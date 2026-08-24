Toulouse trifft am Donnerstag, den 3. September 2026, im Stadium de Toulouse auf Lille.

Beide Teams gehen in die Partie und wollen nach einer durchwachsenen Vorbereitung Schwung aufnehmen. Lille will auf seine zuletzt starke Bilanz im direkten Duell mit dem Gastgeber aufbauen, nachdem das Team das jüngste Aufeinandertreffen überzeugend gewonnen hat.

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Wann ist der Anstoß von Toulouse gegen Lille in der Ligue 1?

Toulouse gegen Lille findet im Stadium de Toulouse in Toulouse statt, der Anstoß erfolgt zur bestätigten Anstoßzeit der Begegnung.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 3 3. Sept. 2026 - 14:45 Stadium de Toulouse

Wie kann man Tickets für Toulouse gegen Lille in der Ligue 1 kaufen?

So kaufen Sie Tickets für das Ligue-1-Spiel Toulouse gegen Lille am Donnerstag, den 3. September 2026 im Stadium de Toulouse:

Heimfans (Toulouse FC): Standardtickets für die Heimblöcke können direkt über die offizielle Ticketing-Website des Klubs oder über offizielle primäre Ticketdienste erworben werden.

Auswärtsfans (LOSC Lille): Anhänger der Gastmannschaft können sich Tickets im vorgesehenen Auswärtsblock über den offiziellen Ticketkanal des Gastklubs sichern.

Sekundäre Ticketanbieter: Falls die primären Ticketkontingente ausverkauft sind, könnten Tickets auf Wiederverkaufsplattformen von Drittanbietern und auf sekundären Ticketmarktplätzen wie Stubhub verfügbar sein.

Wie viel kosten Tickets für Toulouse gegen Lille in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das Ligue-1-Spiel Toulouse gegen Lille am Donnerstag, den 3. September 2026 im Stadium de Toulouse setzen sich wie folgt zusammen:

Offizielle Preise: Direkt über die primären Klubanbieter liegen die Standardpreise für Nicht-VIP-Tickets in den regulären Kategorien in der Regel zwischen 12 £ und 45 £ .

Wiederverkaufsmarkt: Auf Drittanbieter-Plattformen wie Stubhub beginnen die Einstiegspreise für einfache Tickets typischerweise bei etwa 27 £ bis 40 £ , während durchschnittliche Zweitmarkt-Angebote je nach Nachfrage im jeweiligen Bereich und Verfügbarkeit zwischen 68 £ und 130 £ liegen.

Toulouse gegen Lille in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Toulouse gegen Lille

Toulouse geht mit einer Vorbereitungsbilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen vier Partien in dieses Spiel. Das jüngste Pflichtspielergebnis war im Mai ein 0:0 gegen Nantes in der Ligue 1. In der Vorbereitung gewann das Team mit 1:0 gegen Al-Ain und mit 2:1 gegen Real Sociedad, spielte 1:1 gegen Rodez und verlor am 15. August mit 1:2 gegen den Hamburger SV. Die Offensive war in diesen Spielen eher zurückhaltend, zudem blieb Toulouse in den vergangenen drei Partien nicht ohne Gegentor.

Auch Lilles vergangene fünf Spiele erzählen eine ähnliche Geschichte von Inkonstanz. Das Team holte zwei Siege, ein 6:3 gegen OH Leuven und ein 3:0 gegen RAAL La Louviere, spielte aber auch 2:2 gegen den Hamburger SV und 1:1 gegen Everton und verlor mit 1:2 gegen Union St. Gilloise. Der jüngste Auftritt war das 1:1 gegen Everton am 15. August. Lille erzielte in diesen fünf Spielen 13 Tore, kassierte aber sieben, was auf einen offenen, offensiv ausgerichteten Ansatz in der Vorbereitung hindeutet.

Toulouse gegen Lille: Letzte direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 12. April 2026 in der Ligue 1 statt, als Lille im Stadium de Toulouse deutlich mit 4:0 gewann. In den vergangenen fünf direkten Duellen gewann Lille viermal, Toulouse einmal. Dieser einzige Sieg von Toulouse war ein 3:1-Heimerfolg im Februar 2024. Lille erzielte in diesen fünf Spielen 10 Tore, Toulouse sechs, was die Dominanz von Lille in diesem Duell in den vergangenen Jahren unterstreicht.

Toulouse gegen Lille: Tabelle

In der aktuellen Tabelle der Ligue 1 steht Toulouse auf Platz 17, während Lille den 7. Rang belegt.