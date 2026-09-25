Villarreal trifft am Dienstag, den 13. Oktober 2026, im Estadio de la Ceramica in Villarreal auf Napoli.

In ihren bisherigen Duellen in der UEFA Champions League in der Gruppenphase 2011/12 gewann Napoli beide Spiele gegen Villarreal jeweils mit 2:0. Villarreal wird auf die leidenschaftliche Unterstützung im heimischen Stadion mit einer Kapazität von 23.000 Zuschauern setzen, um gegen die Rivalen aus der Serie A den ersehnten Durchbruchssieg zu schaffen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Villarreal gegen Napoli wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Villarreal gegen SSC Napoli in der Champions League?

Villarreal gegen Napoli wird am Dienstag, den 13. Oktober 2026, im Estadio de la Ceramica in Villarreal angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 2 13. Okt. 2026 - 15:00 Estadio de la Ceramica

Wie kann man Tickets für Villarreal gegen SSC Napoli Prague in der Champions League kaufen?

Um Tickets für das UEFA-Champions-League-Spiel zwischen Villarreal und SSC Napoli im Estadio de la Cerámica in Spanien zu kaufen, folgen Sie diesen Schritten:

1. Offizielle Kanäle der Klubs

Offizielles Ticketportal des Villarreal CF: Der sicherste Weg, reguläre Tickets zu kaufen, führt über die offizielle Website des Villarreal CF. Heimtickets werden zunächst für Dauerkarteninhaber (abonados) verfügbar gemacht, bevor die verbleibenden Plätze in den freien Verkauf gehen.

Auswärtskontingent des SSC Napoli: Wenn Sie Napoli unterstützen und im Auswärtsblock sitzen möchten, werden die Tickets direkt über die offiziellen Kanäle des SSC Napoli vertrieben und erfordern eine Fan-Karte des Teams (Fidelity Card) oder eine Registrierung bei der offiziellen Ticketverkaufsstelle.

Wie viel kosten Tickets für Villarreal gegen SSC Napoli in der Champions League?

Die Ticketpreise für das UEFA-Champions-League-Spiel zwischen Villarreal und SSC Napoli im Estadio de la Cerámica variieren je nachdem, ob Sie reguläre Tickets zum Nennwert oder Tickets auf dem Wiederverkaufsmarkt kaufen.

Preise für reguläre Tickets / General Admission

Beim Kauf direkt über die offiziellen Kanäle der Klubs, vorbehaltlich der Verfügbarkeit:

Fondo Norte (Oberrang): Etwa 25 € bis 30 €

Fondo Norte / Fondo Sur (Unterrang): Etwa 30 € bis 40 €

Preferencia: Etwa 45 € bis 70 €

Tribuna / Haupttribüne: Etwa 80 € bis 120 €

VIP- und Hospitality-Logen: Ab 150 € bis 300 €+

Preise auf dem Zweitmarkt / Wiederverkaufsmarkt

Wegen der hohen Nachfrage und der begrenzten Kapazität des Estadio de la Cerámica von etwa 23.000 Plätzen schwanken die Preise auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub erheblich:

Einstiegsplätze / günstigste Kategorie: Beginnen in der Regel bei 75 € bis 115 € (umgerechnet von etwa $80–$125)

Durchschnittlicher Ticketpreis: Liegt für Standard-Sichtkategorien zwischen 150 € und 350 €

Premium- und Auswärtsfan-Bereiche: Können je nach Nachfrage und Aufschlägen der Verkäufer 500 €+ erreichen

Villarreal gegen SSC Napoli in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Villarreal gegen SSC Napoli

Villarreal hat drei der letzten fünf Pflichtspiele verloren und zwei unentschieden gespielt, ohne einen Sieg in diesem Zeitraum. Das jüngste Ergebnis war eine 2:3-Niederlage gegen Borussia Dortmund in der Champions League am 8. September. Zuvor verlor das Team in dieser Serie mit 2:3 gegen Deportivo de A Coruna in LaLiga und mit 0:1 gegen Deportivo Alaves. In den fünf Spielen erzielte Villarreal acht Tore und kassierte zehn.

Napoli hat zwei der letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und drei verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Sieg gegen Bologna in der Serie A am 13. September. Davor unterlag das Team Arsenal in der Champions League mit 0:1 und verlor in der Serie A mit 2:3 gegen Inter. In den fünf Spielen erzielte Napoli fünf Tore und kassierte sieben.

Villarreal gegen SSC Napoli: Die jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 17. Dezember 2022 in einem Freundschaftsspiel statt, als Villarreal Napoli mit 3:2 besiegte. Zuvor trafen die Teams zweimal in der Europa League 2015/16 aufeinander, wobei Villarreal das Heimspiel mit 1:0 gewann, bevor es in Neapel ein 1:1 gab. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen kommt Napoli auf drei Siege, Villarreal auf zwei.