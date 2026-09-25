Neom SC trifft am Samstag, den 24. Oktober 2026, im King Khalid Sport City Stadium in Tabuk auf Abha.

Im jüngsten direkten Duell im Januar 2025 trennten sich NEOM SC und Abha mit 2:2. Prominente Neuzugänge wie Alexandre Lacazette bei NEOM SC und Michy Batshuayi beim Abha Club verleihen dieser Partie zusätzliche Starpower.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Neom SC gegen Abha wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Neom SC gegen Abha in der Saudi Pro League?

Neom SC gegen Abha wird am Samstag, den 24. Oktober 2026, im King Khalid Sport City Stadium in Tabuk angepfiffen.

1. Liga - Spielwoche 11 24. Okt. 2026 - 10:00 King Khalid Sport City Stadium

Wie kann man Tickets für Neom SC gegen Abha in der Saudi Pro League kaufen?

Hier sind die wichtigsten Möglichkeiten, Tickets für das Spiel Neom SC gegen Abha in der Saudi Pro League zu kaufen:

1. Offizielle Primärplattformen

Webook: Die offizielle digitale Ticketplattform für große Veranstaltungen und Spiele in Saudi-Arabien, darunter Heimspiele der Saudi Pro League. Tickets, die direkt vom Klub oder von der Liga freigegeben werden, werden hier zuerst veröffentlicht.

2. Sekundäre Ticketmarktplätze

GrintaHub: Falls offizielle Plätze ausverkauft sind, prüfen Sie sekundäre Ticketplattformen wie GrintaHub , auf denen Fans übrige Tickets anbieten, wählen Sie Ihre Kategorie und schließen Sie den Kauf ab.

Wie viel kosten Tickets für Neom SC gegen Abha in der Saudi Pro League?

Die Ticketpreise für das Spiel Neom SC gegen Abha in der Saudi Pro League variieren je nach Sitzplatzkategorie und danach, ob Sie über offizielle Plattformen oder über sekundäre Ticketplattformen wie GrintaHub kaufen:

Allgemeiner Eintritt / Preisgedeckelte Plätze: 10 SAR bis 90 SAR (mindestens 30 % der Stadionplätze sind gemäß den Ligabestimmungen auf 30 SAR oder weniger gedeckelt).

Gold- und Silberkategorie (Sitzplätze an der Seitenlinie): 250 SAR bis 600 SAR.

VIP- & Hospitality-Pakete: ab 1.500 SAR.

Neom SC gegen Abha in der Saudi Pro League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Neom SC und Abha

Neom SC hat drei der letzten fünf Spiele in der Saudi Pro League gewonnen und zwei verloren, dabei neun Tore erzielt und vier kassiert. Das jüngste Spiel endete mit einem 4:2-Sieg gegen Al Fateh, anschließend folgten zwei Siege in Serie, darunter ein 2:0-Auswärtssieg bei Al Hilal und ein 3:0 gegen Al Khaleej. Die beiden Niederlagen zuvor, gegen Al Riyadh und Al Qadsiah, waren die einzigen Makel in dieser Serie.

Abha tat sich mit der Konstanz schwer und holte aus den letzten fünf Spielen ein Unentschieden und einen Punkt, bei drei Niederlagen und einem weiteren Remis. Das jüngste Spiel endete torlos gegen Al Diriyah. Zuvor verlor das Team gegen Al Nassr, Al-Ettifaq und Al-Fayha, kassierte in diesen fünf Partien sechs Tore und erzielte drei.

Neom SC gegen Abha: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Für die letzten fünf Begegnungen zwischen Neom SC und Abha sind keine Daten zu direkten Duellen verfügbar. Weitere historische Einordnung wird ergänzt, sobald entsprechende Daten vorliegen.