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So kommt ihr an Tickets für Leeds United gegen Brentford: Preise in der Premier League 2026/27, Spielinformationen, Anstoßzeit und mehr

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Alles, was ihr über den Ticketkauf für Leeds' Heimauftakt in der Premier League gegen Brentford wissen müsst

Die Atmosphäre ist immer elektrisierend, wenn Leeds United an der Elland Road im Einsatz ist, und beim Premier-League-Heimauftakt am Sonntag, 30. August, gegen Brentford wird sie kaum zu übertreffen sein. Verpasst nicht die Chance, Teil dieses großen Ereignisses zu sein, und sichert euch noch heute eure Tickets.

Leeds beseitigte in der vergangenen Saison mit einem starken Schlussspurt alle Abstiegssorgen. Die Mannschaft blieb zwischen März und Mai über einen Zeitraum von zwei Monaten ungeschlagen, darunter auch drei Heimsiege in Folge an der Elland Road. Daniel Farkes Team, zu dem nun auch der hoch gehandelte Harry Wilson gehört, will diesen Heimschwung mitnehmen.

Lasst euch von GOAL mit allem versorgen, was ihr wissen müsst, um euch Tickets für Leeds United gegen Brentford zu sichern, einschließlich der Frage, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Leeds United und Brentford statt?

Leeds United gegen Brentford soll am Sonntag, 30. August, um 14 Uhr BST an der Elland Road in Leeds angepfiffen werden.

crest
Premier League - Spielwoche 2
Elland Road

So kauft ihr Tickets für Leeds United gegen Brentford in der Premier League

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Aufgrund der überwältigenden weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen den Schwarzmarkt und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Ticketlotterien für zahlende Klubmitglieder ersetzt, etwa Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum mehrere Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Ist ein Spiel ausverkauft, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticketbörse des Klubs kaufen.
  • Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Leeds United gegen Brentford?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

  • Alters- und Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Spielkategorisierung: Klubs teilen Begegnungen in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top Sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Zentrale Plätze auf den Längsseiten und Sitze im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs von jedem Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft, um an Losverfahren oder Weiterverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ begrenzt sind, gehören sie zu den am schwersten erhältlichen Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Gästefans sind äußerst begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit der maximalen Anzahl an Loyalitätspunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in grundlegende Mitgliedsauslosungen.

Form

LEE

LEE - Form

RBL
S2-0
MUN
N1-1
FCA
S4-0
NFO
S0-1
NFO
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
10/1
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
BRE

BRE - Form

LIV
U1-1
REN
S2-4
SGE
S7-0
TOT
S3-0
BIR
S1-6
Tor erzielt (kassiert)
21/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Jüngste direkte Duelle

Head to Head

LeedsUnentschiedenBrentford
1
3
1
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
Brentford badge
Brentford
BRE
0
END
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Leeds badge
Leeds
LEE
1
END
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
Brentford badge
Brentford
BRE
0
END
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
5
Leeds badge
Leeds
LEE
2
END
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Leeds badge
Leeds
LEE
2
END
5Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Team-News & Kader

Leeds vs Brentford Aufstellungen

3-4-2-1
Leeds crest
Leeds
LEE
Aufstellung
Brentford crest
Brentford
BRE
4-2-3-1
J. TraffordJ. TraffordJ. BijolJ. BijolJ. RodonJ. RodonT. MuharemovicT. MuharemovicJ. BogleJ. BogleA. StachA. StachJ. JustinJ. JustinB. AaronsonB. AaronsonN. OkaforN. OkaforE. AmpaduE. AmpaduD. Calvert-LewinD. Calvert-LewinC. KelleherC. KelleherK. AjerK. AjerN. CollinsN. CollinsK. Lewis-PotterK. Lewis-PotterM. KayodeM. KayodeK. SchadeK. SchadeM. DamsgaardM. DamsgaardV. JaneltV. JaneltMamadou SangaréMamadou SangaréJ. AnthonyJ. AnthonyI. ThiagoI. Thiago
Brentford crest
Brentford
BRE
3-4-2-1
Leeds

Startelf

Brentford

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Farke
  • K. Andrews
Leeds

Verletzungen und Sperren

Brentford

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
540184+412
N
S
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
S
S
U
N
S
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
U
S
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
S
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
8
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
10
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
N
S
N
N
S
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
U
N
U
S
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
N
N
U
S
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
U
N
S
N
N
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
S
N
U
N
N
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
N
U
U
U
N
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
U
U
N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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