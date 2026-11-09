RB Leipzig empfängt Lens am Dienstag, 24. November 2026, in der Red Bull Arena in Leipzig.

RB Leipzig und RC Lens sind vor diesem Champions-League-Duell noch nie in einem offiziellen Pflichtspiel aufeinandergetroffen. Ihr einziges bisheriges Duell fand am 9. August 2025 in einem Testspiel während der Saisonvorbereitung statt und endete mit einem 2:1-Sieg für die französische Mannschaft.

Wann findet RB Leipzig gegen Lens in der Champions League statt?

RB Leipzig gegen Lens findet am Dienstag, 24. November 2026, in der Red Bull Arena in Leipzig statt.

Champions League - Spielwoche 5 24. Nov. 2026 - 15:00 Red Bull Arena Leipzig

Wie kann man Tickets für RB Leipzig gegen Lens in der Champions League kaufen?

Für den Ticketkauf zum Champions-League-Spiel zwischen RB Leipzig und Lens stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets für Heimfans können direkt über die offizielle Ticketplattform von RB Leipzig erworben werden, Tickets für den Gästebereich über die von RC Lens. Voraussetzung sind die Verfügbarkeit und gegebenenfalls eine Mitgliedschaft.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die offiziellen Vereinskontingente vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub zu finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Champions-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für RB Leipzig gegen Lens in der Champions League?

Die Ticketpreise für das Champions-League-Spiel zwischen RB Leipzig und Lens im Überblick:

1. Offizielle Vereinskanäle

Standardkategorie / reguläre Eintrittskarten: Plätze im Oberrang und in den Ecken beginnen je nach Mitgliedsstatus und genauer Lage des Blocks bei etwa 40 bis 60 Euro .

Plätze im Oberrang und in den Ecken beginnen je nach Mitgliedsstatus und genauer Lage des Blocks bei etwa . Plätze in bevorzugter Lage: Beginnen bei ungefähr 65 Euro .

Beginnen bei ungefähr . VIP- und Hospitality-Pakete: Beginnen bei etwa 511,70 Euro und umfassen Zugang zu einer Lounge sowie zusätzliche Annehmlichkeiten am Spieltag.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Oberrang / günstigere Plätze: Kosten in der Regel 45 bis 100 Euro und sind eine häufig genutzte Möglichkeit, wenn die offiziellen Vereinskontingente ausverkauft sind.

Kosten in der Regel und sind eine häufig genutzte Möglichkeit, wenn die offiziellen Vereinskontingente ausverkauft sind. Standardplätze an der Längsseite: Kosten üblicherweise zwischen 90 und 220 Euro .

Kosten üblicherweise zwischen . Unterrang / Plätze mit zentraler Sicht: Kosten je nach Verfügbarkeit und Gruppengröße 150 bis 320 Euro oder mehr.

RB Leipzig gegen Lens in der Champions League: Alles Wissenswerte

Die Form von RB Leipzig und Lens

RB Leipzig hat wettbewerbsübergreifend eines seiner letzten fünf Spiele gewonnen und drei verloren. Für die fünfte Partie liegt im Datensatz ein weiteres Ergebnis vor. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:4-Niederlage gegen Real Madrid in der Champions League. In diesem Zeitraum gelang Leipzig zwar auch ein 6:0-Bundesligasieg gegen Eintracht Frankfurt, doch die Niederlagen gegen Bayern München, Bayer Leverkusen und Real Madrid zeigen, dass die Mannschaft viele Gegentore kassiert hat. In diesen fünf Spielen erzielte Leipzig acht Tore und kassierte 14 Gegentreffer.

Lens hat zwei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und drei verloren. Zuletzt gab es eine 0:3-Niederlage gegen Club Brügge in der Champions League, nachdem Lens zuvor in der Ligue 1 mit 3:1 bei Troyes gewonnen hatte. In diesem Zeitraum besiegte Lens auch Lyon in der Liga mit 2:1, doch die Niederlagen gegen Sporting CP und Monaco unterstreichen die schwankenden Leistungen. In den fünf Spielen erzielte Lens sieben Tore und kassierte neun Gegentreffer.

RB Leipzig gegen Lens: Die bisherige Bilanz

Das bisher einzige Duell der beiden Vereine fand am 9. August 2025 in einem Testspiel während der Saisonvorbereitung statt, das Lens mit 2:1 gewann. Damit ist dieses Champions-League-Spiel ihr erstes Pflichtspiel auf diesem Niveau.