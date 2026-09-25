Troyes trifft am Sonntag, den 11. Oktober 2026, im Stade de l'Aube in Troyes auf Marseille.

In den Duellen in der Ligue 1 hat Marseille 7 Siege geholt, verglichen mit nur 1 Erfolg für Troyes, dazu kommen 2 Unentschieden. Beim jüngsten Liga-Aufeinandertreffen im April 2023 feierte Marseille einen deutlichen 3:1-Sieg gegen Troyes. Außerdem gelang Marseille beim letzten Gastspiel im Stade de l'Aube im Januar 2023 ein souveräner 2:0-Auswärtssieg.

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Wann ist der Anstoß bei Troyes gegen Marseille in der Ligue 1?

Troyes trifft am Sonntag, den 11. Oktober 2026, im Stade de l'Aube in Troyes auf Marseille.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 6 11. Okt. 2026 - 14:45 Stade de l'Aube

Wie kann man Tickets für Troyes gegen Marseille in der Ligue 1 kaufen?

Um Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Troyes und Marseille zu kaufen, gibt es diese Hauptoptionen:

Offizieller Ticketverkauf von Troyes: Kaufen Sie direkt über die offizielle Ticketing-Website von ES Troyes AC oder an der Stadionkasse im Stade de l'Aube. Das ist in der Regel die verlässlichste Quelle für Tickets zum Nennwert und offizielle Plätze im Heimbereich.

Offizieller Auswärtsblock von Marseille: Wenn Sie Marseille unterstützen, werden Tickets für den Gastbereich in der Regel über die offizielle Ticketplattform von Olympique de Marseille oder über zugewiesene Fanclub-Kontingente verteilt.

Wie viel kosten Tickets für Troyes gegen Marseille in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das Ligue-1-Spiel zwischen ES Troyes AC und Olympique de Marseille im Stade de l'Aube variieren je nachdem, wo Sie sie kaufen und welche Platzkategorie Sie wählen:

Offizieller Ticketverkauf (Nennwert): Reguläre Einzeltickets, die direkt über ES Troyes AC gekauft werden, kosten in der Regel zwischen 15 € und 70 € , je nachdem, ob Sie Plätze hinter dem Tor (am günstigsten) oder auf den zentralen Längsseiten wählen.

Bereich für Auswärtsfans: Offizielle Tickets für Auswärtsfans, die direkt über Olympique de Marseille vertrieben werden, sind in der Regel auf einen festen Ligue-1-Preis für den Gästeblock begrenzt, etwa 10 € bis 15 € .

VIP & Hospitality: Premium-Hospitality- und Executive-Box-Pakete beginnen in der Regel bei 150 € bis 250 €+ pro Ticket.

Troyes gegen Marseille in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Troyes und Marseille

Troyes hat in den vergangenen fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verzeichnet. Der jüngste Auftritt endete mit einer 2:6-Niederlage gegen Strasbourg in der Ligue 1, nachdem zuvor ein 2:1-Sieg bei Lorient gelungen war. Davor spielte das Team 0:0 gegen Paris FC. In diesen fünf Spielen erzielte Troyes fünf Tore und kassierte 11.

Marseille hat zwei der vergangenen fünf Spiele gewonnen, keines unentschieden gespielt und drei verloren. Das jüngste Spiel endete mit einer 2:3-Niederlage gegen Paris FC in der Ligue 1 und setzte eine Serie fort, zu der auch eine 0:2-Niederlage gegen Monaco gehörte. Das herausragende Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 4:0-Sieg gegen Strasbourg. In fünf Spielen erzielte Marseille 10 Tore und kassierte acht.

Troyes gegen Marseille: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im April 2023 statt, als Marseille Troyes in einem Ligue-1-Spiel mit 3:1 besiegte. In den letzten fünf direkten Duellen in diesem Datensatz hat Marseille die bessere Bilanz, mit drei Siegen gegenüber einem von Troyes bei einem Unentschieden. Das einzige vorherige Spiel im Stade de l'Aube in diesem Datensatz endete im Januar 2023 mit einem 2:0 für Marseille.