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AFC Champions League
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So kommt ihr an Tickets für Shabab Al-Ahli Dubai FC gegen Esteghlal: Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr zur AFC Champions League Elite

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Shabab Al-Ahli Dubai FC trifft in der AFC Champions League Elite auf Esteghlal. So sichert ihr euch eure Tickets.

In der AFC Champions League Elite steht ein Duell zweier Klubs aus dem Nahen Osten an: Der Meister der Vereinigten Arabischen Emirate, Shabab Al Ahli, empfängt den iranischen Spitzenklub Esteghlal im Rashid Stadium in Dubai. Beide traditionsreichen Vereine haben große Ambitionen auf kontinentaler Ebene und eine leidenschaftliche Anhängerschaft in ganz Asien.

GOAL hat alle wichtigen Informationen zu Terminen, Spieldetails und Ticketoptionen, damit Ihr Euch jetzt Plätze sichern und die Partie live erleben könnt.

Wann beginnt Shabab Al-Ahli Dubai FC gegen Esteghlal in der AFC Champions League Elite?

Offizielle Informationen zur Übertragung dieser Partie liegen derzeit nicht vor. Schaut kurz vor dem Anpfiff noch einmal vorbei, um bestätigte Angaben zum TV-Sender und Livestream zu erhalten.

Wo gibt es Tickets für Shabab Al Ahli gegen Esteghlal?

Offizielle Tickets für die Heimspiele von Shabab Al Ahli in der AFC Champions League Elite sind hauptsächlich über das offizielle Vereinsportal und autorisierte Ticketplattformen erhältlich. Fans sollten zum Start des allgemeinen Vorverkaufs immer zuerst die offiziellen Verkaufsstellen des Klubs prüfen.

Sind die Tickets beim offiziellen Erstanbieter vollständig ausverkauft, könnt Ihr auf Zweitmarkt-Plattformen wie Grintahub nach verfügbaren Angeboten suchen.

Wie viel kosten Tickets für Shabab Al Ahli gegen Esteghlal?

Die Ticketpreise für Spiele der AFC Champions League Elite variieren je nach Sitzplatzlage, Stadionkategorie und Nachfrage nach der Partie.

Auf der offiziellen Ticketplattform beginnen die Preise für reguläre Eintrittskarten im allgemeinen Zuschauerbereich üblicherweise bei etwa 30 bis 50 SAR.

Sind die offiziellen Erstkontingente ausverkauft, richtet sich das Angebot auf dem Markt nach der Nachfrage der Fans. Auf Zweitmarkt-Plattformen wie Grintahub beginnen die Preise für reguläre Sitzplätze bei etwa 100 SAR.

Wer sich die günstigsten Tickets sichern möchte, sollte zum Start des allgemeinen Vorverkaufs schnell sein oder die verfügbaren Angebote auf vertrauenswürdigen Zweitmarkt-Plattformen prüfen, bevor die Preise steigen.

Shabab Al-Ahli Dubai FC gegen Esteghlal in der AFC Champions League Elite: Alles Wissenswerte

Die Form von Shabab Al-Ahli Dubai FC und Esteghlal

Shabab Al-Ahli Dubai FC hat in den vergangenen fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Zuletzt gewann das Team am 14. September in der AFC Champions League Elite mit 1:0 gegen Tractor. Zuvor hatte es in diesem Zeitraum auch einen 2:0-Sieg gegen Al-Dhafra gefeiert. Der Tiefpunkt war die 1:3-Niederlage gegen Al-Jazira. Insgesamt erzielte die Mannschaft in diesen fünf Partien fünf Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Esteghlals jüngste Ergebnisse in der heimischen Liga stehen eher für Stabilität als für spielerischen Glanz: Vor dem Auftritt auf kontinentaler Ebene gab es in der Persian Gulf Pro League drei Unentschieden und einen Sieg. Esteghlal schlug Paykan mit 1:0, spielte gegen Aluminium Arak und Foolad Khuzestan jeweils 0:0 und trennte sich von Persepolis 1:1. Das 3:0 gegen Al-Sadd am 14. September in der AFC Champions League Elite war das herausragende Ergebnis. Damit kommt das Team in seinen letzten fünf Spielen auf zwei Siege sowie fünf erzielte Tore bei einem Gegentreffer.

ALA

ALA - Form

ALW
S0-1
ALJ
N1-3
UFC
U1-1
TRA
S1-0
ITT
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
6/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
EST

EST - Form

ARA
U0-0
PAY
S1-0
ALS
S3-0
TRA
U1-1
ALG
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
7/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Shabab Al-Ahli Dubai FC gegen Esteghlal: Die jüngsten direkten Duelle

Die beiden Klubs sind in der AFC Champions League Elite zweimal aufeinandergetroffen, beide Partien endeten knapp. Das jüngste Duell fand im April 2017 bei Esteghlal statt und endete 1:1. Im Februar desselben Jahres hatte Shabab Al-Ahli Dubai FC zu Hause mit 2:1 gewonnen. Aus den beiden Begegnungen stehen für beide Mannschaften jeweils ein Sieg und ein Unentschieden zu Buche, wobei Shabab Al-Ahli bei den erzielten Toren knapp vorn liegt.

Head to Head

Shabab Al-Ahli Dubai FCUnentschiedenEsteghlal
1
1
0
AFC Champions League
Esteghlal badge
Esteghlal
EST
1
Shabab Al-Ahli Dubai FC badge
Shabab Al-Ahli Dubai FC
ALA
1
END
AFC Champions League
Shabab Al-Ahli Dubai FC badge
Shabab Al-Ahli Dubai FC
ALA
2
Esteghlal badge
Esteghlal
EST
1
END
3Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/2


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