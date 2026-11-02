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So kommt ihr an Tickets für Nizza gegen Paris Saint-Germain: Ticketpreise in der Ligue 1, Spielinformationen, kurzfristiger Ticketverkauf und mehr

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Frankreich Ligue 1

Nizza trifft in der Ligue 1 auf Paris Saint-Germain. So sichert ihr euch Tickets.

Nizza empfängt Paris Saint-Germain am Samstag, 21. November 2026, in der Allianz Riviera in Nizza.

Beim bislang letzten Ligaduell im März 2026 setzte sich Paris Saint-Germain auswärts in Nizza deutlich mit 4:0 durch. Vor dem anstehenden Spiel will Nizza den jüngsten Trend umkehren und gegen den dominierenden Titelverteidiger wieder erfolgreich sein.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Nizza gegen Paris Saint-Germain wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Nizza gegen Paris Saint-Germain in der Ligue 1?

Nizza gegen Paris Saint-Germain findet am Samstag, 21. November 2026, in der Allianz Riviera in Nizza statt.

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Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 11
Allianz Riviera

Wie kann man Tickets für Nizza gegen Paris Saint-Germain in der Ligue 1 kaufen?

Für das anstehende Ligue-1-Spiel zwischen OGC Nizza und Paris Saint-Germain in der Allianz Riviera gibt es vor allem diese Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Der direkteste und sicherste Weg führt über die offiziellen Websites von OGC Nizza oder Paris Saint-Germain. Dort werden Tickets für Heim- und Gästefans je nach Verfügbarkeit und Mitgliedschaftsstufe offiziell angeboten.

2. Ticket-Zweitmarkt

  • Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die offiziellen Kontingente der Vereine vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo zu finden. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für anstehende Ligue-1-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Nizza gegen Paris Saint-Germain in der Ligue 1?

Hier findet Ihr eine Übersicht über Ticketpreise und Optionen für das anstehende Ligue-1-Spiel zwischen OGC Nizza und Paris Saint-Germain in der Allianz Riviera:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Plätze in Standardkategorien: Offizielle Tickets zum Originalpreis, die direkt über OGC Nizza gekauft werden, kosten für Plätze im Oberrang oder hinter den Toren üblicherweise ab etwa 25 bis 40 Euro. Bei hochkarätigen Spielen gegen Spitzengegner wie PSG steigen die Preise.
  • Plätze auf der Haupttribüne und an der Seitenlinie: Hochwertigere Plätze im Unter- und Mittelrang entlang der Seitenlinie kosten im offiziellen Vereinsverkauf in der Regel zwischen 70 und 150 Euro, abhängig vom genauen Rang und Sitzblock.
  • VIP- und Hospitality-Pakete: Offizielle VIP-Angebote des Vereins für den Spieltag, darunter gepolsterte Sitze, Zugang zu einer Lounge und Bewirtung, kosten ab 250 bis über 500 Euro pro Person.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo Tickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

  • Oberrang / günstigere Plätze: Die Preise beginnen bei etwa 90 bis 100 Euro.
  • Standardplätze im Unterrang: Reguläre Plätze an der Seitenlinie und im Unterrang kosten im Durchschnitt zwischen 115 und 160 Euro.
  • Premiumplätze und zusammenhängende Sitzplätze für Gruppen: Diese werden häufig für 180 bis über 300 Euro angeboten, abhängig von der genauen Verfügbarkeit und der Nachfrage im jeweiligen Bereich.

Nizza gegen Paris Saint-Germain in der Ligue 1: Alles, was Ihr wissen müsst

Die Form von Nizza und Paris Saint-Germain

Nizzas Leistungen in den letzten fünf Ligue-1-Spielen waren wechselhaft: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt verlor Nizza zu Hause mit 1:2 gegen Lyon, in diesem Zeitraum unterlag das Team außerdem auswärts Auxerre mit 0:1. Die beiden Siege gegen Straßburg und Lille gelangen jeweils mit 2:1. Das zeigt, dass Nizza knappe Ergebnisse für sich entscheiden kann, gegen direkte Rivalen aber auch Punkte liegen lässt.

PSG reist in starker Form an und hat seine letzten fünf Spiele in der Ligue 1 und der Champions League allesamt gewonnen. Das jüngste Ligaergebnis war ein 3:1-Auswärtssieg in Straßburg, der zwischen europäischen Erfolgen gegen Manchester City und Barcelona lag. In diesen fünf Partien erzielte PSG 13 Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Das jüngste und auffälligste Ergebnis dieser Serie war der 4:2-Sieg gegen Barcelona.

NCE

NCE - Form

LIL
S2-1
STR
S2-1
OL
N2-1
B29
S1-2
REN
S5-2
Tor erzielt (kassiert)
12/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
PSG

PSG - Form

MCI
S2-4
STR
S1-3
BAR
S4-2
OL
S2-0
LEH
S1-5
Tor erzielt (kassiert)
18/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Nizza gegen Paris Saint-Germain: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Vereine im März 2026 aufeinander. Damals gewann PSG mit 4:0 in der Allianz Riviera, wo auch das anstehende Spiel stattfindet. In den letzten fünf direkten Duellen in der Ligue 1 hat PSG mit drei Siegen gegenüber einem Erfolg für Nizza und einem Unentschieden klar die Nase vorn. PSG erzielte in diesen fünf Spielen zehn Tore, Nizza traf fünfmal.

Head to Head

NizzaUnentschiedenParis Saint-Germain
1
1
3
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NCE
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PSG
2
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5Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

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