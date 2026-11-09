Die UEFA Nations League ist zurück: Schweden empfängt Bosnien und Herzegowina zu einem spannenden Duell in der Strawberry Arena in Stockholm. Beide europäischen Mannschaften kämpfen um wichtige Punkte, um in der Gruppe nach oben zu klettern und ihre Aufstiegschancen zu stärken.

GOAL liefert alle offiziellen Informationen zum Spielort, zur Verfügbarkeit und zu den Preisen der Tickets sowie eine Anleitung zur Buchung.

Wann beginnt Schweden gegen Bosnien und Herzegowina in der UEFA Nations League B?

Schweden gegen Bosnien und Herzegowina findet in der Strawberry Arena in Stockholm statt. Die Anstoßzeit wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

UEFA Nations League B - Spielwoche 5 14. Nov. 2026 - 14:45 Strawberry Arena

Wo gibt es Tickets für Schweden gegen Bosnien und Herzegowina?

Offizielle Tickets werden direkt über AXS Sweden verkauft. Die Plattform ist der offizielle Ticketanbieter des schwedischen Fußballverbands für Heimländerspiele in der Strawberry Arena. Fans sollten frühzeitig ein Konto erstellen und sich registrieren, um reguläre Tickets kaufen zu können, sobald der allgemeine Vorverkauf beginnt.

Wenn die offiziellen Tickets vollständig ausverkauft sind oder auf dem offiziellen Portal keine regulären Plätze mehr verfügbar sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub eine Alternative.

Wie viel kosten Tickets für Schweden gegen Bosnien und Herzegowina?

Reguläre Einzeltickets auf der offiziellen Ticketplattform kosten je nach Stadionbereich ab etwa 30 bis 40 Euro für Plätze in der Strawberry Arena.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub beginnen die Preise bei etwa 115 Euro, wenn die regulären Tickets im offiziellen Verkauf ausverkauft sind.

Schweden gegen Bosnien und Herzegowina in der UEFA Nations League B: Alles Wissenswerte

Die Form von Schweden und Bosnien und Herzegowina

Schweden hat in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt verlor die Mannschaft bei der Weltmeisterschaft mit 0:3 gegen Frankreich. In der Gruppenphase musste sie zudem eine deutliche 1:5-Niederlage gegen die Niederlande hinnehmen. Das beste Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 5:1-Sieg gegen Tunesien. Gegen Japan spielte Schweden 1:1, in einem Freundschaftsspiel gegen Griechenland 2:2. In diesen fünf Partien erzielte Schweden acht Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Bosnien und Herzegowina kommt in den vergangenen fünf Spielen auf einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt verlor die Mannschaft bei der Weltmeisterschaft mit 0:2 gegen die USA, hatte zuvor im Turnier aber Katar mit 3:1 besiegt. Gegen Kanada und Panama spielte sie jeweils 1:1, gegen die Schweiz verlor sie mit 1:4. In den fünf Spielen erzielte Bosnien und Herzegowina sechs Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Schweden gegen Bosnien und Herzegowina: Die jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das einzige verzeichnete Duell der beiden Mannschaften ist ein Freundschaftsspiel vom 29. Mai 2010, das Schweden zu Hause mit 4:2 gewann. Aus nur einer Partie lässt sich kein allgemeiner Trend ableiten. Die Begegnung in der Nations League ist ein seltenes Aufeinandertreffen der beiden Nationen.