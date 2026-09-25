Lens trifft am Dienstag, den 13. Oktober 2026, im Stade Bollaert-Delelis in Lens auf Sporting CP.

Beide Klubs gehen nach Auftaktsiegen in ihre Europapokal-Saison mit breiter Brust in diese Partie. RC Lens feierte am 1. Spieltag einen packenden 3:2-Sieg gegen Slavia Prag, während Sporting CP einen soliden 3:1-Erfolg gegen Galatasaray einfuhr.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Lens gegen Sporting CP wissen müssen, einschließlich der Frage, wo man sie kaufen kann und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Lens gegen Sporting CP in der Champions League?

Lens gegen Sporting CP wird am Dienstag, den 13. Oktober 2026, im Stade Bollaert-Delelis in Lens angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 2 13. Okt. 2026 - 12:45 Stade Bollaert-Delelis

Wie kann man Tickets für Lens gegen Sporting CP in der Champions League kaufen?

Um Tickets für das UEFA-Champions-League-Spiel zwischen RC Lens und Sporting CP im Stade Bollaert-Delelis am Dienstag, den 13. Oktober 2026, zu kaufen, gibt es diese wichtigsten Kaufoptionen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielles Ticketportal von RC Lens: Die wichtigste und sicherste Möglichkeit, Tickets zu kaufen, ist direkt über die offizielle Ticketseite von RC Lens (billetterie.rclens.fr). Tickets für Heimspiele werden phasenweise freigegeben, wobei oft Dauerkarteninhaber und Vereinsmitglieder Vorrang haben, bevor der freie Verkauf beginnt.

Wiederverkaufsplattform von RC Lens: Wenn die regulären Tickets ausverkauft sind, betreibt RC Lens auf seiner Ticketplattform einen offiziellen Ticket-Zweitmarkt, auf dem Dauerkarteninhaber verifizierte Plätze zum Nennwert weiterverkaufen.

Auswärtsblock von Sporting CP: Wenn Sie Sporting CP unterstützen, werden die Kontingente für den Auswärtsblock in der Regel direkt über das offizielle Ticketsystem von Sporting CP an registrierte Mitglieder verkauft.

2. Sekundär- und Wiederverkaufsmarktplätze

Wenn der offizielle Erstverkauf ausverkauft ist, können Tickets auf sekundären Ticketplattformen wie Ticombo gefunden werden. Bedenken Sie, dass die Preise auf sekundären Plattformen je nach Nachfrage variieren und von den einzelnen Verkäufern festgelegt werden.

Wie viel kosten Tickets für Lens gegen Sporting CP in der Champions League?

Die Ticketpreise für das UEFA-Champions-League-Spiel zwischen RC Lens und Sporting CP im Stade Bollaert-Delelis variieren je nach Verkaufskanal und Sitzplatzkategorie:

Offizieller Erstverkauf: Reguläre Spieltagstickets direkt über RC Lens beginnen in der Regel bei etwa 30 € bis 55 € für Plätze hinter dem Tor (Nord/Süd) und reichen bis zu 90 € bis 250 € für Premiumplätze an den Längsseiten (Ost/West) sowie Hospitality-Pakete.

Offizieller Peer-to-Peer-Wiederverkauf: Wiederverkaufstickets, die über die offizielle Wiederverkaufsplattform von RC Lens gekauft werden, werden zum Nennwert verkauft und beginnen für Standardplätze in der Regel bei 35 € bis 80 € .

Sekundärmarktplätze: Auf sekundären Ticketplattformen wie Ticombo beginnen Plätze der Einstiegskategorie in der Regel bei etwa 85 € bis 125 € , während Kategorien im Mittelfeldbereich oder mit hoher Nachfrage 200 € bis 450 €+ erreichen.

Lens gegen Sporting CP in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Lens gegen Sporting CP

Lens hat zwei der letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen und drei verloren, dabei acht Tore erzielt und sechs kassiert. Das jüngste Ergebnis war ein 2:2 gegen Le Mans in der Ligue 1 am 13. September, nach dem 3:2-Sieg in der Champions League gegen Slavia Prag. Zuvor verlor Lens in der Ligue 1 nacheinander mit 0:1 gegen Lorient und 1:2 gegen Straßburg. Die beste Leistung in diesem Zeitraum war ein 5:2-Sieg gegen Auxerre am 22. August.

Sporting CP hat drei der letzten fünf Spiele gewonnen und zwei unentschieden gespielt, dabei elf Tore erzielt und drei kassiert. Der jüngste Auftritt war ein 1:1 gegen Famalicão in der Liga Portugal am 13. September, davor hatte die Mannschaft Galatasaray in der Champions League mit 3:1 geschlagen. Hinzu kamen Siege gegen Nacional, Rio Ave und Alverca, zudem blieb Sporting CP in den vergangenen fünf Spielen ungeschlagen.

Lens gegen Sporting CP: Jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Für diese Partie zwischen Lens und Sporting CP liegen keine Daten zum direkten Vergleich vor.