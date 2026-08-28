Villarreal trifft am Mittwoch, den 20. September 2026, im Estadio de la Cerámica in Villarreal auf Levante.

Historisch gesehen hat Villarreal in den jüngsten Pflichtduellen klar die Oberhand, darunter ein überzeugender 5:1-Heimsieg gegen Levante im jüngsten LaLiga-Duell an diesem Austragungsort. Während Levante versucht, frühen Abstiegsdruck zu vermeiden, jagt Villarreal die Europapokalplätze. Beide Klubs gehen daher auf der Suche nach einem wichtigen Ligaergebnis in die Partie.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Villarreal gegen Levante wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Villarreal gegen Levante in LaLiga?

Villarreal gegen Levante findet im Estadio de la Cerámica in Villarreal statt. Prüfen Sie Ihre lokalen Programminformationen für die bestätigte Anstoßzeit.

La Liga - Spielwoche 7 20. Sept. 2026 - 12:30 Estadio de la Ceramica

Wie kann man Tickets für Villarreal gegen Levante in LaLiga kaufen?

Um Tickets für das Spiel Villarreal gegen Levante im Estadio de la Cerámica zu kaufen, können Sie sie über primäre offizielle Kanäle oder sekundäre Ticketplattformen erwerben:

Offizieller Direktkauf

Offizielles Ticketportal des Villarreal CF: Der direkteste Weg führt über das offizielle Ticketportal auf der Website des Villarreal CF, das von OneBox betrieben wird. Dort gehen die Tickets in den freien Verkauf, nachdem die Dauerkarteninhaber berücksichtigt wurden.

Kasse im Estadio de la Cerámica: Tickets können je nach Verfügbarkeit auch direkt persönlich an der Stadionkasse ( taquillas ) im Estadio de la Cerámica in Vila-real gekauft werden.

Sekundäre Ticketplattformen & Wiederverkauf

Aggregator- und Wiederverkäufer-Plattformen: Wenn die offiziellen Kontingente ausverkauft sind, sind Tickets über sekundäre Marktplätze wie StubHub erhältlich.

Wie viel kosten Tickets für Villarreal gegen Levante in LaLiga?

Die Ticketpreise für Villarreal gegen Levante variieren je nach Sitzplatzkategorie und Kaufplattform:

Offizielle Direktpreise (Estadio de la Cerámica)

Allgemeiner Eintritt (Hintertortribünen): 25 € bis 40 €

Seitentribünen (Preferente / Tribuna Lateral): 45 € bis 70 €

Haupttribüne (Tribuna Central / Main Stand): 75 € bis 120 €+

VIP- / Hospitality-Pakete: 150 € bis 300 €+

Villarreal gegen Levante in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Villarreal und Levante

Villarreal hat aus den ersten beiden LaLiga-Spielen vier Punkte geholt, beide endeten 2:2. Der jüngste Auftritt war ein Unentschieden bei Atletico Madrid am 23. August, zudem spielte die Mannschaft am Auftaktwochenende 2:2 gegen Racing Santander. In den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben gab es zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Die beiden Siege kamen in der Vorbereitung zustande, mit einem 2:1 gegen Galatasaray und einem 1:0 gegen Levante, während ein 1:3 gegen Lens die einzige Niederlage war. Villarreal erzielte in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte sieben.

Levante kam in den vergangenen fünf Spielen auf zwei Siege, zwei Niederlagen und ein Unentschieden. Das jüngste Ergebnis war ein 0:0 bei Osasuna in LaLiga am 24. August, nachdem es am Auftaktwochenende eine 0:3-Niederlage gegen Espanyol gegeben hatte. Vor dem Pflichtspielstart verlor Levante in einem Freundschaftsspiel mit 0:1 gegen Villarreal und besiegte Albacete mit 2:1. Der andere Sieg in der Vorbereitung gelang gegen Al Qadsiah, ein 1:0-Erfolg. Levante erzielte in den fünf Spielen drei Tore und kassierte drei.

Villarreal gegen Levante: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 5. August 2026 statt, als Villarreal Levante in einem Testspiel mit 1:0 besiegte. Davor trafen die Teams am 2. Mai 2026 in LaLiga aufeinander, wobei Villarreal im Estadio de la Cerámica mit 5:1 gewann. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen hat Villarreal viermal gewonnen, während Levante einen Sieg holte, ein 2:0-Heimerfolg in LaLiga im April 2022. Die beiden Klubs trafen auch am 18. Februar 2026 in LaLiga aufeinander, als Villarreal auswärts mit 1:0 gewann, sowie in einem Freundschaftsspiel im August 2022, das Villarreal mit 3:1 für sich entschied.