Paderborn trifft am Sonntag, den 20. September 2026, in der Home Deluxe Arena in Paderborn auf Hoffenheim.

Dieses Spiel ist das erste Duell in der höchsten Spielklasse seit Mai 2020, als sich beide Teams in Paderborn 1:1 trennten. Hoffenheim hat in der Gesamtbilanz des direkten Vergleichs die Nase vorn, mit drei Siegen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen zwischen den beiden Mannschaften.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Paderborn gegen Hoffenheim wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Paderborn gegen Hoffenheim in der Bundesliga?

Paderborn gegen Hoffenheim findet in der Home Deluxe Arena in Paderborn statt.

Bundesliga - Spielwoche 4 20. Sept. 2026 - 13:30 Home Deluxe Arena

Wie kann man Bundesliga-Tickets für Paderborn gegen Hoffenheim kaufen?

Um Tickets für das Bundesliga-Spiel Paderborn gegen Hoffenheim in der Home Deluxe Arena in Paderborn zu kaufen, haben Sie mehrere Hauptoptionen:

Offizielle Verkaufsstellen der Vereine

Offizieller Ticketshop des SC Paderborn 07: Als Gastgeber wickelt Paderborn den Großteil des primären Ticketverkaufs ab. Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber erhalten zunächst Vorrang, danach folgt ein freier Verkauf über das offizielle Ticketportal des Klubs, sofern noch Plätze verfügbar sind.

Offizieller Ticketshop der TSG 1899 Hoffenheim: Wenn Sie Auswärtsfan sind und im Gästeblock sitzen möchten, werden die Ticketkontingente über Hoffenheims offiziellen Ticketkanal für registrierte Fans und Mitglieder verwaltet.

Sekundäre Ticketplattformen & Weiterverkauf

Offizielle Wiederverkaufsplattformen: Beide Vereine betreiben offizielle Ticketbörsen, auf denen Dauerkarteninhaber, die nicht teilnehmen können, ihre Plätze sicher zum Nennwert weiterverkaufen.

Ticket-Marktplätze von Drittanbietern: Wenn die offiziellen Kontingente ausverkauft sind, lassen sich Tickets häufig auf sekundären Vergleichs- und Marktplatzplattformen wie StubHub finden. Die Preise auf sekundären Plattformen können je nach Nachfrage variieren.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Paderborn gegen Hoffenheim?

Die offiziellen Ticketpreise für Heimspiele des SC Paderborn 07 in der Home Deluxe Arena hängen von Sitzplatzlage, Kategorie und davon ab, ob Sie über die primären Vereinskanäle oder sekundäre Weiterverkaufsplattformen kaufen:

Offizielle Preise zum Nennwert (Tageskasse des SC Paderborn)

Stehplatz: 14,50 € bis 16,50 €

Sitzplatztickets (Sitzplatz - Standard bis Premium): 29,00 € bis 39,00 €

Auswärtsblock (Hoffenheim-Fans): Etwa 14,50 € bis 19,00 € für Stehplätze und bis zu 48,00 € für Sitzplätze im Gästebereich.

Preise auf dem Zweit- und Weiterverkaufsmarkt

Allgemeiner Eintritt / Einstiegspreis: Auf Wiederverkaufsplattformen und sekundären Ticket-Marktplätzen wie StubHub beginnen die Ticketpreise für reguläre Standard-Sitzplätze je nach Nachfrage in der Regel bei etwa 40,00 € bis 49,00 €.

Stark nachgefragte / zentrale Plätze: Plätze näher an der Mittellinie oder in stark nachgefragten Kategorien auf sekundären Börsen können je nach aktueller Verfügbarkeit deutlich teurer sein.

Paderborn gegen Hoffenheim in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Paderborn gegen Hoffenheim

Paderborn geht mit einem Pflichtspielergebnis in diesem Sommer in diesen Bundesliga-Auftakt. Am 23. August besiegte das Team den 1. FC Phoenix Luebeck im DFB-Pokal mit 4:2, der einzige Sieg in einer Serie, die auch zwei Unentschieden gegen Werder Bremen umfasst, beide endeten 2:2, sowie einen 2:0-Erfolg gegen Osnabrueck in der Vorbereitung. Die einzige Niederlage setzte es Ende Juli beim 0:2 gegen Magdeburg. In den vergangenen fünf Spielen erzielte Paderborn acht Tore und kassierte sechs.

Hoffenheim reist mit drei Siegen aus den vergangenen fünf Spielen an. Das jüngste Ergebnis war ein 4:0 im DFB-Pokal gegen Erzgebirge Aue am 22. August. Davor spielte das Team in einem Freundschaftsspiel 2:2 gegen Tottenham Hotspur, nachdem es am Vortag gegen denselben Gegner mit 0:3 verloren hatte. Zu den früheren Ergebnissen in der Vorbereitung gehörten ein 3:0 gegen den Karlsruher SC und ein 3:1 gegen Holstein Kiel. Hoffenheim erzielte in diesen fünf Spielen 12 Tore und kassierte sechs.

Paderborn gegen Hoffenheim: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 23. Mai 2020 in der Bundesliga statt, als sich Paderborn und Hoffenheim in der Home Deluxe Arena 1:1 trennten. Davor besiegte Hoffenheim Paderborn im November 2019 in Sinsheim mit 3:0. In den fünf erfassten Begegnungen zwischen den beiden Mannschaften gewann Hoffenheim drei, dazu kommen ein Unentschieden und eine Niederlage, und alle fünf Partien wurden entweder in der Bundesliga oder in der 2. Bundesliga ausgetragen.

Tabelle: Paderborn gegen Hoffenheim

In der aktuellen Bundesliga-Tabelle steht Paderborn auf Platz 13, Hoffenheim ist Elfter.