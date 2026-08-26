Osasuna trifft am Sonntag, 13. September 2026, im Estadio El Sadar in Pamplona auf Espanyol.

Beim jüngsten direkten Duell am selben Ort im Mai 2026 sicherte sich Espanyol einen 2:1-Auswärtssieg gegen Osasuna. Historisch gesehen waren die Begegnungen zwischen diesen beiden Teams im El Sadar hart umkämpfte Duelle mit knappen Ergebnissen.

Lassen Sie sich von GOAL alles liefern, was Sie über den Ticketkauf für Osasuna gegen Espanyol wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Osasuna gegen Espanyol in LaLiga?

Osasuna gegen Espanyol findet im Estadio El Sadar in Pamplona statt, die Anstoßzeit wird noch bestätigt.

La Liga - Spielwoche 5 12. Sept. 2026 - 10:15 Estadio El Sadar

Wie kann man Tickets für Levante gegen Barcelona in LaLiga kaufen?

Um Tickets für Levante gegen Barcelona in LaLiga ohne die Nutzung externer Weblinks zu kaufen, können Sie diese über die folgenden offiziellen und autorisierten Kanäle erwerben:

Offizielle Direktplattformen

Offizielles Ticketportal von Levante UD: Wenn Levante das Spiel im Estadio Ciutat de València austrägt, kaufen Sie direkt im Ticketbereich der offiziellen Website von Levante UD. Dauerkarteninhaber erhalten in der Regel bevorzugten Zugang und Rabatte.

Offizielles Ticketportal des FC Barcelona: Wenn Barcelona das Spiel im Camp Nou oder in seinem vorgesehenen Stadion austrägt, kaufen Sie Tickets direkt über die offizielle Website des FC Barcelona oder die mobile App.

Offizielle Tageskassen: Tickets können am Spieltag, oder in den Tagen vor dem Spiel, persönlich an den Kassenfenstern des Gastgeberstadions gekauft werden, sofern die Veranstaltung nicht ausverkauft ist.

Sekundäre Ticketplattformen: Ticket-Wiederverkäufer oder Zweitmarktplattformen wie StubHub.

Wie viel kosten Tickets für Levante gegen Barcelona in LaLiga?

Die Ticketpreise für Levante gegen Barcelona in LaLiga variieren je nach Sitzkategorie und Kaufkanal:

Standardpreise an der Tageskasse und offizielle Preise

Nennwert / Standardsitze: Offizielle Direktpreise für Tickets liegen in der Regel zwischen 90 € und 230 € für Standard-Sitzbereiche wie die Abschnitte Gol Corner, Lateral oder Central Tribuna.

VIP- und Premium-Sitze: Hochwertige Sitzplätze oder Hospitality-Pakete beginnen in der Regel bei 300 € oder mehr.

Sekundäre Ticket-Wiederverkaufsmarktplätze

Einstiegsniveau / Niedrigstes verfügbares Angebot: Auf sekundären Ticketmarktplätzen, etwa StubHub, beginnen die Einstiegspreise in der Regel bei etwa 130 $ bis 170 $.

Hohe Nachfrage / Zentrale Sitzplätze: Premium-Plätze im Mittelfeldbereich oder späte Wiederverkaufsangebote können je nach Verfügbarkeit und Marktnachfrage Preise von mehr als 200 € bis 400 € erreichen.

Osasuna gegen Espanyol in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Osasuna gegen Espanyol

Osasunas letzte fünf Spiele waren allesamt Testspiele in der Vorbereitung und brachten drei Siege sowie zwei Niederlagen. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:2-Niederlage gegen Al-Ain, zudem verlor das Team im letzten Test davor mit 1:2 gegen SSC Napoli. Positiv war, dass Siege gegen Norwich City, Ipswich Town und Racing Santander zeigten, dass sie in Freundschaftsspielen Ergebnisse einfahren können, auch wenn die Qualität der Gegner über die fünf Partien hinweg erheblich variierte.

Espaynols letzte fünf Spiele umfassten sowohl Pflicht- als auch Freundschaftsspiele und brachten einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war eine 1:2-Niederlage in LaLiga gegen Real Madrid, davor besiegten sie zum Saisonauftakt Levante jedoch mit 3:0. In der Vorbereitung spielte das Team 3:3 gegen Middlesbrough und 2:2 gegen Burnley und verlor 1:3 gegen Coventry City. Über diese fünf Partien hinweg erzielte Espanyol zehn Tore und kassierte acht.

Osasuna gegen Espanyol: Jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 17. Mai 2026 in LaLiga statt, als Espanyol auswärts im Estadio El Sadar mit 2:1 gewann. Davor gewann Espanyol am 31. August 2025 zu Hause gegen Osasuna mit 1:0. In den letzten fünf LaLiga-Duellen hat Espanyol mit zwei Siegen gegenüber einem von Osasuna einen leichten Vorteil, dazu kommen zwei Unentschieden, darunter ein 0:0 auf dem Platz von Espanyol im Dezember 2024 und ein 1:1 im Februar 2023.

Osasuna gegen Espanyol: Tabelle

In der frühen LaLiga-Tabelle liegt Espanyol auf Platz fünf, während Osasuna auf Rang 16 steht.