In der UEFA Nations League steht ein internationales Duell an: Nordirland trifft im Windsor Park in Belfast auf die Ukraine. Beide europäischen Teams wollen in diesem wichtigen Spiel entscheidende Punkte in ihrer Gruppe holen.

GOAL liefert alle wichtigen Informationen zum Spiel, zu den Ticketpreisen und dazu, wie Ihr Euch Plätze sichern könnt.

Wann ist Anstoß bei Nordirland gegen die Ukraine in der UEFA Nations League B?

Nordirland gegen die Ukraine findet im Windsor Park in Belfast statt. Als Spieltermin ist der 28. September 2026 angesetzt.

UEFA Nations League B - Spielwoche 5 14. Nov. 2026 - 14:45 Windsor Park

Wo gibt es Tickets für Nordirland gegen die Ukraine?

Offizielle Tickets für das Spiel werden über das Ticketportal der Irish Football Association verkauft. Dort läuft der reguläre Vorverkauf für Heimländerspiele im Windsor Park. Fans sollten sich frühzeitig auf der offiziellen Plattform registrieren, um sich reguläre Tickets zu sichern.

Sollte das offizielle Kontingent ausverkauft sein oder sollten auf der offiziellen Website keine regulären Plätze mehr verfügbar sein, könnt Ihr auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach Tickets suchen.

Wie viel kosten Tickets für Nordirland gegen die Ukraine?

Reguläre Einzeltickets für Sitzplätze im allgemeinen Verkauf im Windsor Park kosten auf dem offiziellen Ticketportal ab etwa 35 bis 45 Euro.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub beginnen die Preise bei etwa 345 Euro, wenn die regulären Kontingente bei den offiziellen Verkaufsstellen ausverkauft sind.

Nordirland gegen die Ukraine in der UEFA Nations League B: Alles, was Ihr wissen müsst

Nordirland gegen die Ukraine: Die Form

Nordirland hat in den letzten fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen verbucht. Dabei erzielte das Team vier Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Zuletzt gab es im Juni 2026 eine 1:3-Niederlage gegen Frankreich. Zuvor spielte Nordirland 1:1 gegen Wales und gewann 1:0 gegen Guinea. In der WM-Qualifikation verlor das Team zudem 0:2 gegen Italien. Der einzige Lichtblick in dieser Phase war ein 1:0-Sieg gegen Luxemburg im November 2025.

Die Ukraine hat drei ihrer letzten fünf Spiele gewonnen und die beiden anderen verloren. Dabei erzielte sie fünf Tore und kassierte vier Gegentreffer. Zuletzt gewann die Ukraine im Mai 2026 mit 2:0 gegen Polen. In diesem Zeitraum besiegte sie außerdem Albanien mit 1:0 und Island mit 2:0. Die Niederlagen gegen Schweden und Frankreich, letztere ein 0:4 in der WM-Qualifikation, waren die Tiefpunkte dieser fünf Spiele.

Nordirland gegen die Ukraine: Die jüngsten direkten Duelle

Den verfügbaren Aufzeichnungen zufolge trafen die beiden Teams viermal aufeinander. Die Ukraine gewann einmal, Nordirland ebenfalls einmal, zwei Spiele endeten unentschieden. Das jüngste Duell war ein Freundschaftsspiel im Juni 2021, das die Ukraine mit 1:0 gewann. Die Begegnungen waren umkämpft und torarm: In drei der vier Spiele fiel insgesamt höchstens ein Tor. Nordirlands bemerkenswertestes Ergebnis war ein 2:0-Sieg gegen die Ukraine bei der EM 2016.