Hull City empfängt Tottenham Hotspur am Montag, 14. Dezember 2026, im MKM Stadium in Hull.

Das bislang letzte Pflichtspiel der beiden fand am 21. Mai 2017 statt. Tottenham schloss die damalige Premier-League-Saison mit einem deutlichen 7:1-Auswärtssieg im MKM Stadium ab. Bei diesem denkwürdigen letzten Duell 2017 erzielte Harry Kane einen Hattrick, auch Dele Alli traf und besiegelte so den klaren Erfolg.

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Wann ist Anstoß bei Hull City gegen Tottenham Hotspur in der Premier League?

Hull City gegen Tottenham Hotspur findet am Montag, 14. Dezember 2026, im MKM Stadium in Hull statt.

Wie kauft Ihr Premier-League-Tickets für Hull City gegen Tottenham Hotspur?

Für das kommende Premier-League-Spiel zwischen Hull City und Tottenham Hotspur gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Website von Hull City: Für Heimspiele im MKM Stadium könnt Ihr Tickets direkt über das offizielle Ticketportal von Hull City kaufen. In der Regel gehen sie zunächst an Vereinsmitglieder und anschließend, je nach Verfügbarkeit, in den freien Verkauf.

Für Heimspiele im MKM Stadium könnt Ihr Tickets direkt über das offizielle Ticketportal von Hull City kaufen. In der Regel gehen sie zunächst an Vereinsmitglieder und anschließend, je nach Verfügbarkeit, in den freien Verkauf. Offizielle Website von Tottenham Hotspur: Für Spiele in London oder wenn Ihr Tickets für den Gästebereich sucht, ist das offizielle Ticketportal von Tottenham Hotspur der sicherste Weg. Für Gästetickets gelten strenge Zuteilungsregeln und Mitgliedschaftsvoraussetzungen.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, findet Ihr Eintrittskarten für reguläre Plätze häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente ausgeschöpft sind.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Hull City gegen Tottenham Hotspur?

Das sind die Ticketpreise für das kommende Premier-League-Spiel zwischen Hull City und Tottenham Hotspur:

1. Offizielle Vereinskanäle

Heimspiel von Hull City (MKM Stadium): Je nach Sitzplatzkategorie und Bereich kosten Tickets 24 bis 45 Pfund . Ermäßigte Tickets und Kindertickets sind günstiger (ab etwa 8 bis 16 Pfund ).

Je nach Sitzplatzkategorie und Bereich kosten Tickets . Ermäßigte Tickets und Kindertickets sind günstiger (ab etwa ). Tickets für den Gästebereich (Premier-League-Preisobergrenze): Für Erwachsene gilt ein Höchstpreis von 30 Pfund.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Marktnachfrage abhängen:

Einstiegspreise beim Weiterverkauf: Sie beginnen üblicherweise bei etwa 90 bis 124 Pfund .

Sie beginnen üblicherweise bei etwa . Durchschnittspreise und Premiumplätze: Sie schwanken zwischen 193 und über 330 Pfund.

Hull City gegen Tottenham Hotspur in der Premier League: Alles Wissenswerte

Die Form von Hull City und Tottenham Hotspur

Hull City holte aus seinen letzten fünf Premier-League-Spielen einen Sieg, drei Unentschieden und kassierte eine Niederlage. Dabei erzielte der Klub fünf Tore und ließ fünf Gegentreffer zu. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:1-Heimniederlage gegen Arsenal, in der Woche zuvor gab es ein 2:2 gegen Ipswich Town. Die Mannschaft von Jakirovic spielte in drei ihrer letzten vier Ligapartien unentschieden. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum gelang gegen Everton.

Tottenham gewann drei seiner letzten fünf Premier-League-Spiele, spielte einmal unentschieden und verlor einmal. Dabei erzielte der Klub sieben Tore und kassierte zwei Gegentreffer. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:1-Niederlage bei Leeds United. Damit riss eine Serie, zu der zwei Auswärtssiege in Folge bei Chelsea und Coventry City gehört hatten. Die Mannschaft von De Zerbi blieb in ihren letzten fünf Spielen zweimal ohne Gegentor.

Hull City gegen Tottenham Hotspur: Die letzten direkten Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand im Mai 2017 statt. Tottenham gewann damals in der Premier League mit 7:1 im MKM Stadium. Von den fünf vorherigen erfassten Duellen gewann Tottenham drei, Hull keines. Zwei Spiele endeten unentschieden. Tottenham erzielte in diesen fünf Partien 13 Tore, Hull kam auf fünf Treffer.