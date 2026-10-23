Die bevorstehende Begegnung ist das erste Pflichtspiel der beiden Klubs gegeneinander in einem offiziellen UEFA-Wettbewerb.

Como reist mit Rückenwind an, insbesondere nach einem deutlichen 4:1-Sieg gegen RB Leipzig in der Champions League und überzeugenden Leistungen in der Serie A.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Lens gegen Como wissen müssen, darunter, wo Sie diese kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Lens gegen Como in der Champions League?

Lens gegen Como wird am Mittwoch, dem 4. November 2026, im Stade Bollaert-Delelis in Lens angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 4 4. Nov. 2026 - 15:00 Stade Bollaert-Delelis

Wie kann man Tickets für Lens gegen Como in der Champions League kaufen?

Für das bevorstehende Champions-League-Spiel zwischen RC Lens und Como 1907 im Stade Bollaert-Delelis gibt es mehrere Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

Offizieller Ticketverkauf des Klubs: Auf den offiziellen Websites von RC Lens können Sie sich über reguläre Ticketkontingente für Heimspiele, den Verkauf an Mitglieder und den freien Verkauf informieren.

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über den Klub vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten oft noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo erhältlich.

Wie viel kosten Tickets für Lens gegen Como in der Champions League?

Die Ticketpreise für das Champions-League-Spiel zwischen RC Lens und Como 1907 hängen davon ab, ob Sie die Karten über die offiziellen Kanäle des Klubs oder auf Zweitmarkt-Plattformen kaufen:

1. Offizielle Verkaufskanäle des Klubs

Reguläre Tickets und Standardkategorien: Offizielle Einzeltickets für einfache Sitzplatzbereiche kosten in der Regel ab etwa 40,00 € .

Nordtribüne (Fanblock/Kern der Anhängerschaft): Die regulären Preise liegen zwischen 30,00 € und 55,00 € .

Südtribüne (Familien und Plätze mit erhöhter Sicht): Die offiziellen Preise liegen zwischen 40,00 € und 70,00 € .

Osttribüne (Business-Sitzplätze): Die offiziellen Klubpakete kosten zwischen 90,00 € und 180,00 € .

Westtribüne (VIP- und Business-Logen): Die offiziellen Premium- und VIP-Tickets kosten zwischen 150,00 € und 250,00 € .

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die offiziellen Tickets beim Klub ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo Tickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

Hintertortribünen/Oberrang im Wiederverkauf: Die günstigsten Tickets kosten in der Regel ab etwa 100,00 € bis 115,00 € .

Kategorie 2/reguläre Bereiche im Wiederverkauf: Reguläre Sitzplätze in verschiedenen Bereichen kosten beim Wiederverkauf ungefähr 120,00 € bis 150,00 € .

Kategorie 1/Längsseite im Wiederverkauf: Plätze mit guter Sicht entlang der Seitenlinie kosten in der Regel zwischen 175,00 € und 260,00 € .

VIP- und Premium-Pakete im Wiederverkauf: Stark nachgefragte Plätze in zentralen Bereichen und Hospitality-Pakete können je nach Verfügbarkeit 300,00 € bis über 450,00 € kosten.

Lens gegen Como in der Champions League: Alles Wissenswerte

Die Form von Lens und Como

Lens hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen eines gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Monaco in der Ligue 1. Damit hat Lens drei seiner letzten fünf Spiele verloren. Der Höhepunkt in diesem Zeitraum bleibt der 3:2-Sieg gegen Slavia Prag in der Champions League. Gegen Le Mans gab es zudem ein 2:2. In diesen fünf Partien erzielte Lens sieben Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Como hat von seinen letzten fünf Spielen drei gewonnen und eines verloren. Im Datensatz ist zudem ein weiteres Ergebnis verzeichnet. Besonders herausragend war der 4:1-Sieg gegen RB Leipzig in der Champions League. In der Serie A besiegte Como außerdem Napoli mit 2:1 und Genoa mit 4:1. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:2-Niederlage gegen Frosinone in der Serie A. In diesen fünf Spielen erzielte Como zwölf Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Lens gegen Como: Die bisherigen direkten Duelle

Zu bisherigen direkten Duellen zwischen Lens und Como liegen keine Daten vor. Auf diesem Niveau treffen die beiden Klubs erstmals aufeinander.