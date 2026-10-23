Die bisherigen Begegnungen der beiden Klubs beschränken sich auf Freundschaftsspiele. Ihr letztes Aufeinandertreffen im Juli 2024 endete 1:1. Die PSV geht mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus ihren letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für PSV Eindhoven gegen den FC Brügge wissen müsst, einschließlich der Verkaufsstellen und Preise.

Wann beginnt das Champions-League-Spiel zwischen PSV Eindhoven und dem FC Brügge?

Das Champions-League-Spiel zwischen PSV Eindhoven und dem FC Brügge findet am Mittwoch, dem 4. November 2026, im Philips Stadion in Eindhoven statt.

Champions League - Spielwoche 4 4. Nov. 2026 - 15:00 Philips Stadion

Wie kauft man Tickets für das Champions-League-Spiel zwischen PSV Eindhoven und dem FC Brügge?

Für das Champions-League-Spiel zwischen PSV Eindhoven und dem FC Brügge im Philips Stadion gibt es mehrere Möglichkeiten, an Tickets zu kommen. Welche davon infrage kommen, hängt von Eurem Mitgliedsstatus und Euren Vorlieben ab:

Offizieller Ticketverkauf des Klubs: Offizielle Tickets werden direkt über das Online-Ticketportal von PSV Eindhoven verkauft. Für einen Kauf direkt beim Klub ist in der Regel ein kostenloses PSV-Club-Card-Konto erforderlich. Der Verkauf beginnt zunächst für bevorzugte Gruppen, Dauerkarteninhaber und Vereinsmitglieder, bevor mögliche Restplätze verfügbar werden.

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Tickets des Klubs vollständig ausverkauft sind, lassen sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Champions-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für das Champions-League-Spiel zwischen PSV Eindhoven und dem FC Brügge?

So gestalten sich die Preise für das Champions-League-Spiel zwischen PSV Eindhoven und dem FC Brügge im Philips Stadion:

1. Offizielle Verkaufskanäle des Klubs

Reguläre Spieltickets: Offizielle Tickets zum Originalpreis, die direkt über das PSV-Onlineportal gekauft werden, kosten je nach Rang und Sitzplatzkategorie, etwa auf der Hintertor- oder Längstribüne, üblicherweise ungefähr 35 bis 90 Euro . Dafür ist allerdings eine Club Card oder Mitgliedschaft erforderlich. Meist sind die Karten nach dem Verkauf an bevorzugte Käufergruppen schnell ausverkauft.

Offizielle Hospitality-Pakete: Premium-Erlebnisse am Spieltag und Hospitality-Angebote über die offiziellen Verkaufskanäle des Klubs beginnen im Allgemeinen bei etwa 250 bis 300 Euro oder mehr pro Person.

2. Ticket-Zweitmärkte

Wenn die Tickets im offiziellen Verkauf des Klubs ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Oberrang hinter dem Tor / Bronze-Sitzplätze: Die Einstiegspreise liegen im Allgemeinen bei etwa 200 bis 230 Euro .

Längstribüne und Unterrang: Premiumbereiche und Sitzplätze im Unterrang kosten im Durchschnitt häufig 250 bis 450 Euro oder mehr .

VIP- und besonders gefragte Bereiche: Besonders hochwertige Kategorien oder gebündelte Angebote von Ticketagenturen können je nach Verfügbarkeit 500 bis 800 Euro oder mehr kosten.

PSV Eindhoven gegen den FC Brügge in der Champions League: Alles Wissenswerte

PSV Eindhoven gegen den FC Brügge: Die Form

PSV Eindhoven hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen drei gewonnen, eines unentschieden gespielt und eines verloren. Zuletzt gab es in der Eredivisie eine 2:3-Niederlage gegen den FC Twente. Zuvor hatte PSV unter anderem Sparta Rotterdam mit 4:1 besiegt und einen 3:1-Auswärtssieg bei Ajax gefeiert. Die einzigen weiteren Punktverluste gab es in der Champions League beim 1:1 gegen Schachtar Donezk. In diesen fünf Partien erzielte PSV 15 Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Das zeigt, dass die Mannschaft offensiv treffsicher, defensiv aber anfällig sein kann.

Der FC Brügge hat drei seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und zwei verloren. Zuletzt gelang in der belgischen First Division A ein 3:0-Sieg gegen Genk. In diesem Zeitraum setzte sich Brügge zudem mit 3:1 gegen Royal Antwerp durch. Die beiden Niederlagen gab es gegen Aston Villa in der Champions League und gegen Gent im nationalen Wettbewerb. In diesen fünf Spielen erzielte Brügge neun Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

PSV Eindhoven gegen den FC Brügge: Die letzten direkten Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen zwischen PSV Eindhoven und dem FC Brügge war ein Vorbereitungsspiel im Juli 2024, das 1:1 endete. Von den drei erfassten Freundschaftsspielen zwischen den Klubs gewann PSV eines, Brügge eines, und eine Partie endete unentschieden. Im Datensatz sind keine Pflichtspielduelle der beiden Mannschaften verzeichnet.