ist ein Fußballstadion in Wals-Siezenheim, einem Vorort von Salzburg. Es wurde 2003 offiziell eröffnet und ist die Heimspielstätte des österreichischen Bundesligisten FC Red Bull Salzburg.

Obwohl die offizielle Kapazität der Red Bull Arena 30.188 beträgt. variiert die Konfiguration des Stadions je nach Art des ausgetragenen Wettbewerbs. Für den UEFA Super Cup 2026 wird die Kapazität voraussichtlich 28.500 betragen.

Es könnte das erste Mal sein, dass der Austragungsort ein großes UEFA-Klubfinale ausrichtet, doch bei der EM 2008 fanden dort alle drei Gruppenspiele Griechenlands statt. Die Griechen waren damals amtierender Europameister.

Wer sind die jüngsten Gewinner des UEFA Super Cups?

Jahr

Sieger

Finalist

Ergebnis

2025

Paris Saint-Germain

Tottenham Hotspur

4:3 n.E.

2024

Real Madrid

Atalanta

2:0

2023

Manchester City

Sevilla

5:4 n.E.

2022

Real Madrid

Eintracht Frankfurt

2:0

2021

Chelsea

Villarreal

6:5 n.E.

2020

Bayern München

Sevilla

2:1 n.V.

2019

Liverpool

Chelsea

5:4 n.E.

2018

Atletico Madrid

Real Madrid

4:2 n.V.

2017

Real Madrid

Manchester United

2:1

2016

Real Madrid

Sevilla

3:2 n.V.

UEFA Super Cup: Paris Saint-Germain gegen Aston Villa: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Paris Saint-Germain gegen Aston Villa

PSG

PSG - Form

RCL
S0-2
PAR
N2-1
ARS
S1-1
MLL
N3-0
MUN
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
5/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
AVL

AVL - Form

WAL
S0-5
POR
N2-1
RSO
N2-4
BGP
S1-3
FCB
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
12/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Paris Saint-Germain gegen Aston Villa: Direkter Vergleich

Head to Head

Paris Saint-GermainUnentschiedenAston Villa
1
0
1
Champions League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
END
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
END
5Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/2

Paris Saint-Germain gegen Aston Villa: Team-News

Paris Saint-Germain vs Aston Villa Aufstellungen

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Aufstellung
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
M. SafonovM. SafonovW. PachoW. PachoMarquinhosMarquinhosA. HakimiA. HakimiN. MendesN. MendesVitinhaVitinhaJ. NevesJ. NevesW. Zaire-EmeryW. Zaire-EmeryM. AklioucheM. AklioucheK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaDésiré DouéDésiré DouéM. BizotM. BizotP. TorresP. TorresM. CashM. CashI. MaatsenI. MaatsenVictor Nilsson LindelöfVictor Nilsson LindelöfB. KamaraB. KamaraJ. GomesJ. GomesE. BuendiaE. BuendiaJ. McGinnJ. McGinnteam-logoG. HemmingsB. MadjoB. Madjo
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-3-3
Paris Saint-Germain

Startelf

Aston Villa

Ersatzspieler

Trainer

  • Luis Enrique
  • U. Emery

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