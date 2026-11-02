Ipswich Town empfängt AFC Bournemouth am Sonntag, 8. November 2026, an der Portman Road in Ipswich.

Die jüngsten Duelle der beiden Teams in der höchsten Spielklasse fanden in der Premier-League-Saison 2024/25 statt. Beide Partien endeten knapp mit 2:1. AFC Bournemouth gewann im Dezember 2024 an der Portman Road mit 2:1, bevor sich Ipswich Town im April 2025 mit einem 2:1-Auswärtssieg im Vitality Stadium revanchierte.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Ipswich Town gegen AFC Bournemouth wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann beginnt das Premier-League-Spiel Ipswich Town gegen AFC Bournemouth?

Das Spiel zwischen Ipswich Town und AFC Bournemouth findet am Sonntag, 8. November 2026, an der Portman Road in Ipswich statt.

Premier League - Spielwoche 10 8. Nov. 2026 - 09:00 Portman Road

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel Ipswich Town gegen AFC Bournemouth kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das bevorstehende Premier-League-Spiel zwischen Ipswich Town und AFC Bournemouth gibt es vor allem diese Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Der sicherste und offizielle Weg führt direkt über Ipswich Town FC. Tickets werden üblicherweise über Verlosungen unter Mitgliedern, Verkaufsphasen für Mitglieder sowie die offizielle Ticketstelle oder das Onlineportal des Vereins vergeben.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die offiziellen Tickets des Vereins vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Premier-League-Spiel Ipswich Town gegen AFC Bournemouth?

Hier finden Sie eine Übersicht über die Ticketpreise für das bevorstehende Premier-League-Spiel zwischen Ipswich Town und AFC Bournemouth an der Portman Road, aufgeteilt nach offiziellen Vereinskanälen und dem Ticket-Zweitmarkt:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Erwachsenentickets zum Originalpreis: Reguläre Sitzplätze für Erwachsene kosten in der Regel ab etwa 28 bis 33 £ , abhängig von der Preiskategorie der Partie. Plätze in Premiumkategorien oder mit zentraler Sicht sind teurer.

Reguläre Sitzplätze für Erwachsene kosten in der Regel ab etwa , abhängig von der Preiskategorie der Partie. Plätze in Premiumkategorien oder mit zentraler Sicht sind teurer. Hospitality-Pakete: VIP- und Hospitality-Angebote für den Spieltag, die direkt über das Hospitality-Portal des Vereins gebucht werden, umfassen Premiumsitzplätze sowie Zugang zu einer Lounge und Verpflegung. Die Preise beginnen bei 150 bis über 300 £ pro Person.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Unterrang und einfache Sitzplätze: Angebote für reguläre Eintrittskarten beginnen je nach Verfügbarkeit üblicherweise bei etwa 100 bis 110 £ .

Angebote für reguläre Eintrittskarten beginnen je nach Verfügbarkeit üblicherweise bei etwa . Plätze an den Längsseiten und Premiumsitzplätze: Plätze mit besserer Sicht im Unter- und Oberrang an den Längsseiten kosten zwischen 180 und über 350 £ .

Plätze mit besserer Sicht im Unter- und Oberrang an den Längsseiten kosten zwischen . VIP- und kurzfristig weiterverkaufte Hospitality-Pakete: Bei hoher Nachfrage können die Preise für angebotene Pakete oder VIP-Angebote kurz vor dem Spiel auf 500 bis über 1.000 £ steigen.

Ipswich Town gegen AFC Bournemouth in der Premier League: Alles Wissenswerte

Ipswich Town gegen AFC Bournemouth: Die Form

Ipswich geht in schwacher Form in dieses Spiel. Wettbewerbsübergreifend gewann das Team nur eine seiner letzten fünf Partien und kommt damit auf einen Sieg, kein Unentschieden und vier Niederlagen. Der einzige Sieg gelang in der Premier League auswärts gegen Crystal Palace mit 2:3. Seitdem verlor Ipswich gegen Liverpool, gegen Arsenal im Carabao Cup und gegen Everton und kassierte dabei zahlreiche Gegentore. In den fünf Spielen erzielte Ipswich acht Treffer, ließ aber zehn Gegentore zu. Die Defensive gibt damit deutlich Anlass zur Sorge.

Bournemouth kommt aus den letzten fünf Partien auf zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt unterlag das Team Liverpool in der Premier League mit 0:1. Zuvor spielte Bournemouth bei Brentford 2:2 und gewann in der Europa League auswärts gegen Real Sociedad mit 1:2. Zu dieser Serie gehört auch ein 4:0-Sieg gegen Lincoln City im Carabao Cup. In den fünf Spielen erzielte Bournemouth zehn Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Die Offensivleistung ist damit stärker, als es der Tabellenplatz in der Liga vermuten lässt.

Ipswich Town gegen AFC Bournemouth: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams fand am 2. April 2025 in der Premier League statt. AFC Bournemouth empfing Ipswich Town und verlor mit 1:2. Zuvor hatte Ipswich Bournemouth im Dezember 2024 empfangen und ebenfalls mit 1:2 verloren. Damit hat Bournemouth beide Premier-League-Duelle der jüngeren Vergangenheit zwischen den Vereinen gewonnen. In den letzten fünf erfassten Begegnungen, darunter auch drei Partien in der Championship, hat Bournemouth mit zwei Siegen gegenüber einem Unentschieden sowie zwei weiteren Unentschieden in den übrigen Spielen die Nase vorn.