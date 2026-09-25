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So kommt ihr an Tickets für Manchester City gegen Paris Saint-Germain: Preise für die Champions League, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Manchester City trifft in der Champions League auf Paris Saint-Germain. So könnt ihr euch Tickets sichern

Manchester City trifft am Mittwoch, den 14. Oktober 2026, im Etihad Stadium in Manchester auf Paris Saint-Germain.

In sieben bisherigen Champions-League-Duellen zwischen den beiden europäischen Schwergewichten hat Manchester City mit vier Siegen gegenüber zwei Erfolgen von PSG die Nase vorn. Das jüngste Aufeinandertreffen gewann Paris Saint-Germain in der Champions-League-Saison 2024/25 mit 4:2 gegen City im Parc des Princes in einem packenden Spiel.

Lassen Sie sich von GOAL alles liefern, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für Manchester City gegen Paris Saint-Germain zu sichern, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Manchester City gegen Paris Saint-Germain in der Champions League?

Manchester City gegen Paris Saint-Germain wird am Mittwoch, den 14. Oktober 2026, im Etihad Stadium in Manchester angepfiffen.

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Champions League - Spielwoche 2
Etihad Stadium

Wie kann man Tickets für Manchester City gegen Paris Saint-Germain in der Champions League kaufen?

Um Tickets für das Champions-League-Spiel Manchester City gegen Paris Saint-Germain im Etihad Stadium am Mittwoch, den 14. Oktober 2026 zu kaufen, gibt es diese Hauptoptionen:

1. Offizieller Ticketverkauf von Manchester City

  • Der direkte Kauf über Manchester City garantiert offiziellen Zugang zum Nennwert.

2. Hospitality-Pakete

  • Hospitality-Pakete sind für die breite Öffentlichkeit ohne strenge Mitgliedschaftsvoraussetzungen verfügbar.

Wie viel kosten Tickets für Manchester City gegen Paris Saint-Germain in der Champions League?

Die Ticketpreise für das Champions-League-Spiel Manchester City gegen Paris Saint-Germain variieren je nachdem, ob Sie offizielle Tickets zum Nennwert kaufen oder über Sekundärplattformen erwerben:

1. Offizielle Tickets zum Nennwert (direkter Vereinsverkauf)

Beim direkten Kauf über Manchester City, für reguläre Eintrittskarten mit Zugang über eine Mitgliedschaft:

  • Standardplätze für Erwachsene: Zwischen 45 € und 95 €, abhängig von der Sitzplatzkategorie (Shortside Upper gegenüber Longside Lower) und Ermäßigungsstatus.
  • Ermäßigungen für Jugendliche / Senioren: In der Regel zwischen 25 € und 60 €.

2. Sekundär- und Wiederverkaufsplattformen

Beim Kauf über sekundäre Ticketplattformen wie StubHub aufgrund der hohen Nachfrage:

  • Einstiegs- / Mindestpreis: Etwa 115 € bis 135 € für Plätze im Shortside Upper Tier.
  • Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: Ungefähr 280 € bis 320 €.
  • Plätze im Longside Lower Tier: Zwischen 170 € und 250 €.
  • Hospitality- / VIP-Pakete: Starten bei etwa 180 € und können für Logenplätze und Tunnelnähe 2.400 €+ erreichen.

Manchester City gegen Paris Saint-Germain in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Manchester City gegen Paris Saint-Germain

Manchester City geht mit fünf Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Auswärtssieg bei Manchester United in der Premier League am 13. September, bei dem Erling Haaland das einzige Tor erzielte. Zuvor schlug City in dieser Serie den FC Porto in der Champions League mit 2:0 und Crystal Palace in der Premier League mit 4:1. In diesen fünf Spielen kassierte die Mannschaft nur vier Gegentore, erzielte neun Treffer und spielte dabei zweimal zu null.

Die jüngste Form von PSG ist wechselhafter. Die Mannschaft von Luis Enrique hat drei der letzten fünf Spiele gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und einmal verloren. Der jüngste Auftritt war ein 1:0-Sieg bei Brest in der Ligue 1 am 13. September, zudem gewann PSG am 9. September in der Champions League mit 6:1 gegen Slovan Bratislava. Allerdings zeigen eine 1:2-Niederlage gegen Monaco und zuvor zwei 2:2-Unentschieden in Folge gegen Lille und Rennes eine Anfälligkeit, die City ausnutzen will.

MCI

MCI - Form

COV
S1-0
POR
S0-2
MUN
S0-1
NOR
S5-0
SUN
S5-3
Tor erzielt (kassiert)
14/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
PSG

PSG - Form

LIL
U2-2
ASM
N1-2
SLB
S6-1
B29
S0-1
OM
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
12/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Manchester City gegen Paris Saint-Germain: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Duell zwischen diesen Teams fand am 22. Januar 2025 in der Champions League statt, als PSG Manchester City in Paris mit 4:2 besiegte. In den fünf zuvor verzeichneten Begegnungen gewann City drei und PSG zwei, wobei die Halbfinalduelle der Champions League 2021, die City insgesamt für sich entschied, einen bedeutenden Teil dieser Geschichte ausmachen. Zusammen erzielten die beiden Klubs in diesen fünf Spielen 19 Tore.

Head to Head

Manchester CityUnentschiedenParis Saint-Germain
3
0
2
Champions League
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Paris Saint-Germain
PSG
4
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
END
Champions League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
END
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
END
Champions League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
END
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
END
8Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5
#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110050+53
S
3
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110051+43
S
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
S
5
ComoComoCOM
110041+33
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
9
LensLensRCL
110032+13
S
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
15
FC ArsenalFC ArsenalARS
110010+13
S
16
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
17
AS RomAS RomROM
10101101
U
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
19
PSVPSVPSV
10101101
U
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
21
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
22
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
22
Sl. PragSl. PragSLP
100123-10
N
22
LilleLilleLIL
100123-10
N
25
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
N
27
LASKLASKLAS
100101-10
N
27
SSC NeapelSSC NeapelNAP
100101-10
N
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
N
29
VikingVikingVIK
100113-20
N
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
N
33
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale


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