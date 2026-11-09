Manchester City empfängt Fulham am Samstag, dem 21. November 2026, im Etihad Stadium in Manchester.

Manchester City hat in diesem Premier-League-Duell historisch klar die Nase vorn und 23 der 36 Begegnungen mit Fulham gewonnen. Die jüngsten Duelle der beiden Teams waren torreich. Besonders in Erinnerung blieb ein mitreißender 5:4-Sieg von Manchester City im Craven Cottage.

Wann ist Anstoß beim Premier-League-Spiel Manchester City gegen Fulham?

Manchester City gegen Fulham findet am Samstag, dem 21. November 2026, im Etihad Stadium in Manchester statt.

Premier League - Spielwoche 11 21. Nov. 2026 - 07:30 Etihad Stadium

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel Manchester City gegen Fulham kaufen?

Für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Manchester City und Fulham im Etihad Stadium gibt es mehrere Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Der wichtigste und sicherste Weg zu Tickets zum Originalpreis führt direkt über das offizielle Ticketportal von Manchester City. Um während der jeweiligen Verkaufsphasen Zugang zu erhalten, ist dafür in der Regel eine Vereinsmitgliedschaft erforderlich, etwa eine Matchday-, Junior- oder Premium-Mitgliedschaft. Für diese Spielkategorie können üblicherweise sowohl neue als auch bestehende offizielle Mitglieder Tickets kaufen.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, finden sich reguläre Eintrittskarten oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für das Premier-League-Spiel Manchester City gegen Fulham?

Hier sind die Ticketpreise für das Premier-League-Spiel zwischen Manchester City und Fulham im Etihad Stadium, aufgeschlüsselt nach offiziellen Vereinsangeboten und dem Ticket-Zweitmarkt:

1. Offizielle Vereinskanäle

Besonderes Kontingent für Fans aus der Region: Manchester City stellt für jedes Heimspiel eine begrenzte Anzahl von Tickets bereit, die für Erwachsene 10 £ kosten. Für Personen mit Ermäßigungsanspruch und kleine Kinder gelten niedrigere Preise.

Manchester City stellt für jedes Heimspiel eine begrenzte Anzahl von Tickets bereit, die für Erwachsene kosten. Für Personen mit Ermäßigungsanspruch und kleine Kinder gelten niedrigere Preise. Reguläre Tageskarten zum Originalpreis: Reguläre Eintrittskarten, die direkt über die offiziellen Mitgliedschaftsmodelle des Vereins gekauft werden, kosten je nach Mitgliedschaftsstufe und Platz im Stadion üblicherweise etwa 30 bis über 60 £ .

Reguläre Eintrittskarten, die direkt über die offiziellen Mitgliedschaftsmodelle des Vereins gekauft werden, kosten je nach Mitgliedschaftsstufe und Platz im Stadion üblicherweise etwa . Offizielle Hospitality-Pakete: Offizielle Hospitality-Upgrades des Vereins, etwa mit gepolsterten Sitzen und Zugang zu einer Lounge, beginnen in der Regel bei etwa 150 bis über 250 £ pro Person.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Günstigste Angebote: Die günstigsten Sitzplätze kosten etwa 45 bis 76 £ .

Die günstigsten Sitzplätze kosten etwa . Durchschnittliche Wiederverkaufspreise: Die meisten regulären Plätze an den Längsseiten oder auf dem mittleren Rang liegen in einer mittleren Preisspanne von 100 bis 145 £ .

Die meisten regulären Plätze an den Längsseiten oder auf dem mittleren Rang liegen in einer mittleren Preisspanne von . Premium- und VIP-Tickets im Wiederverkauf: Gefragte Hospitality-Angebote oder besonders gute, zentral gelegene Plätze auf dem Unterrang können je nach Verfügbarkeit 160 bis über 745 £ kosten.

Manchester City gegen Fulham in der Premier League: Alles Wissenswerte

Die Form von Manchester City und Fulham

Manchester City hat vier seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Die einzige Niederlage war ein 2:4 gegen Paris Saint-Germain in der Champions League. Zuletzt setzte sich City in der Premier League nach hartem Kampf mit 3:2 gegen Ipswich Town durch. In diesem Zeitraum gelangen auch Siege gegen Liverpool (3:0) und Sunderland (5:3). City erzielte in diesen fünf Spielen 18 Tore, kassierte allerdings auch zwölf Gegentreffer. Trotz der guten Ergebnisse deutet das auf defensive Anfälligkeiten hin.

Fulham hat von seinen letzten fünf Spielen zwei gewonnen, zwei unentschieden gespielt und eines verloren. Zuletzt gab es in der Premier League einen 1:0-Sieg gegen Hull City. Zuvor erreichte Fulham in dieser Serie außerdem ein torloses Remis gegen Liverpool und ein 1:1 gegen Manchester United. Die 1:2-Niederlage gegen Ipswich Town war die einzige Pleite in diesem Zeitraum. Fulham hat gezeigt, dass es auch gegen starke Gegner Ergebnisse erkämpfen kann.

Manchester City gegen Fulham: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams endete im Februar 2026 im Etihad Stadium mit einem 3:0-Sieg für Manchester City in der Premier League. In den letzten fünf direkten Premier-League-Duellen weist City mit vier Siegen eine starke Bilanz auf, während Fulham keines dieser Spiele gewann. Die einzige Ausnahme war eine bemerkenswerte 4:5-Niederlage für City im Craven Cottage im Dezember 2025. Dieses Ergebnis war in dieser Serie das einzige Mal, dass Fulham die volle Punktzahl holte.