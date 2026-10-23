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Champions League
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So kommt Ihr an Tickets für PSV Eindhoven gegen den FC Brügge: Champions-League-Preise, Spielinfos, Ticketverkauf in letzter Minute und mehr

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Champions League

PSV Eindhoven trifft in der Champions League auf Club Brügge. So sichert Ihr Euch Tickets für das Spiel.

Die bisherigen Begegnungen der beiden Klubs beschränken sich auf Freundschaftsspiele. Ihr letztes Aufeinandertreffen im Juli 2024 endete 1:1. Die PSV geht mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus ihren letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für PSV Eindhoven gegen den FC Brügge wissen müsst, einschließlich der Verkaufsstellen und Preise.

Wann beginnt das Champions-League-Spiel zwischen PSV Eindhoven und dem FC Brügge?

Das Champions-League-Spiel zwischen PSV Eindhoven und dem FC Brügge findet am Mittwoch, dem 4. November 2026, im Philips Stadion in Eindhoven statt.

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Champions League - Spielwoche 4
Philips Stadion

Wie kauft man Tickets für das Champions-League-Spiel zwischen PSV Eindhoven und dem FC Brügge?

Für das Champions-League-Spiel zwischen PSV Eindhoven und dem FC Brügge im Philips Stadion gibt es mehrere Möglichkeiten, an Tickets zu kommen. Welche davon infrage kommen, hängt von Eurem Mitgliedsstatus und Euren Vorlieben ab:

  • Offizieller Ticketverkauf des Klubs: Offizielle Tickets werden direkt über das Online-Ticketportal von PSV Eindhoven verkauft. Für einen Kauf direkt beim Klub ist in der Regel ein kostenloses PSV-Club-Card-Konto erforderlich. Der Verkauf beginnt zunächst für bevorzugte Gruppen, Dauerkarteninhaber und Vereinsmitglieder, bevor mögliche Restplätze verfügbar werden.
  • Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Tickets des Klubs vollständig ausverkauft sind, lassen sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Champions-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für das Champions-League-Spiel zwischen PSV Eindhoven und dem FC Brügge?

So gestalten sich die Preise für das Champions-League-Spiel zwischen PSV Eindhoven und dem FC Brügge im Philips Stadion:

1. Offizielle Verkaufskanäle des Klubs

  • Reguläre Spieltickets: Offizielle Tickets zum Originalpreis, die direkt über das PSV-Onlineportal gekauft werden, kosten je nach Rang und Sitzplatzkategorie, etwa auf der Hintertor- oder Längstribüne, üblicherweise ungefähr 35 bis 90 Euro. Dafür ist allerdings eine Club Card oder Mitgliedschaft erforderlich. Meist sind die Karten nach dem Verkauf an bevorzugte Käufergruppen schnell ausverkauft.
  • Offizielle Hospitality-Pakete: Premium-Erlebnisse am Spieltag und Hospitality-Angebote über die offiziellen Verkaufskanäle des Klubs beginnen im Allgemeinen bei etwa 250 bis 300 Euro oder mehr pro Person.

2. Ticket-Zweitmärkte

Wenn die Tickets im offiziellen Verkauf des Klubs ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

  • Oberrang hinter dem Tor / Bronze-Sitzplätze: Die Einstiegspreise liegen im Allgemeinen bei etwa 200 bis 230 Euro.
  • Längstribüne und Unterrang: Premiumbereiche und Sitzplätze im Unterrang kosten im Durchschnitt häufig 250 bis 450 Euro oder mehr.
  • VIP- und besonders gefragte Bereiche: Besonders hochwertige Kategorien oder gebündelte Angebote von Ticketagenturen können je nach Verfügbarkeit 500 bis 800 Euro oder mehr kosten.

PSV Eindhoven gegen den FC Brügge in der Champions League: Alles Wissenswerte

PSV Eindhoven gegen den FC Brügge: Die Form

PSV Eindhoven hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen drei gewonnen, eines unentschieden gespielt und eines verloren. Zuletzt gab es in der Eredivisie eine 2:3-Niederlage gegen den FC Twente. Zuvor hatte PSV unter anderem Sparta Rotterdam mit 4:1 besiegt und einen 3:1-Auswärtssieg bei Ajax gefeiert. Die einzigen weiteren Punktverluste gab es in der Champions League beim 1:1 gegen Schachtar Donezk. In diesen fünf Partien erzielte PSV 15 Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Das zeigt, dass die Mannschaft offensiv treffsicher, defensiv aber anfällig sein kann.

Der FC Brügge hat drei seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und zwei verloren. Zuletzt gelang in der belgischen First Division A ein 3:0-Sieg gegen Genk. In diesem Zeitraum setzte sich Brügge zudem mit 3:1 gegen Royal Antwerp durch. Die beiden Niederlagen gab es gegen Aston Villa in der Champions League und gegen Gent im nationalen Wettbewerb. In diesen fünf Spielen erzielte Brügge neun Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

PSV

PSV - Form

TWE
N3-2
HEE
S2-0
RBL
N1-0
HAA
N2-1
POR
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
6/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
CLB

CLB - Form

GNK
S3-0
RAA
S1-4
INT
S3-4
LOK
S1-0
RCL
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
15/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

PSV Eindhoven gegen den FC Brügge: Die letzten direkten Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen zwischen PSV Eindhoven und dem FC Brügge war ein Vorbereitungsspiel im Juli 2024, das 1:1 endete. Von den drei erfassten Freundschaftsspielen zwischen den Klubs gewann PSV eines, Brügge eines, und eine Partie endete unentschieden. Im Datensatz sind keine Pflichtspielduelle der beiden Mannschaften verzeichnet.

Head to Head

PSVUnentschiedenClub Brügge
1
1
1
Klub Freundschaftsspiele
PSV badge
PSV
PSV
1
Club Brügge badge
Club Brügge
CLB
1
END
Klub Freundschaftsspiele
PSV badge
PSV
PSV
1
Club Brügge badge
Club Brügge
CLB
2
END
Klub Freundschaftsspiele
PSV badge
PSV
PSV
2
Club Brügge badge
Club Brügge
CLB
1
END
4Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/3
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/3
#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
S
S
S
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
S
S
S
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
S
S
S
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
S
S
S
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
S
S
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
U
S
S
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
321062+47
U
S
S
8
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
3201116+56
N
S
S
9
ComoComoCOM
3201105+56
S
N
S
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
S
N
S
11
Club BrüggeClub BrüggeCLB
320196+36
S
S
N
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
N
S
S
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
S
N
S
14
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
3120105+55
U
U
S
15
AS RomAS RomROM
311185+34
S
N
U
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
U
S
N
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
311143+14
N
S
U
18
PSVPSVPSV
31112204
S
N
U
19
FC VillarrealFC VillarrealVIL
31028803
N
S
N
20
Inter MailandInter MailandINT
310256-13
S
N
N
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
N
N
S
22
SSC NeapelSSC NeapelNAP
310257-23
S
N
N
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
S
N
N
24
LASKLASKLAS
310269-33
S
N
N
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
N
S
N
26
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
310248-43
N
S
N
27
LensLensRCL
310237-43
N
N
S
28
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
310249-53
N
S
N
29
AEK AthenAEK AthenAEK
310238-53
N
N
S
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
N
S
N
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
U
N
U
32
Sl. PragSl. PragSLP
301247-31
U
N
N
33
VikingVikingVIK
301259-41
N
U
N
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
N
N
N
35
LilleLilleLIL
3003410-60
N
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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