Toulouse empfängt Rennes am Sonntag, 29. November 2026, im Stadium de Toulouse in Toulouse.

Das jüngste Ligaduell fand im Februar 2026 statt, als Rennes zu Hause einen knappen 1:0-Sieg feierte. Zuletzt trafen die Teams im Oktober 2025 im Stadium de Toulouse aufeinander und trennten sich nach einer unterhaltsamen Partie 2:2.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Toulouse gegen Rennes wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Toulouse gegen Rennes in der Ligue 1?

Toulouse gegen Rennes wird am Sonntag, 29. November 2026, im Stadium de Toulouse in Toulouse angepfiffen.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 12 29. Nov. 2026 - 11:15 Stadium de Toulouse

Wie kauft Ihr Tickets für Toulouse gegen Rennes in der Ligue 1?

Für den Kauf von Tickets für das bevorstehende Ligue-1-Spiel zwischen Toulouse und Rennes habt Ihr vor allem folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Der direkteste und zuverlässigste Weg, reguläre Tickets zum Originalpreis zu bekommen, führt über die offizielle Ticketplattform auf der Website des Toulouse FC. In der Regel müsst Ihr ein kostenloses Konto erstellen, um Zugang zum Ticketverkauf zu erhalten.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, findet Ihr reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Ligue-1-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Toulouse gegen Rennes in der Ligue 1?

Für das bevorstehende Ligue-1-Spiel zwischen Toulouse und Rennes gibt es folgende Ticketpreisoptionen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten: Kosten in der Regel ab etwa 15 bis 20 Euro .

Kosten in der Regel ab etwa . Plätze an der Seitenlinie oder auf den mittleren Tribünen: Kosten üblicherweise zwischen 35 und mindestens 60 Euro.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Standardplätze: Kosten je nach aktueller Verfügbarkeit ab etwa 30 bis 45 Euro für Plätze auf höher gelegenen oder weniger zentralen Tribünenabschnitten.

Kosten je nach aktueller Verfügbarkeit ab etwa für Plätze auf höher gelegenen oder weniger zentralen Tribünenabschnitten. Premiumplätze oder Plätze an der Längsseite: Kosten ab etwa 70 bis deutlich über 120 Euro, je nachdem, wie kurz vor dem Spieltag Ihr kauft und wie hoch die allgemeine Nachfrage ist.

Toulouse gegen Rennes in der Ligue 1: Alles, was Ihr wissen müsst

Toulouse gegen Rennes: Die Form

Toulouse hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Zu dieser Serie gehört außerdem eine Niederlage in einem Freundschaftsspiel. Der jüngste Auftritt endete mit einem 0:0 gegen Troyes in der Ligue 1; zuvor im Oktober spielte Toulouse auch gegen Monaco 2:2. Ein 3:2-Sieg gegen Le Havre und ein 3:0-Erfolg gegen Le Mans zeigen, dass die Mannschaft Tore erzielen kann. Konstante Leistungen gelangen ihr allerdings nur schwer.

Rennes hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Die einzige Niederlage war ein 3:4 in der Ligue 1 gegen Paris FC am 18. Oktober. Darauf folgten ein 2:2 bei Juventus in der Europa League und anschließend ein 3:0-Sieg gegen Strasbourg. In diesen fünf Partien erzielte Rennes zehn Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Das spiegelt eine offensive Spielweise wider, die die Mannschaft in der Defensive bisweilen anfällig macht.

Toulouse gegen Rennes: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften endete im Februar 2026 mit einem 1:0-Heimsieg für Rennes. In den letzten fünf direkten Duellen in der Ligue 1 gewann Toulouse zweimal, Rennes ebenfalls zweimal. Eine Partie endete unentschieden. Das vorherige Duell im Stadium de Toulouse fand im Oktober 2025 statt und endete 2:2.