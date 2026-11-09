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So kommt Ihr an Tickets für Slovan Bratislava gegen Real Betis: Champions-League-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Slovan Bratislava trifft in der Champions League auf Real Betis. So sichert Ihr Euch Tickets.

Slovan Bratislava empfängt Real Betis am Dienstag, 24. November 2026, im National Football Stadium in Bratislava.

ŠK Slovan Bratislava und Real Betis sind bislang noch nie in einem Pflichtspiel aufeinandergetroffen. Die anstehende Partie in der UEFA Champions League ist damit ihr erstes offizielles Duell. Das Spiel im Stadion Tehelné pole ist für beide Klubs ein wichtiger Meilenstein im Kampf um Punkte in der erweiterten Ligaphase der Champions League.

Wann wird das Champions-League-Spiel zwischen Slovan Bratislava und Real Betis angepfiffen?

Das Spiel zwischen Slovan Bratislava und Real Betis wird am Dienstag, 24. November 2026, im National Football Stadium in Bratislava angepfiffen.

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Champions League - Spielwoche 5
National Football Stadium

Wie kann man Tickets für das Champions-League-Spiel zwischen Slovan Bratislava und Real Betis kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Champions-League-Spiel zwischen Galatasaray und Aston Villa im RAMS Park stehen folgende Möglichkeiten und Vertriebswege zur Verfügung:

1. Offizielle Kanäle der Klubs

  • Offizieller Ticketverkauf der Klubs: Auf den offiziellen Websites von ŠK Slovan Bratislava und Real Betis finden sich Informationen zum direkten Verkauf an Mitglieder, zum freien Verkauf und zu den Stadionkassen.

2. Zweitmarkt-Plattformen

  • Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Kanäle der Klubs vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub erhältlich. Dort können Fans Tickets für anstehende Champions-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Champions-League-Spiel zwischen Slovan Bratislava und Real Betis?

Hier sind die geschätzten Ticketpreise für das Champions-League-Spiel zwischen Slovan Bratislava und Real Betis, aufgeschlüsselt nach Bezugsquelle:

1. Offizielle Kanäle der Klubs

  • Standardtickets / reguläre Eintrittskarten: Je nach Kategorie und Sitzplatzblock kosten sie etwa 30 bis 90 Euro.
  • VIP- und Hospitality-Pakete: Die Preise beginnen in der Regel bei etwa 150 bis 350 Euro und mehr.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die Tickets über den offiziellen Verkauf der Klubs ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

  • Oberrang / Eckbereiche: Standardplätze im Oberrang oder mit Blick aus den Eckbereichen kosten ab etwa 30 bis 135 Euro.
  • Längsseiten / untere Tribünenbereiche: Die Preise liegen in der Regel bei 160 bis 250 Euro und mehr.
  • Premiumplätze / stark nachgefragte Blöcke: Aufgrund der hohen Nachfrage nach Champions-League-Spielen steigen die durchschnittlichen Wiederverkaufspreise auf 280 bis 400 Euro und mehr.

Slovan Bratislava gegen Real Betis in der Champions League: Alles Wissenswerte

Slovan Bratislava gegen Real Betis: Die Form

Slovan Bratislava hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt gab es in der Champions League eine 0:4-Niederlage gegen Roma, nachdem Slovan in der slowakischen 1. Liga mit 3:0 gegen Spartak Trnava gewonnen hatte. In diesem Zeitraum verlor Slovan in Europa außerdem mit 0:3 gegen den VfB Stuttgart. Die übrigen Punkte holte der Klub durch ein 1:1 gegen Skalica und einen 2:1-Auswärtssieg bei Komarno.

Real Betis hat von seinen letzten fünf Spielen drei gewonnen, eines unentschieden gespielt und eines verloren. Zuletzt gelang ein 1:0-Sieg gegen Feyenoord in der Champions League. In diesem Zeitraum gewann Betis in Europa außerdem mit 3:2 gegen Porto. Die 2:5-Niederlage gegen Barcelona war die einzige Pleite. Hinzu kommen ein 5:2-Sieg gegen Osasuna und ein 1:1 gegen Deportivo de A Coruna. In diesen fünf Spielen erzielte Betis elf Tore und kassierte neun Gegentreffer.

SBR

SBR - Form

BBY
U2-2
TRE
S0-2
POD
S1-2
LAS
N4-0
TRE
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
8/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
BET

BET - Form

FEY
S1-0
CEL
U0-0
MAL
S2-1
BVB
N2-1
ELC
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
6/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Slovan Bratislava gegen Real Betis: Die bisherigen direkten Duelle

Zu bisherigen Begegnungen zwischen Slovan Bratislava und Real Betis liegen keine Daten vor. Diese Partie könnte das erste Pflichtspiel zwischen den beiden Klubs sein.

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