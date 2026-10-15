In der UEFA Nations League steht das nächste spannende Länderspiel an: Kosovo empfängt Israel im Fadil-Vokrri-Stadion in Pristina. Beide Teams wollen in der Gruppe B3 wichtige Punkte holen, ihre Tabellenposition verbessern und um den Aufstieg kämpfen.

GOAL liefert euch alle wichtigen Informationen zum Spiel, zur Ticketverfügbarkeit und dazu, wie ihr euch Plätze sichern könnt.

Wann ist Anstoß bei Kosovo gegen Israel in der UEFA Nations League B?

Kosovo trifft im Fadil-Vokrri-Stadion in Pristina auf Israel. Die Partie in Gruppe 3 der UEFA Nations League B wird zu der oben angegebenen Uhrzeit angepfiffen.

UEFA Nations League B - Spielwoche 5 14. Nov. 2026 - 09:00 Fadil Vokrri Stadium

Wo gibt es Tickets für Kosovo gegen Israel?

Offizielle Tickets werden über das Portal des gastgebenden Verbandes, der Football Federation of Kosovo, vertrieben. Dort läuft der reguläre Vorverkauf für Heimspiele in Pristina. Fans sollten auf offizielle Ankündigungen zum Verkaufsstart achten und sich frühzeitig registrieren, um sich reguläre Sitzplätze zu sichern.

Wenn das offizielle Kontingent ausverkauft ist oder auf der offiziellen Website keine regulären Plätze mehr verfügbar sind, können Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo eine Alternative sein.

Wie viel kosten Tickets für Kosovo gegen Israel?

Reguläre Einzeltickets für Sitzplätze im Fadil-Vokrri-Stadion kosten auf dem offiziellen Ticketportal je nach Platzbereich und Kategorie ab etwa 15 bis 20 Euro.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo beginnen die Preise bei rund 102 Euro, wenn die regulären Kontingente bei den offiziellen Verkaufsstellen ausverkauft sind.

Kosovo gegen Israel in der UEFA Nations League B: Alles Wissenswerte

Die Form von Kosovo und Israel

Kosovo hat in den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt gewann das Team im Juni 2026 ein Freundschaftsspiel gegen Andorra mit 3:0. Das beste Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 4:3-Sieg gegen die Slowakei in der WM-Qualifikation im März. In vier der fünf Partien kassierte Kosovo Gegentore; nur gegen Andorra blieb das Team ohne Gegentreffer.

Israel kommt in den vergangenen fünf Spielen auf zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Die Mannschaft von Ben Shimon besiegte Albanien im Juni in einem Freundschaftsspiel mit 1:0 und gewann im November 2025 in der WM-Qualifikation gegen Moldau deutlich mit 4:1. Israel ist seit drei Spielen ungeschlagen, spielte dabei allerdings gegen Georgien und Litauen jeweils unentschieden.

Kosovo gegen Israel: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Teams im November 2023 aufeinander. Damals gewann Kosovo in der EM-Qualifikation zu Hause mit 1:0. Zuvor hatten sie sich im März 2023 im selben Wettbewerb in Israel 1:1 getrennt. In den beiden erfassten Begegnungen hat Kosovo damit einen Sieg auf dem Konto, Israel keinen. Insgesamt fielen in diesen Duellen nur drei Tore.



