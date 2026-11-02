Tottenham Hotspur empfängt Ipswich Town am Samstag, den 21. November 2026, im Tottenham Hotspur Stadium in London.

Beim Premier-League-Duell im November 2024 gelang Ipswich Town eine große Überraschung: Mit einem 2:1-Auswärtssieg gegen Tottenham feierte der Klub seinen ersten Erfolg in der höchsten Spielklasse seit über zwei Jahrzehnten. Im Februar 2025 revanchierte sich Tottenham noch in derselben Saison und gewann an der Portman Road souverän mit 4:1.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Tottenham Hotspur gegen Ipswich Town wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann wird das Premier-League-Spiel Tottenham Hotspur gegen Ipswich Town angepfiffen?

Tottenham Hotspur gegen Ipswich Town findet am Samstag, den 21. November 2026, im Tottenham Hotspur Stadium in London statt.

Premier League - Spielwoche 11 21. Nov. 2026 - 10:00 Tottenham Hotspur Stadium

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel Tottenham Hotspur gegen Ipswich Town kaufen?

Für den Ticketkauf zum Premier-League-Spiel zwischen Tottenham Hotspur und Ipswich Town gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets können direkt über die offiziellen Ticketportale von Tottenham Hotspur oder Ipswich Town gekauft werden. Je nach Nachfrage und Verfügbarkeit ist dafür in der Regel eine kostenpflichtige Vereinsmitgliedschaft oder eine Dauerkarte erforderlich.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub zu finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Premier-League-Spiel Tottenham Hotspur gegen Ipswich Town?

Hier findet Ihr eine Übersicht über die Ticketpreise für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Tottenham Hotspur und Ipswich Town:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten für Erwachsene: Direkt über den Verein gekaufte Tickets kosten üblicherweise zwischen 38 und 109 Pfund , abhängig vom Sitzplatzbereich und der Kategorie des Spiels.

Direkt über den Verein gekaufte Tickets kosten üblicherweise zwischen , abhängig vom Sitzplatzbereich und der Kategorie des Spiels. Premium-Hospitality-Pakete und VIP-Angebote am Spieltag: Angebote über die offiziellen Vereinskanäle beginnen in höheren Preiskategorien und kosten oft mehr als 200 Pfund, abhängig vom enthaltenen Zugang zu Lounges und den Verpflegungsangeboten.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Marktnachfrage richten:

Übliche Wiederverkaufspreise: Tickets für dieses Spiel werden für Plätze im Oberrang oder an den kurzen Spielfeldseiten in der Regel ab etwa 125 Pfund angeboten.

Tickets für dieses Spiel werden für Plätze im Oberrang oder an den kurzen Spielfeldseiten in der Regel ab etwa angeboten. Premium- und VIP-Tickets im Wiederverkauf: Premium-Plätze, Sitze im Unterrang nahe der Mittellinie oder Plätze in besonders gefragten Blöcken können je nach aktuellem Angebot und Nachfrage auf dem Zweitmarkt 325 Pfund oder mehr kosten.

Tottenham Hotspur gegen Ipswich Town in der Premier League: Alles Wissenswerte

Die Form von Tottenham Hotspur und Ipswich Town

Tottenham hat keines seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und dabei drei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Der jüngste Auftritt endete in der Premier League mit einem 1:1 gegen Manchester United. In einem früheren Ligaspiel unterlag Tottenham Aston Villa mit 2:3. Auch eine 1:3-Niederlage gegen Liverpool im Carabao Cup gehört zu dieser Serie. In den fünf Spielen erzielte Tottenham nur zwei Tore und kassierte sechs Gegentreffer. Das verdeutlicht die Probleme der Mannschaft sowohl im Angriff als auch in der Defensive.

Ipswich hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei gewonnen und drei verloren. Zuletzt gab es in der Premier League eine 2:3-Niederlage gegen Manchester City, zuvor gewann Ipswich allerdings mit 2:1 gegen Fulham. Die Gäste erzielten in den fünf Spielen acht Tore und kassierten zehn Gegentreffer. Ihre beiden Siege zeigen, dass sie Punkte holen können, wenn sich die Gelegenheit bietet.

Tottenham Hotspur gegen Ipswich Town: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand im Februar 2025 statt. Ipswich Town empfing Tottenham Hotspur in der Premier League und verlor mit 1:4. Davor war Tottenham im November 2024 bei Ipswich zu Gast und verlor in der Premier League mit 1:2. In den letzten fünf erfassten Duellen stehen sowohl Ipswich als auch Tottenham bei zwei Siegen. Hinzu kommt ein Ergebnis aus einem Freundschaftsspiel im Jahr 2020, das Tottenham mit 3:0 gewann.