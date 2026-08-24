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So kommt ihr an Tickets für Toulouse gegen Lille: Ligue-1-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkauf und mehr

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Toulouse trifft in der Ligue 1 auf Lille. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Toulouse trifft am Donnerstag, den 3. September 2026, im Stadium de Toulouse auf Lille.

Beide Teams gehen in die Partie und wollen nach einer durchwachsenen Vorbereitung Schwung aufnehmen. Lille will auf seine zuletzt starke Bilanz im direkten Duell mit dem Gastgeber aufbauen, nachdem das Team das jüngste Aufeinandertreffen überzeugend gewonnen hat.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Toulouse gegen Lille wissen müssen, darunter, wo es Karten gibt und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Toulouse gegen Lille in der Ligue 1?

Toulouse gegen Lille findet im Stadium de Toulouse in Toulouse statt, der Anstoß erfolgt zur bestätigten Anstoßzeit der Begegnung.

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Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 3
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Wie kann man Tickets für Toulouse gegen Lille in der Ligue 1 kaufen?

So kaufen Sie Tickets für das Ligue-1-Spiel Toulouse gegen Lille am Donnerstag, den 3. September 2026 im Stadium de Toulouse:

  • Heimfans (Toulouse FC): Standardtickets für die Heimblöcke können direkt über die offizielle Ticketing-Website des Klubs oder über offizielle primäre Ticketdienste erworben werden.
  • Auswärtsfans (LOSC Lille): Anhänger der Gastmannschaft können sich Tickets im vorgesehenen Auswärtsblock über den offiziellen Ticketkanal des Gastklubs sichern.
  • Sekundäre Ticketanbieter: Falls die primären Ticketkontingente ausverkauft sind, könnten Tickets auf Wiederverkaufsplattformen von Drittanbietern und auf sekundären Ticketmarktplätzen wie Stubhub verfügbar sein.

Wie viel kosten Tickets für Toulouse gegen Lille in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das Ligue-1-Spiel Toulouse gegen Lille am Donnerstag, den 3. September 2026 im Stadium de Toulouse setzen sich wie folgt zusammen:

  • Offizielle Preise: Direkt über die primären Klubanbieter liegen die Standardpreise für Nicht-VIP-Tickets in den regulären Kategorien in der Regel zwischen 12 £ und 45 £.
  • Wiederverkaufsmarkt: Auf Drittanbieter-Plattformen wie Stubhub beginnen die Einstiegspreise für einfache Tickets typischerweise bei etwa 27 £ bis 40 £, während durchschnittliche Zweitmarkt-Angebote je nach Nachfrage im jeweiligen Bereich und Verfügbarkeit zwischen 68 £ und 130 £ liegen.

Toulouse gegen Lille in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Toulouse gegen Lille

Toulouse geht mit einer Vorbereitungsbilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen vier Partien in dieses Spiel. Das jüngste Pflichtspielergebnis war im Mai ein 0:0 gegen Nantes in der Ligue 1. In der Vorbereitung gewann das Team mit 1:0 gegen Al-Ain und mit 2:1 gegen Real Sociedad, spielte 1:1 gegen Rodez und verlor am 15. August mit 1:2 gegen den Hamburger SV. Die Offensive war in diesen Spielen eher zurückhaltend, zudem blieb Toulouse in den vergangenen drei Partien nicht ohne Gegentor.

Auch Lilles vergangene fünf Spiele erzählen eine ähnliche Geschichte von Inkonstanz. Das Team holte zwei Siege, ein 6:3 gegen OH Leuven und ein 3:0 gegen RAAL La Louviere, spielte aber auch 2:2 gegen den Hamburger SV und 1:1 gegen Everton und verlor mit 1:2 gegen Union St. Gilloise. Der jüngste Auftritt war das 1:1 gegen Everton am 15. August. Lille erzielte in diesen fünf Spielen 13 Tore, kassierte aber sieben, was auf einen offenen, offensiv ausgerichteten Ansatz in der Vorbereitung hindeutet.

TFC

TFC - Form

RSO
S2-1
ALA
S0-1
HSV
N1-2
OL
N0-2
B29
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
6/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
LIL

LIL - Form

OHL
S3-6
HSV
U2-2
EVE
U1-1
SCO
S0-2
PSG
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
13/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Toulouse gegen Lille: Letzte direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 12. April 2026 in der Ligue 1 statt, als Lille im Stadium de Toulouse deutlich mit 4:0 gewann. In den vergangenen fünf direkten Duellen gewann Lille viermal, Toulouse einmal. Dieser einzige Sieg von Toulouse war ein 3:1-Heimerfolg im Februar 2024. Lille erzielte in diesen fünf Spielen 10 Tore, Toulouse sechs, was die Dominanz von Lille in diesem Duell in den vergangenen Jahren unterstreicht.

Head to Head

ToulouseUnentschiedenLille
1
0
4
Frankreich Ligue 1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
0
Lille badge
Lille
LIL
4
END
Frankreich Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
2
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
END
Frankreich Ligue 1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
Lille badge
Lille
LIL
2
END
Frankreich Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
2
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
END
Frankreich Ligue 1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
3
Lille badge
Lille
LIL
1
END
6Erzielte Tore11
Spiele mit mehr als 2.5 Toren5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Toulouse gegen Lille: Tabelle

In der aktuellen Tabelle der Ligue 1 steht Toulouse auf Platz 17, während Lille den 7. Rang belegt.

#PSUNTG+/-PktForm
1
AS MonacoAS MonacoASM
541083+513
S
U
S
S
S
2
LyonLyonOL
5320102+811
S
U
S
U
S
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
S
U
S
S
U
4
LilleLilleLIL
531184+410
N
S
S
U
S
5
RennesRennesREN
531189-110
N
S
S
S
U
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
S
S
N
U
U
7
AngersAngersSCO
521265+17
S
U
N
S
N
8
StraßburgStraßburgSTR
5212101007
N
U
S
S
N
9
Le MansLe MansLEM
51319906
S
U
U
N
U
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
S
S
N
N
N
11
BrestBrestB29
512278-15
N
N
S
U
U
12
LorientLorientLOR
512256-15
N
U
S
N
U
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
S
U
N
U
N
14
NizzaNizzaNCE
512236-35
S
N
U
N
U
15
LensLensRCL
51139904
N
U
N
N
S
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
N
N
N
S
U
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
N
N
N
N
S
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
N
U
N
U
N
Champions League
Champions-League-Qualifikation
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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