Le Mans empfängt Lille am Samstag, 28. November 2026, im Stade Marie-Marvingt in Le Mans.

Das letzte Pflichtspiel der beiden Mannschaften in einem großen Wettbewerb fand im Januar 2018 im Coupe de France statt. Lille gewann auswärts mit 4:2. Bei ihrem vorherigen Aufeinandertreffen in der Ligue 1 im April 2010 setzte sich Lille im Stade Marie-Marvingt ebenfalls als Gast durch, damals mit 2:1.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Le Mans gegen Lille wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Ligue-1-Spiel Le Mans gegen Lille statt?

Le Mans gegen Lille findet am Samstag, 28. November 2026, im Stade Marie-Marvingt in Le Mans statt.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 12 28. Nov. 2026 - 14:45 Stade Marie-Marvingt

Wie kann man Tickets für Le Mans gegen Lille in der Ligue 1 kaufen?

Für Tickets zum anstehenden Ligue-1-Spiel zwischen Le Mans und Lille im Stade Marie-Marvingt gibt es vor allem diese Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Schaut direkt auf den offiziellen Websites von Le Mans FC und LOSC Lille nach. Über die Ticketportale der Vereine lassen sich Tickets in der Regel am zuverlässigsten zum Originalpreis kaufen. Meist erhalten Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber Vorrang, bevor der freie Verkauf beginnt.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die Vereine vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub erhältlich. Dort können Fans Tickets für anstehende Ligue-1-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Le Mans gegen Lille in der Ligue 1?

Für das anstehende Ligue-1-Spiel zwischen Le Mans und Lille gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Plätze: Beginnen bei etwa 15 bis 25 Euro für Plätze auf dem Oberrang oder hinter den Toren.

Beginnen bei etwa für Plätze auf dem Oberrang oder hinter den Toren. Mittlere Preiskategorie: Liegt in der Regel zwischen 35 und 60 Euro .

Liegt in der Regel zwischen . Premiumplätze auf der Haupttribüne oder VIP-Plätze: Beginnen bei etwa 80 bis über 120 Euro.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Verkauf der Vereine ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Regulärer Weiterverkauf: Beginnt bei etwa 50 bis 55 Euro für Plätze auf dem Oberrang oder mit eingeschränkter Sicht.

Beginnt bei etwa für Plätze auf dem Oberrang oder mit eingeschränkter Sicht. Gefragte Plätze auf dem Unterrang oder an der Längsseite: Können bei hoher Nachfrage leicht mehr als 250 bis über 400 Euro kosten.

Le Mans gegen Lille in der Ligue 1: Alles Wissenswerte

Le Mans gegen Lille: Die Form

Le Mans hat wettbewerbsübergreifend von seinen letzten fünf Spielen eines gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Zuletzt gab es in der Ligue 1 ein 1:1 gegen Auxerre, nachdem die Mannschaft zuvor gegen Toulouse mit 0:3 verloren hatte. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum gelang im September mit einem 2:1 gegen Lorient. In den fünf Partien erzielte Le Mans fünf Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Die Niederlagen gegen PSG und Toulouse verdeutlichen die schwankenden Leistungen.

Lille hat von seinen letzten fünf Spielen zwei gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Zuletzt stand in der Ligue 1 ein 1:1 bei Monaco, nachdem die Mannschaft zuvor in der Champions League mit 2:4 gegen Galatasaray verloren hatte. Davor gab es in Europa eine 0:3-Niederlage gegen Arsenal. Ein 1:0-Sieg gegen Le Havre verschaffte Lille zumindest in der Liga etwas Erleichterung. In den fünf Spielen erzielte Lille sechs Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Le Mans gegen Lille: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Pflichtspiel zwischen den beiden Vereinen fand im Januar 2018 im Coupe de France statt. Lille gewann auswärts bei Le Mans mit 4:2. Zuvor hatte Lille im April 2010 auch ein Ligue-1-Spiel im Stade Marie-Marvingt auswärts mit 2:1 gewonnen. Von den fünf erfassten direkten Duellen gewann Lille drei und Le Mans eines, eine Partie endete unentschieden. Die Mannschaften sind seit mehreren Jahren nicht mehr in einem Pflichtspiel aufeinandergetroffen. Dieses Ligue-1-Duell ist somit ein seltenes Wiedersehen.