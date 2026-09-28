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So kommt ihr an Tickets für Portugal gegen Norwegen: Preise in der UEFA Nations League A, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Portugal trifft in der UEFA Nations League A auf Norwegen. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Portugal empfängt Norwegen am 4. Oktober 2026 im ikonischen Estádio do Dragão in Porto zu einem packenden Spiel der UEFA Nations League. In diesem hochklassigen Duell treffen zwei der dynamischsten Nationalmannschaften Europas aufeinander und kämpfen um wichtige Punkte in der Tabelle des Wettbewerbs.

GOAL hat alle wichtigen Informationen, die ihr braucht, um euch einen Platz im Estádio do Dragão zu sichern. Hier findet ihr offizielle Ticketdetails, Preise auf dem Zweitmarkt und erfahrt, wie ihr euch noch heute eure Tickets sichern könnt.

Wann ist Anstoß bei Portugal gegen Norwegen in der UEFA Nations League A?

Portugal gegen Norwegen findet im Estadio do Dragao in Porto statt, die Anstoßzeit wird von eurem regionalen Broadcaster noch bestätigt.

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UEFA Nations League A - Spielwoche 4
Estadio do Dragao

Wo kann man Tickets für Portugal gegen Norwegen kaufen?

Offizielle Spieltickets können direkt über das Ticketportal des portugiesischen Fußballverbands (FPF) gekauft werden, das den Erstverkauf für Heimspiele abwickelt. Die offizielle FPF-Website ist eure erste Anlaufstelle, um euch während der Vorverkaufsphase und des allgemeinen Verkaufs Tickets zum Originalpreis zu sichern.

Wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind, sind Zweitmarktplattformen wie StubHub die richtige Anlaufstelle.

Wie viel kosten Tickets für Portugal gegen Norwegen?

Standardtickets im offiziellen Ticketportal der FPF beginnen in der Regel bei 35 € für Plätze der allgemeinen Kategorie hinter den Toren, wobei die Kosten je nach Platzkategorie und Nähe zum Spielfeld steigen.

Auf Zweitmarktplätzen wie StubHub beginnen die Ticketpreise derzeit bei 105 € pro Platz und schwanken je nach Sitzbereich, Lage und aktueller Marktnachfrage.

Portugal gegen Norwegen in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Portugal gegen Norwegen

Portugal hat in den letzten fünf Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage verzeichnet, dabei neun Tore erzielt und zwei kassiert. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Spanien im Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Zuvor besiegte das Team Kroatien im Achtelfinale mit 2:1 und spielte in der Gruppenphase 0:0 gegen Kolumbien. Außerdem fertigte Portugal in dieser Fünf-Spiele-Serie Usbekistan mit 5:0 ab und spielte 1:1 gegen den Kongo DR.

Norwegens letzte fünf Spiele brachten drei Siege und zwei Niederlagen, bei acht erzielten und neun kassierten Toren. Das jüngste Ergebnis war eine 1:2-Niederlage gegen England im Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Davor hatte Norwegen zwei K.-o.-Spiele in Folge gewonnen und Brasilien mit 2:1 sowie die Elfenbeinküste mit 2:1 besiegt, nachdem es eine 1:4-Niederlage gegen Frankreich gegeben hatte. Diese Fünf-Spiele-Serie begann Norwegen mit einem 3:2-Sieg gegen Senegal.

POR

POR - Form

COL
U0-0
CRO
S2-1
ESP
N0-1
WAL
S1-0
NOR
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
5/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
NOR

NOR - Form

ELF
S1-2
BRA
S1-2
ENG
N1-2
DEN
S3-2
POR
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
9/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Portugal gegen Norwegen: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 29. Mai 2016 in einem Freundschaftsspiel statt, als Portugal zu Hause mit 3:0 gewann. In den letzten vier erfassten Begegnungen hat Portugal drei Siege gefeiert und Norwegen einen, Unentschieden gab es keine. Portugal erzielte in diesen Spielen fünf Tore, Norwegen eines.

Head to Head

PortugalUnentschiedenNorwegen
4
0
1
UEFA Nations League A
Norwegen badge
Norwegen
NOR
1
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Portugal
POR
2
END
Freundschaftsspiele
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Portugal
POR
3
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Norwegen
NOR
0
END
European Championship Qualification
Portugal badge
Portugal
POR
1
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Norwegen
NOR
0
END
European Championship Qualification
Norwegen badge
Norwegen
NOR
1
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Portugal
POR
0
END
Freundschaftsspiele
Norwegen badge
Norwegen
NOR
0
Portugal badge
Portugal
POR
1
END
7Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5


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