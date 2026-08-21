Am Samstag, den 5. September, gibt es im Etihad ein Duell zweier Citys: Manchester City, das seinen Premier-League-Titel zurückerobern will, trifft auf das von Frank Lampard trainierte Aufsteigerteam Coventry City, das erstmals seit 25 Jahren wieder erstklassig spielt.

Die missmutigen Gesichter zur Halbzeit waren beim Schlusspfiff während des ersten Ligaspiels von Manchester City 2026/27 im Etihad verflogen. Trotz eines 0:1-Rückstands gegen Bournemouth retteten späte Tore des Defensivduos Marc Guéhi und Joško Gvardiol dem neuen Trainer Enzo Maresca den Auftakt.

Die Reisen in der Premier League werden für Coventry City nicht leichter. Nachdem das Team zum Saisonauftakt vom Meister Arsenal dominiert wurde, muss es sich nun auf die Offensivwucht von Erling Haaland, Antoine Semenyo, Phil Foden und Co. einstellen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Manchester City gegen Coventry City wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Manchester City und Coventry City statt?

Manchester City gegen Coventry City findet am Samstag, den 5. September, im Etihad Stadium in Manchester statt. Anpfiff ist planmäßig um 15 Uhr BST.

Premier League - Spielwoche 3 5. Sept. 2026 - 10:00 Etihad Stadium

So kaufen Sie Premier-League-Tickets für Manchester City gegen Coventry City

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Diese werden über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Vereins oder autorisierte Reisepartner verwaltet.

Wegen der überwältigenden globalen Nachfrage, der Gesetze gegen Ticketweiterverkauf und der vollständig digitalen Drehkreuze vergeben die Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Verein zurück.

Zahlende offizielle Vereinsmitglieder (Losverfahren): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Verlosungen für zahlende Vereinsmitglieder ersetzt, etwa Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticket Exchange des Vereins kaufen.

Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an Nicht-Mitglieder aus der allgemeinen Öffentlichkeit findet bei Premier-League-Spielen so gut wie gar nicht statt.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Sekundärplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Manchester City gegen Coventry City?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

Alters- und Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich die Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen ihre Partien in Kategorien ein, etwa A, B oder C. Spitzenspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Plätze zentral an der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Sitze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert zu kaufen, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Vereinsmitgliedschaft besitzt, um an Verlosungen oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind äußerst begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliederauslosungen.

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