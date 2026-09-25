Manchester City trifft am Mittwoch, den 14. Oktober 2026, im Etihad Stadium in Manchester auf Paris Saint-Germain.

In sieben bisherigen Champions-League-Duellen zwischen den beiden europäischen Schwergewichten hat Manchester City mit vier Siegen gegenüber zwei Erfolgen von PSG die Nase vorn. Das jüngste Aufeinandertreffen gewann Paris Saint-Germain in der Champions-League-Saison 2024/25 mit 4:2 gegen City im Parc des Princes in einem packenden Spiel.

Lassen Sie sich von GOAL alles liefern, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für Manchester City gegen Paris Saint-Germain zu sichern, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Manchester City gegen Paris Saint-Germain in der Champions League?

Manchester City gegen Paris Saint-Germain wird am Mittwoch, den 14. Oktober 2026, im Etihad Stadium in Manchester angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 2 14. Okt. 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Wie kann man Tickets für Manchester City gegen Paris Saint-Germain in der Champions League kaufen?

Um Tickets für das Champions-League-Spiel Manchester City gegen Paris Saint-Germain im Etihad Stadium am Mittwoch, den 14. Oktober 2026 zu kaufen, gibt es diese Hauptoptionen:

1. Offizieller Ticketverkauf von Manchester City

Der direkte Kauf über Manchester City garantiert offiziellen Zugang zum Nennwert.

2. Hospitality-Pakete

Hospitality-Pakete sind für die breite Öffentlichkeit ohne strenge Mitgliedschaftsvoraussetzungen verfügbar.

Wie viel kosten Tickets für Manchester City gegen Paris Saint-Germain in der Champions League?

Die Ticketpreise für das Champions-League-Spiel Manchester City gegen Paris Saint-Germain variieren je nachdem, ob Sie offizielle Tickets zum Nennwert kaufen oder über Sekundärplattformen erwerben:

1. Offizielle Tickets zum Nennwert (direkter Vereinsverkauf)

Beim direkten Kauf über Manchester City, für reguläre Eintrittskarten mit Zugang über eine Mitgliedschaft:

Standardplätze für Erwachsene: Zwischen 45 € und 95 € , abhängig von der Sitzplatzkategorie (Shortside Upper gegenüber Longside Lower) und Ermäßigungsstatus.

Ermäßigungen für Jugendliche / Senioren: In der Regel zwischen 25 € und 60 € .

2. Sekundär- und Wiederverkaufsplattformen

Beim Kauf über sekundäre Ticketplattformen wie StubHub aufgrund der hohen Nachfrage:

Einstiegs- / Mindestpreis: Etwa 115 € bis 135 € für Plätze im Shortside Upper Tier.

Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: Ungefähr 280 € bis 320 € .

Plätze im Longside Lower Tier: Zwischen 170 € und 250 € .

Hospitality- / VIP-Pakete: Starten bei etwa 180 € und können für Logenplätze und Tunnelnähe 2.400 €+ erreichen.

Manchester City gegen Paris Saint-Germain in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Manchester City gegen Paris Saint-Germain

Manchester City geht mit fünf Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Auswärtssieg bei Manchester United in der Premier League am 13. September, bei dem Erling Haaland das einzige Tor erzielte. Zuvor schlug City in dieser Serie den FC Porto in der Champions League mit 2:0 und Crystal Palace in der Premier League mit 4:1. In diesen fünf Spielen kassierte die Mannschaft nur vier Gegentore, erzielte neun Treffer und spielte dabei zweimal zu null.

Die jüngste Form von PSG ist wechselhafter. Die Mannschaft von Luis Enrique hat drei der letzten fünf Spiele gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und einmal verloren. Der jüngste Auftritt war ein 1:0-Sieg bei Brest in der Ligue 1 am 13. September, zudem gewann PSG am 9. September in der Champions League mit 6:1 gegen Slovan Bratislava. Allerdings zeigen eine 1:2-Niederlage gegen Monaco und zuvor zwei 2:2-Unentschieden in Folge gegen Lille und Rennes eine Anfälligkeit, die City ausnutzen will.

Manchester City gegen Paris Saint-Germain: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Duell zwischen diesen Teams fand am 22. Januar 2025 in der Champions League statt, als PSG Manchester City in Paris mit 4:2 besiegte. In den fünf zuvor verzeichneten Begegnungen gewann City drei und PSG zwei, wobei die Halbfinalduelle der Champions League 2021, die City insgesamt für sich entschied, einen bedeutenden Teil dieser Geschichte ausmachen. Zusammen erzielten die beiden Klubs in diesen fünf Spielen 19 Tore.



