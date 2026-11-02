Ipswich Town empfängt AFC Bournemouth am Sonntag, 8. November 2026, an der Portman Road in Ipswich.

Die jüngsten Duelle in der höchsten Spielklasse fanden in der Premier-League-Saison 2024/25 statt. Beide Partien endeten knapp mit 2:1. AFC Bournemouth gewann im Dezember 2024 an der Portman Road mit 2:1, ehe sich Ipswich Town im April 2025 mit einem 2:1-Auswärtssieg im Vitality Stadium revanchierte.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Ipswich Town gegen AFC Bournemouth wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann wird das Premier-League-Spiel zwischen Ipswich Town und AFC Bournemouth angepfiffen?

Ipswich Town gegen AFC Bournemouth findet am Sonntag, 8. November 2026, an der Portman Road in Ipswich statt.

Premier League - Spielwoche 10 8. Nov. 2026 - 09:00 Portman Road

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Ipswich Town und AFC Bournemouth kaufen?

Für den Ticketkauf zum kommenden Premier-League-Spiel zwischen Ipswich Town und AFC Bournemouth gibt es vor allem diese Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Der sicherste und offizielle Weg führt direkt über Ipswich Town FC. Tickets werden üblicherweise über Verlosungen unter Mitgliedern, Verkaufsphasen für Mitglieder sowie die offizielle Ticketstelle oder das Onlineportal des Vereins vergeben.

2. Zweitmarkt für Tickets

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub zu finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Kontingente im Erstverkauf erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Ipswich Town und AFC Bournemouth?

Hier findet Ihr eine Übersicht über die Ticketpreise für das kommende Premier-League-Spiel zwischen Ipswich Town und AFC Bournemouth an der Portman Road, aufgeteilt nach offiziellen Vereinskanälen und dem Zweitmarkt:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Tickets für Erwachsene zum Originalpreis: Reguläre Sitzplätze für Erwachsene kosten in der Regel ab etwa 28 bis 33 Pfund , abhängig von der Einstufung des Spiels. Premiumkategorien oder Plätze mit zentraler Sicht sind teurer.

Reguläre Sitzplätze für Erwachsene kosten in der Regel ab etwa , abhängig von der Einstufung des Spiels. Premiumkategorien oder Plätze mit zentraler Sicht sind teurer. Hospitality-Pakete: VIP- und Hospitality-Angebote für den Spieltag, die direkt über das Hospitality-Portal des Vereins gebucht werden, umfassen Premiumsitzplätze sowie Zugang zu einer Lounge und Verpflegung. Die Preise beginnen bei 150 bis über 300 Pfund pro Person.

2. Zweitmarkt für Tickets

Sind die offiziellen Tickets im Erstverkauf des Vereins ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Unterrang und einfache Sitzplätze: Angebote für reguläre Eintrittskarten beginnen je nach Verfügbarkeit meist bei etwa 100 bis 110 Pfund .

Angebote für reguläre Eintrittskarten beginnen je nach Verfügbarkeit meist bei etwa . Sitzplätze an den Längsseiten und Premiumplätze: Plätze mit besserer Sicht im Unter- und Oberrang der Längsseiten kosten zwischen 180 und über 350 Pfund .

Plätze mit besserer Sicht im Unter- und Oberrang der Längsseiten kosten zwischen . VIP- und kurzfristig weiterverkaufte Hospitality-Pakete: Gefragte Angebote oder VIP-Pakete können mit näher rückendem Spieltag Preise von mehr als 500 bis über 1.000 Pfund erreichen.

Ipswich Town gegen AFC Bournemouth in der Premier League: Alles Wissenswerte

Die Form von Ipswich Town und AFC Bournemouth

Ipswich geht in schwacher Form in diese Partie: In den letzten fünf Pflichtspielen gelang nur ein Sieg bei vier Niederlagen und keinem Unentschieden. Der einzige Erfolg war ein 3:2-Auswärtssieg gegen Crystal Palace in der Premier League. Seitdem verlor Ipswich gegen Liverpool, gegen Arsenal im Carabao Cup und gegen Everton. Dabei kassierte die Mannschaft viele Gegentore. In den fünf Partien erzielte Ipswich acht Tore und ließ zehn zu. Die Defensive gibt damit klar Anlass zur Sorge.

Bournemouth kommt in den letzten fünf Spielen auf zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt gab es in der Premier League eine 0:1-Niederlage gegen Liverpool. Zuvor spielte Bournemouth bei Brentford 2:2 und gewann in der Europa League auswärts gegen Real Sociedad mit 2:1. Zu dieser Serie gehört auch ein 4:0-Sieg gegen Lincoln City im Carabao Cup. In den fünf Partien erzielte Bournemouth zehn Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Das ist offensiv mehr, als die Tabellenposition in der Liga vermuten ließe.

Ipswich Town gegen AFC Bournemouth: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen fand am 2. April 2025 in der Premier League statt. AFC Bournemouth empfing Ipswich Town und verlor mit 1:2. Davor war Bournemouth im Dezember 2024 bei Ipswich zu Gast, das ebenfalls mit 1:2 verlor. Damit hat Bournemouth beide Premier-League-Duelle der jüngeren Vergangenheit zwischen den Vereinen gewonnen. In den letzten fünf erfassten Begegnungen, darunter drei Spiele in der Championship, hat Bournemouth mit zwei Siegen gegenüber einem Unentschieden die Nase vorn. Die übrigen Partien endeten zweimal unentschieden.