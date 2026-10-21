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Premier League
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So kommt ihr an Tickets für Nottingham Forest gegen Manchester City: Premier-League-Preise, Spieltermin, Last-Minute-Verkauf und mehr

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Nottingham Forest
Manchester City
Premier League

Nottingham Forest trifft in der Premier League auf Manchester City. So könnt ihr euch Tickets sichern.

Bei ihrem jüngsten Aufeinandertreffen in der Premier League im März 2026 trennten sich die beiden Teams nach einer umkämpften Partie im Etihad Stadium 2:2.

Zuvor hatte Manchester City in derselben Premier-League-Saison 2025/26 im Dezember 2025 beim Gastspiel im City Ground einen knappen 2:1-Sieg errungen.

Wann ist Anstoß beim Premier-League-Spiel Nottingham Forest gegen Manchester City?

Nottingham Forest gegen Manchester City findet am Samstag, dem 7. November 2026, im City Ground in Nottingham statt.

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Premier League - Spielwoche 10
City Ground, Nottingham

Wie kann man Tickets für Nottingham Forest gegen Manchester City in der Premier League kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Nottingham Forest und Manchester City im City Ground gibt es vor allem folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Wer Tickets direkt zum regulären Preis kaufen möchte, findet sie über die offiziellen Ticketkanäle von Nottingham Forest. Der Verkauf beginnt üblicherweise gestaffelt für Vereinsmitglieder, etwa MyForest-Pro-Mitglieder, bevor je nach Verfügbarkeit weitere Gruppen zum Zug kommen.

Wie viel kosten Tickets für Nottingham Forest gegen Manchester City in der Premier League?

Die Ticketpreise für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Nottingham Forest und Manchester City unterscheiden sich je nachdem, ob man direkt über offizielle Kanäle oder auf dem Zweitmarkt kauft.

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Reguläre Tickets für Erwachsene: Standardtickets kosten üblicherweise etwa 50 bis 95 Pfund und mehr.
  • Tickets für Gästefans: Aufgrund der Preisobergrenze für Auswärtstickets in der Premier League zahlen Fans im Gästebereich höchstens 30 Pfund.
  • Hospitality- und VIP-Pakete: Offizielle Hospitality-Angebote des Vereins im City Ground beginnen in der Regel bei 250 bis 500 Pfund und mehr pro Person. Sie bieten zusätzliche Leistungen wie ein Essen vor dem Spiel und gepolsterte Sitzplätze.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die offiziellen Tickets über den Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

  • Reguläre Wiederverkaufsangebote: Die günstigsten Wiederverkaufstickets für dieses hochkarätige Spiel beginnen derzeit bei etwa 155 Pfund.
  • Durchschnittliche Marktpreise: Reguläre Sitzplätze kosten häufig durchschnittlich zwischen 800 und 850 Pfund und mehr.
  • VIP- & Premium-Wiederverkauf: Premium-Hospitality-Tickets oder besonders gut gelegene Plätze an der Längsseite können je nach Anbieter und Sitzplatz zwischen 1.000 und über 2.000 Pfund kosten.

Nottingham Forest gegen Manchester City in der Premier League: Alles Wissenswerte

Nottingham Forest gegen Manchester City: Die Form

Nottingham Forest geht mit einer durchwachsenen Bilanz in dieses Spiel: Von den letzten fünf Pflichtspielen gewann das Team eines, spielte zweimal unentschieden und verlor zweimal. Zuletzt gab es in der Premier League eine 0:1-Heimniederlage gegen Coventry City. Auch gegen Leeds United unterlag Forest im Carabao Cup mit 0:2. In diesem Zeitraum gelang dem Team aber auch ein 2:1-Auswärtssieg bei Aston Villa. Mit einem 0:0 gegen Tottenham Hotspur zeigte Forest ebenfalls, dass es mithalten kann. In den fünf Spielen erzielte Forest drei Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Manchester City reist mit einer makellosen Bilanz an: Das Team gewann seine letzten fünf Spiele in Premier League, Carabao Cup und Champions League allesamt. Zuletzt siegte City in der Premier League mit 5:3 gegen Sunderland. Im Carabao Cup erzielte das Team gegen Norwich City fünf Tore, ohne einen Gegentreffer zu kassieren. Außerdem schlug City in diesem Zeitraum Manchester United in der Liga mit 1:0 und den FC Porto in der Champions League mit 2:0. Insgesamt erzielte Manchester City in den fünf Partien 13 Tore und kassierte nur drei Gegentreffer.

NFO

NFO - Form

TOT
U0-0
AVL
S1-2
COV
N0-1
CRY
N3-1
ARS
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
3/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
MCI

MCI - Form

SUN
S5-3
LIV
S0-3
PSG
N2-4
IPS
S3-2
AEK
S5-1
Tor erzielt (kassiert)
18/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Nottingham Forest gegen Manchester City: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Teams endete im März 2026 in der Premier League bei Manchester City mit 2:2. Die vorherige Begegnung im City Ground im Dezember 2025 gewann City mit 2:1. Auch dank eines 2:0-Siegs im FA Cup und eines 3:0-Erfolgs im Dezember 2024 weist Manchester City über die letzten fünf Duelle hinweg die bessere Bilanz auf. Forest gelang allerdings im März 2025 ein 1:0-Heimsieg.

Head to Head

Nottingham ForestUnentschiedenManchester City
1
1
3
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
END
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
END
England FA Cup
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
END
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
END
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
END
4Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5
#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
7601115+618
S
S
N
S
S
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
S
S
S
S
U
4
FC ChelseaFC ChelseaCHE
74121713+413
S
S
N
U
N
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
S
N
S
U
S
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
N
U
S
U
U
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
U
N
U
S
U
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
N
U
S
U
U
9
HullHullHUL
723287+19
N
U
N
U
U
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
N
S
N
S
N
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
N
N
S
N
U
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
S
U
S
N
U
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
U
U
U
N
U
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
N
S
U
N
S
15
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
S
N
N
U
U
16
TottenhamTottenhamTOT
7133610-46
S
U
N
U
U
17
CoventryCoventryCOV
7205614-86
N
S
S
N
N
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
S
N
U
U
N
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
N
N
N
S
U
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
N
N
N
N
U
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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