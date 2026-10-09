Real Betis geht mit einem starken 3:2-Auftaktsieg gegen Lille in die Partie. Der FC Porto will nach der 0:2-Niederlage gegen Manchester City im ersten Spiel zurückschlagen.

Lassen Sie sich von GOAL alles liefern, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für Real Betis gegen den FC Porto zu sichern, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Real Betis gegen FC Porto in der Champions League?

Real Betis gegen FC Porto findet am Mittwoch, 14. Oktober 2026, im Estadio Benito Villamarin in Sevilla statt.

Champions League - Spielwoche 2 14. Okt. 2026 - 15:00 Estadio Benito Villamarin

Wie kann man Tickets für Real Betis gegen FC Porto in der Champions League kaufen?

Um sich Tickets für das Champions-League-Spiel zwischen Real Betis und dem FC Porto im Estadio Benito Villamarín in Sevilla zu sichern, gibt es je nach Vorverkaufspriorität und Sitzplatzverfügbarkeit einige Möglichkeiten:

Offizielles Ticketportal von Real Betis: Der wichtigste und sicherste Weg, allgemeine Tickets für den Heimbereich zu kaufen, führt direkt über den offiziellen Online-Ticketshop von Real Betis. Vorrangigen Zugang erhalten zunächst Vereinsmitglieder ( socios ), alle übrigen Standardtickets gehen dann etwa 1 bis 3 Wochen vor dem Spieltag in den freien Verkauf.

Ticketschalter am Stadion ( Taquilla ): Physische Tickets können direkt an den Ticketschaltern des Stadions in Sevilla gekauft werden. Der Ticketschalter ist in der Regel montags bis freitags zu den üblichen Geschäftszeiten geöffnet und am Spieltag vor dem Anstoß, sofern noch Plätze verfügbar sind.

Auswärtsbereich für Fans (FC-Porto-Fans): Wenn Sie im ausgewiesenen Auswärtsblock sitzen möchten, werden die Tickets direkt vom FC Porto über das offizielle Portal des Klubs an seine Mitglieder und Dauerkarteninhaber verteilt.

Zweitmarktplätze & autorisierte Partner: Wenn die offiziellen Tickets für die Öffentlichkeit schnell ausverkauft sind, bieten sekundäre Ticketplattformen wie StubHub Tickets im Weiterverkauf an.

Wie viel kosten Tickets für Real Betis gegen FC Porto in der Champions League?

Die Ticketpreise auf dem offiziellen Markt und auf Zweitmarktplätzen für das Champions-League-Spiel zwischen Real Betis und dem FC Porto variieren je nach Sitzplatzkategorie und Verkaufsphase erheblich:

Standardpreise im freien Verkauf: 50 € bis 120 € für einfache Plätze in den oberen Bereichen hinter den Toren (Gol Norte und Gol Sur) oder in der oberen Preferencia, sobald sie für die Allgemeinheit freigegeben werden.

Premium- & Längsseitenpreise: 120 € bis 220 € für zentrale Plätze an der Seitenlinie entlang Fondo oder Lower Preferencia.

VIP- & Hospitality-Pakete: 350 € bis 650 €+ für Premiumsitze in Verbindung mit Zugang zur Stadionlounge sowie kostenlosen Speisen und Getränken.

Sekundärer Wiederverkaufsmarkt

Für Fans, die Tickets auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub kaufen möchten, hängen die Preise von der Sitzplatzkategorie und der Nachfrage ab, je näher der Spieltag rückt.

Einstiegspreise im Wiederverkauf: 115 € bis 130 € für Tickets der niedrigsten Kategorie auf Zweitmarktplätzen in den Bereichen hinter den Toren.

Durchschnittspreise im Wiederverkauf: 200 € bis 350 € für Standardplätze an der Längsseite oder in den mittleren Rängen, je näher der Spieltag rückt.

Real Betis gegen FC Porto in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Real Betis gegen FC Porto

Real Betis hat vier der letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und einmal verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 2:1 bei Villarreal in LaLiga, zudem gewann das Team in derselben Phase mit 1:0 gegen Real Madrid und schlug Lille in der Champions League mit 3:2. Die einzige Niederlage kassierte Betis gegen Levante, ein 2:5. In den fünf Partien erzielte Betis neun Tore und kassierte sieben.

Der FC Porto hat vier der letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und einmal verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 4:1 gegen Casa Pia AC in der Liga Portugal, außerdem besiegte das Team Academico Viseu mit 3:0 und Arouca mit 2:0 im nationalen Wettbewerb. Die einzige Niederlage in diesem Lauf war das 0:2 gegen Manchester City in der Champions League. Porto erzielte in den fünf Spielen zehn Tore und kassierte drei.

Real Betis gegen FC Porto: Jüngste direkte Duelle

Das einzige verzeichnete Aufeinandertreffen dieser Teams in den verfügbaren Daten ist ein 1:1 in einem Vereinsfreundschaftsspiel am 19. Juli 2019, als der FC Porto Gastgeber gegen Real Betis war. Weitere direkte Pflichtspielduelle sind im Datensatz nicht verfügbar.